Juanma Barrientos cocina para Hollywood en una gala previa a Los Globos de Oro

Con el estrellato hollywoodense en pleno, preparándose para la ceremonia de los Globos de Oro, que será el domingo 7 de enero, cada año se realiza la ceremonia de gala The Art of Elysium ‘Heaven’, un evento filantrópico, en Los Ángeles, que reúne fondos para apoyar a actores, otros artistas y a nuevos talentos de escasos recursos en Estados Unidos.

Este año, en su edición número 25, la gala eligió como curador de su comida al chef antioqueño Juan Manuel Barrientos (al frente de los restaurantes ElCielo, de Colombia y Estados Unidos).



‘Juanma’, como lo conocen, hace parte del grupo de chefs cuyos lugares poseen estrellas Michelin en Estados Unidos (ElCielo de Miami y el de Washington poseen una estrella cada uno) y deleitará a muchos de los actores y figuras de la industria del cine con combinaciones tan colombianas como un delicioso merengón con maracuyá y guanábana.



Entre los detalles que se tuvieron en cuenta para el diseño de la comida que realizará esta noche -como parte de las actividades paralelas a los Globos de Oro- para 400 invitados, Barrientos tuvo que adaptar su menú ante un par de exigencias que hizo la organización: Una de estas fue que los ingredientes tuvieran un origen amigable con el ambiente y, la segunda, que predominara la comida vegetariana, ya que es la preferencia de la gran mayoría de las luminarias de Hollywood.Por lo mismo, su ceviche será con leche de tigre de lulo, mango y aguacate, absolutamente vegetal.

El chef colombiano Juan Manuel Barrientos recibe la estrella Michelin por ElCielo Miami. Foto: ElCielo Hospitality Group

Barrientos siempre ha querido que sus platos tengan el sello de Colombia, por eso muchos de nuestros sabores están presentes en sus menús.



Los invitados podrán probar su arepa de choclo con suero costeño y caviar, este último un invitado sorpresa que se puede probar también en sus restaurantes y nos muestra lo bien que pueden combinar nuestros productos tradicionales con joyas culinarias del mundo.



Otra de sus recetas será una quinua cremosa en salsa criolla (es decir, nuestro tradicional hogao) con un ahumado tipo sancocho, con pescado sea bass y mazorcas encurtidas.



Sobre su aporte, Jennifer Howel, fundadora de The Art of Elysium, afirmó: “Que el chef Juanma Barrientos, un visionario culinario se una a nosotros para neustro 25 aniversario es un verdadero honor. Su arte en la cocina refleja la creatividad y la pasión que encarna The Art of Elysium. Estamos encantados de ver cómo traduce el tema del ‘Cielo' -la temática coincide con el nombre de la marca del chef- en una obra maestra culinaria".

