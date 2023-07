“Nos estamos concentrando en construirle a Bogotá una identidad que gire alrededor de la gastronomía y así poderla consolidar como capital gastronómica de América Latina”, asegura Laura Sánchez, directora de The Gula Group.

Este año, festivales gastronómicos como ‘Burgerville’ (de hamburguesas), que se hizo en el Parque Museo El Chicó, o ‘El papá de los asados’ en La Hacienda San Rafael no solo han reunido a los mejores restaurantes de Bogotá en un solo lugar, sino también han demostrado que la capital tiene mucho por ofrecer.



‘BogotaEats a Cielo Abierto vol.3’ es la sexta propuesta de The Gula Group que reúnirá a restaurantes con gastronomía colombiana, italiana, mexicana y hasta árabe. Este evento cumple dos años desde su primera versión en 2021 y ya va para su tercera edición que se realizará el primer y segundo fin de semana de septiembre en el Parque Museo El Chicó.



La creación y producción de los 5 festivales realizados ha estado a cargo de The Gula Group, del cual hace parte BogotaEats, que es el responsable de la curaduría, el relacionamiento con los restaurantes que participan y la convocatoria.



En conversación con EL TIEMPO, Laura Sánchez habló sobre la organización de los eventos, la curaduría que hacen con los restaurantes y el panorama gastronómico en Bogotá.

¿Cuál es la dinámica de ‘BogotáEats a Cielo Abierto’?

Este festival es la selección de 30 de los mejores restaurantes y propuestas gastronómicas que tiene Bogotá en un solo lugar para dar a conocer la buena oferta restaurantera y mostrar que se puede comer muy increíble en la ciudad. Entonces, cada restaurante va con dos de sus platos insignia. ‘Bogotaeats a Cielo Abierto’ es un plan para ir a comer muy rico, pasarla bien con amigos o la familia y disfrutar las experiencias que construimos en el Parque Museo El Chicó. Llevamos cinco eventos sold out y eso demuestra que la gente está apreciando estos espacios de alto impacto alrededor de la gastronomía. Para esta edición, le vamos a hacer un homenaje a una región de Colombia que, por el momento, es sorpresa. Esto quiere decir que vamos a tener restaurantes invitados de otras ciudades. La idea es que la gente se aventure a probar cosas nuevas y sepa que todos los restaurantes están llevando platos ganadores.

¿Cómo fue la curaduría de los restaurantes que participarán en la tercera edición de este evento?

Todo empieza con el trabajo que se hace en Bogotaeats. Para hacer reseñas y contenidos sobre restaurantes estamos en constantes pruebas, entonces conocemos cuál es la oferta. Aunque sabemos que es muy difícil conocerlo todo, en el trabajo de campo encontramos nuevas propuestas. Además, la cercanía con los restaurantes nos permite que ellos le apuesten al festival. Entonces, hacemos una lista y, a partir de ahí, vamos filtrando los lugares, teniendo en cuenta que necesitamos restaurantes que cuenten con el personal para estar en un festival de 25.000 personas por tres días. Nosotros los contactamos, les explicamos cómo funciona el evento y después son ellos los que escogen los dos platos que venderán en el festival. Luego, nos sentamos con ellos para revisar el menú, los precios y asegurarnos que el menú global del festival sea todo un éxito.

¿A qué otros eventos le apostaron este año?

Este año nos fuimos con tres apuestas, de las cuales ya hicimos dos –la segunda edición de Burgerville y El Papá de los Asados–. No estando conformes con dos festivales ya creados, quisimos un festival adicional: El Papá de los Asados, que se hizo en junio. Recibimos 32.000 asistentes en la Hacienda San Rafael y fue una propuesta nueva porque le apostamos a celebrar el día del padre y también a llevar ese tipo de experiencias y eventos a otros lugares de Bogotá y a nuevos públicos que no nos conocían.

Para el Papá de los asados se aliaron con otros foodies como ‘Foodinbogota’, ‘Los Insaciables’ y ‘Bogotacomidas’, ¿por qué?

