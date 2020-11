La chef que más estudia a los comensales y menús en E.E. U.U. 

Jennifer Aranas llevó su herencia culinaria filipina a la alta cocina en Chicago (Estados Unidos). Desde su restaurante Rambutan les hizo ver a los comensales que esa cocina heredada de su madre podía serles más familiar de lo que creían. La razón: la influencia histórica de España y China en los platos. “Tenemos arroces como la paella y también dumplings y egg rolls, por ahí empezamos”, cuenta la chef.

Y recibía buenas críticas. Pero un día lo dejó: “Prefería mi familia a estar en una cocina a la 1 a. m. y los fines de semana”, dice. Pasó a ser profesora de cocina, escritora de libros experta en datos para asesorar a restaurantes. Esto último, desde la empresa Datassential. Con solo escribir el nombre de un ingrediente o plato en su base de datos, puede hallar el porcentaje de conocimiento, gusto por el mismo, entre el público estadounidense.

Invitada a la agenda académica del Congreso Gastronómico de Popayán, la chef habló sobre cómo aplicar estos datos en restaurantes.



¿Cómo saltó de la cocina al análisis de datos?



Antes de ser cocinera, hice la carrera de contabilidad. La suma de ambas me permitió la oportunidad de trabajar en datos. La carta de un restaurante no nace en una cocina, empieza con datos. Quienes las hacen quieren saber qué poner en los menús de los americanos, qué les gusta, sus sabores favoritos, qué tipo de comida esperan tener. Investigamos a los comensales americanos hasta saber cuántas veces comen cierto plato al mes, cuánto dinero gastan en cierto tipo de producto. También investigamos qué tienen los restaurantes en el menú.

¿Qué ejemplos hay de la aplicación de esos datos?

Monitoreamos a miles de restaurantes. Como ejemplo, los churros, vemos que están creciendo en popularidad o donde han descendido los tacos. Podemos ver en qué porcentaje. Se puede cambiar un menú a partir de eso. Permite saber qué no es recomendable incluir en una carta.



¿Y hay sorpresas?



Sí. Normalmente los restaurantes piensan que conocen al consumidor. Un lugar puede creer que ya todos saben lo que es el chimichurri, pero... déjame ver... Realmente solo un 24 por ciento de los comensales lo ha descubierto. Los restaurantes que lo tienen creen que todos saben qué es y no es así.



Explicar, por ejemplo, que solo el 7 u 8 por ciento de restaurantes tiene chimichurri en el país es útil, porque una cadena que quiera incluirlo, sabrá cuántas personas reconocen la palabra o si les gusta o no y qué tanto tienen que explicarlo. Si solo al 17 por ciento de los que conocen la palabra les gusta, vemos que puede ponerlo en su menú, pero sabrá que es un riesgo y que podría ser más fácil algo más popular como salsa verde o roja o pico de gallo.

¿De Colombia saben algo? ¿Por ejemplo, la palabra arepa o ajiaco?



Arepa aparece en menos del uno por ciento de menús. Se identifica con Venezuela. Ajiaco no está. Si buscamos por ‘colombian’, aparece colombian coffee. Solo está en el 1,7 por ciento de menús, por el café. También hay otra cosa: colombian cheese bread –que podría identificarse como pandebono o almojábana–.



¿Entonces, qué hacer para ofrecer cocina colombiana en Estados Unidos?



Definitivamente hay espacio para el crecimiento de la cocina Colombiana en los Estados Unidos, pero como no muchos estadounidenses no la conocen, se necesitaría educación sobre esta comida.

Pasemos a su charla en el congreso. ¿Tiene que ver con cambios a partir de la pandemia del covid-19?

Muchos restaurantes están cerrados. Solo se puede servir afuera o pedir para llevar, no puedes comer adentro. Esto generó un gran cambio: están haciendo cartas más cortas, los menús priorizan platos que sean fáciles de llevar a casa, productos de consumo más generalizado, menos exóticos. Tampoco hacen comida para servir en platos sino para viajar en pequeños contenedores de entrega a domicilio. Cada vez hay más restaurantes que no existen físicamente, pero sí en una app. Ofertas de comida muy elegante, que no quieren cambiar su formato, crean otro restaurante con un estilo más común en app.



¿Qué ofertas han tenido menos aceptación?



El delivery y el take out serán más populares que comer dentro de un restaurante. Pero habrá menos buffets, fueron los primeros en cerrar, porque los americanos no se sienten seguros comiendo en un buffet.

