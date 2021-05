¡Jugo de aguacate! en 'El Caldero de Sancho'

Soy amante del aguacate. No hay semana en la que no lo coma por lo menos un par de veces. Pero debo confesar que lo pensé un rato, lo dudé y le di vueltas antes de animarme a pedir un jugo de aguacate que me ofrecieron en un lugar llamado Lavocadería.

Por fortuna me animé, porque la verdad es que me fascinó. Además de aguacate lleva hierbabuena y limón. ¡Buenísimo! La combinación de sabores es muy afortunada, y lograron darle un punto cremoso muy agradable.



Este curioso jugo forma parte de una carta que rinde culto al aguacate en sus más variadas formas. Más allá de algunos platos en los que el aguacate ha sido siempre infaltable o en los que constituye un aderezo ideal, en Lavocadería dejaron volar la imaginación y ofrecen, entre muchas otras recetas, pasta con salsa de aguacate, hamburguesas que en lugar de pan llevan un pequeño aguacate partido en dos, croquetas de queso de cabra con centro de aguacate... ¡hasta un tiramisú de aguacate!

Lavocadería está ubicado en una especie de plazoleta de comidas que recientemente abrió sus puertas en la calle 90 con carrera 16.



El lugar se llama Mercado del Chicó y parece estar inspirado en mercados gastronómicos como los de Madrid o Ciudad de México, que han cobrado tanta fama en los últimos años. Algunos están ubicados en medio de mercados tradicionales de alimentos –y de ahí su nombre–, y otros, como este del norte de Bogotá, simplemente reúnen y suman una diversidad de propuestas culinarias.

Al Mercado del Chicó se puede ir por una hamburguesa –por cierto, probé las de Hat Trick y me gustaron–, por una paella, por un ceviche, por un par de quibbes, por un rollo Samurai, por un sándwich de pastrami, por unas alitas de pollo, por un pescado apanado en semillas de amapola y amaranto, por un risotto de salmón, por una cazuela de fríjoles, por una malteada de chocolate, por un roscón relleno de arequipe con salsa de mora o, simplemente, por una cerveza bien fría para tomar en la terraza.

Me gusta esta idea de los mercados de comida... aunque, a la larga, tengan poco de mercados. Me gusta el ambiente que generan. Y me gusta la posibilidad de acompañar una hamburguesa con un jugo de aguacate: ¿por qué no?

Mercado del Chicó

Calle 90 con carrera 16

Sancho

Crítico gastronómico

Elcalderodesancho@yahoo.com