El universo de los asados es lo suficientemente amplio como para invitar a otros foodies a la curaduría y así tener en cuenta otros paladares. El poder unir fuerzas y también reconocer el trabajo que están haciendo nuestros colegas le dio mucho más valor porque pudimos llegar a otras comunidades amantes de la gastronomía. Fue muy interesante el proceso de entender y unir los dos mundos: el de las redes sociales y el de los eventos y las experiencias. Este evento fue muy diferente a los otros que habíamos realizado en otros años.

Plato con el que participó el restaurante SIRLOIN para la primera edición de El Papá de los Asados que se hizo en junio de este año. Foto: Cortesía The Gula Group.

¿Van a hacer otro Papá de los asados el próximo año?

Sí, por supuesto. Sería increíble poder repetir este universo tan distinto. Este año pasó algo particular que no habíamos visto en otros festivales: Don Arturo tiene un restaurante en Soacha que se llama ‘Arpricarnes’ de ternera a la llanera y fue el que más vendió en el evento. Verlo a él y también a otros chefs hacer lo que les apasiona al aire libre, cocinando a la brasa, en un festival donde tal vez nunca se imaginaron estar fue muy bonito. Es muy especial construir esos espacios en los que la gente también puede ver y entender lo que sucede detrás, en la cocina.

¿De dónde surge la idea de crear ‘The Gula Group’?

A finales de 2020, renuncié a mi trabajo como consultora para una empresa española. Entonces, Alejandro Escallón, mi gran amigo y con quien vivo desde hace cinco años, y yo empezamos a trabajar juntos para meterle turbo y hacer crecer a Bogotaeats para consolidar un proyecto que tuviera una misión y que pudiera emplear gente. A finales de 2020, se nos acercaron Andrés Mera y Nicolás Martínez, que hoy son nuestros socios en The Gula Group, y empezamos a soñarnos la posibilidad de crear un festival gastronómico en Bogotá. Queríamos proponer experiencias que pudieran tener un impacto mayor no solo desde la visibilidad que les dábamos a los restaurantes en redes sociales, sino también mostrar la oferta gastronómica que tiene Bogotá a partir de eventos. Un año después, logramos hacer realidad nuestro primer festival: ‘BogotáEats a Cielo Abierto’, que nos ha ayudado a promover la idea de que Bogotá es muy fuerte en la gastronomía y que tiene mucho potencial.

¿Qué buscan con estos festivales gastronómicos?

Queremos lograr un mayor impacto en la ciudad y mantener activa la industria al darle visibilidad a los restaurantes. También buscamos generar una cultura gastronómica y elevar el nivel crítico de los comensales de Bogotá y de otras ciudades porque eso hace que el nivel y la exigencia hacia los restaurantes y chefs aumente. Nuestro objetivo es posicionar a Bogotá como una capital gastronómica para que internacionalmente vean lo que está pasando en la ciudad y así logremos acelerar el desarrollo de este sector.

¿Cuál es el panorama de la gastronomía en Colombia?

Nuestra cultura no gira alrededor de la gastronomía. Estos años nos dimos cuenta de que la gente no salía de su zona de confort con la comida y, por eso, el trabajo de los foodies es importante porque visibilizan otras propuestas. Ahorita la ‘nueva comida colombiana’ está en ese proceso de transformación y transición de encontrar los que podrían ser los nuevos platos insignia. Creo que en Bogotá ha habido un boom desde hace varios años en la oferta gastronómica. Por la alta demanda de los consumidores después de la pandemia, muchos restaurantes nuevos están abriendo, pero eso también es un reto para quienes están al frente de los negocios porque la materia prima está muy cara.

¿Han pensado hacer los festivales en otras ciudades?

Por el momento, nos estamos concentrando en construirle a Bogotá una identidad que gire alrededor de la gastronomía y así poderla consolidar como capital gastronómica en América Latina. Esta ciudad necesita reconocerse a sí misma y dejar de mirar hacia afuera porque la gastronomía puede ser un diferencial para el futuro de la capital de Colombia y, por último, para que sea reconocida internacionalmente.

ANGIE TATIANA RODRÍGUEZ BERNAL

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

