Si usted es amante del café, de seguro sabe identificar la calidad del mismo con tan solo un sorbo. Pero si le dieran a probar una taza de un café hecho con excrementos de un animal, ¿bebería de esta taza?

Aunque suene impactante para muchos, el café más caro del mundo se extrae de las heces fecales de la civeta, un mamífero que habita en el continente asiático y del cual se obtiene el ‘kopi luwak’, o también conocido como café de civeta.



El ‘kopi luwak’ es fabricado principalmente en las islas indonesias de Java, Bali y Sumatra, lugares donde habita la civeta y se puede comer frutos de café.



El proceso de esta bebida consiste en alimentar a estos animales con granos de plantas cafeteras para que estas pasen por su tracto intestinal y luego sean expulsadas en las heces fecales.



Posteriormente, los granos son recogidos, lavados y tostados como en el proceso con los cafés tradicionales. Después de haber pasado por todo esto, el producto se puede comercializar bajo un costo muy alto en el mercado.



11- El Kopi Luwak se obtiene moliendo los granos de café extraídos de las heces de un animal, la civeta, que se alimenta casi exclusivamente de bayas de café. Lo mejor, sin embargo, es que estos animales tienen la habilidad de elegir las bayas en su mejor momento de madurez. pic.twitter.com/vEoVywJ8FP — Coquito 🥥 (@cokito_pr) February 8, 2022

Precios y demanda

El medio ‘ABC Gastronomía’ entrevistó a Augusto Morales, administrador de Café Veracruz, una de las empresas en Latinoamérica que comercializa este grano de café en España.



En esta entrevista, Morales afirmó que la producción de este alimento es muy baja debido a su exclusividad. Se producían, aproximadamente, 900 gramos al año en todo el mundo.



Adicionalmente, el café de civeta se puede vender en 200 euros el kilo (casi 900 mil pesos colombianos). En Estados Unidos puede llegar a costar el triple, siendo su precio de 700 dólares el kilo (más de dos millones de pesos).



Uno de los países donde más demanda hay es en Japón, pues Morales aseguró que los japoneses están dispuestos a pagar un sobrecoste por este tipo de bebidas exóticas.



¿Qué hace diferente a este café de los otros?

Los precios del Kopi Luwak son bastante elevados por su lenta producción. Foto: iStock

Dwija Wati, una trabajadora de una productora de café de civeta en Bali, habló con el medio ‘20 Minutos’ sobre el valor agregado de esta bebida y el porqué es tan cotizada.



Wati explicó que la civeta no digiere por completo los granos de café, por lo que las enzimas de su tracto intestinal aportan características al sabor del grano que lo hacen único.



Adicionalmente, la trabajadora dijo que el metabolismo del mamífero es capaz de aprovechar la pulpa de la baya, pero la semilla la devuelve a través de las heces fecales con un sabor muy singular. Por esta razón, el proceso no podría ser llevado a cabo con ningún otro animal y eso lo hace aún más exclusivo.



Wati añadió que la producción de este grano es lenta y, entre más se demore, más alto será su costo.



Las civetas solo comen una media de 25 granos al día, por lo que este café en Indonesia puede costar hasta 493 dólares (casi dos millones de pesos colombianos) y su costo es aún más alto en el exterior.



"El resto de los costes son bajos porque las civetas las encontramos en el bosque, las traemos a la plantación y alimentamos con granos de café y fruta, pero necesitan mucho tiempo para producir cien gramos", explicó también Wati.



Otros cafés similares

Según ‘ABC Gastronomía’, en Brasil existe un café con un proceso muy parecido, extraído de las heces fecales de el jacu, un ave similar a la gallina.



El jacu es alimentado con los granos de café para que después se puedan obtener nuevamente a través de su excremento. Posteriormente, las semillas son llevadas a un proceso de secado y lavado, para luego permanecer en fermentación por aproximadamente tres meses.



El secreto para el sabor de este grano, más que haber pasado por el tracto intestinal del jacu, es la fermentación. Por este motivo, también es exclusivo.

El café de civeta va tomando cada vez más popularidad y demanda. Foto: iStock

Aunque no parezca creíble, bebidas como estas han venido tomando cada vez más fuerza, ya que cada vez existen más granjas donde albergan civetas para ser alimentadas con los frutos de los cafetales.



Se espera que próximamente haya reglamentaciones para producir este café, debido a que, actualmente, muchas de estos lugares no cuentan con un certificado de autenticidad y no se tiene conocimiento del cuidado que tienen con las civetas.



