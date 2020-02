La pizzería que es el secreto mejor guardado de Álamos

Una fachada que podría pasar por otro puesto de pizzas y hamburguesas de combate esconde una oferta que ya ha hecho que más de uno cruce Bogotá para saber si es verdad lo que dice el voz a voz sobre la calidad de Jimmy Burger Pizza.



Y por lo general, el contraste entre la sencillez del local y el sabor y calidad de las pizzas es una positiva sorpresa.

El impulso más reciente, el que ha llevado una nueva ola de comensales hasta el sector de Álamos en busca de las pizzas de Jimmy Vanegas, se lo dio el pasado Pizza Master.

Aunque no clasificó entre los cinco favoritos de Bogotá, le dieron una mención que le llevó foodies (comidistas) curiosos que prueban, sobre todo, la ‘historia de amor’, una pizza dulce que mezcló el agraz de las montañas de Colombia y el queso azul europeo.

Pizza de agraz y queso azul, una de las más pedidas de Jimmy Burger Pizza. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Era la opción vegetariana que tenían para el concurso –dice Vanegas–, pero ¿qué era más atractivo: pedir una opción vegetariana o pedir una ‘historia de amor’?

Y la real historia de amor es la de estos dos ingredientes, en una pizza de masa madurada.



“Esa pizza tiene una historia de años –relata Vanegas–. He sido proveedor de agraz y se lo vendía a Corabastos, a Paloquemao y a algunas heladerías”.

Estaba atento a las cosechas de esta baya local en Ráquira (Boyacá), Antioquia y Cauca. De pronto lo rodeaba tanto agraz que en su casa, una hermana suya empezó a preparar mermelada, y él, en su búsqueda de sabores y su interés por aprender técnicas que pudieran aportarle una calidad extra a su restaurante, desarrolló el chutney –basado en la receta de la India– de agraz, que terminó combinando con quesos mozzarella y azul en esta pizza.



“Se la dábamos de cortesía a las personas que venían a celebrar cumpleaños, y vimos que gustaba. Ellos pedían cualquier pizza de la carta, y de postre les dábamos esta de parte nuestra”, recuerda.

Fue tal la aceptación que se quedó en el menú. La vende entres tamaños, de 22 cm (a 14.000 pesos), de 27 cm (20.000 pesos) y de 35 cm (a 38.000 pesos).



No es el único sabor que brilla en el lugar. Jimmy Burger Pizza tiene unas 30 opciones, unas que llama tradicionales (hawaiana, campesina, mexicana, pollo, tocineta, maíz y miel, mostaza y más). Pero hay seis, entre estas la de agraz y queso azul, que son las gourmet, de diseño especial en la apariencia y el sabor. Son las más elaboradas y llevan nombres de valor sentimental para Vanegas.

Entre estas seis que son de diseño gourmet está Nando (de los mismos precios y tamaños), que lleva el nombre de su padre. Tiene chorizo español, trazas de pimienta, salami italiano, toques de champiñón, ciliegine de búfala y el toque dulce de un chutney de uchuva.



Si bien Vanegas ha estudiado bastante las diferentes pizzas del mundo, se decantó por el estilo napolitano, con sus maduraciones –que hacen la pizza más ligera, resalta el propietario– y características inconfundibles como el hecho de ser una pizza crocante en el borde pero húmeda y esponjosa hacia el centro.



El horno de preparación sí es estadounidense, un Middleby Marshal, de cadena, en el que la pizza entra y se cocina mientras pasa de un extremo a otro en 5 minutos y 20 segundos.

La historia

Vanegas cuenta así los antecedentes del lugar: “Mis papás llegaron de Barrancabermeja a Bogotá quebrados; vender comida partió de un almuerzo que a mi mamá no le gustó, y dijo que ella sabía hacer mejores cosas –cuenta Jimmy–. Tenía una modistería que dejó para hacer almuerzos”.

De estos se pasó a un negocio de comidas rápidas. “Mis papás partieron –relata– y me quedé con la pizzería y hamburguesería, y empezamos a trabajar. Pero patinábamos mucho con los productos. De un momento a otro, me cambió el chip. Uno quiere ver un local bonito (poco a poco ha ido haciendo más acogedor el interior) y ofrecer lo mejor, así que empecé a asesorarme de italianos, escuchaba, tomaba lo que me servía y lo aplicaba”.

Por eso, cada pizza, hamburguesa y perro caliente (de 7.000 a 11.000 pesos) de la carta se trabajan constantemente. De las recetas de la madre de Vanegas quedan unas empanadas pequeñas de sabor muy típico, para quienes solo quieren picar algún bocado, pero la carta se extendió hacia las lasañas, las pastas y las carnes.



Dice Vanegas que el local empezó a destacarse sobre las demás ofertas de barrio en el momento en que entendió que el queso debía ser de la mejor calidad posible y que había que cuidar los detalles como la maduración de la masa.



“Si queremos locales llenos, si queremos vender y generar empleo, hay que trabajar con lo mejor –es la lección que ha sacado–. Ha llegado gente de Usaquén, de Metrópolis y de todas partes de la ciudad. No sé bien qué significa ‘pizzería de barrio’, solo sé que trabajamos con calidad".

Dónde y Cuándo

Jimmy Burger Pizza.

Calle 66A n.° 97-26, Álamos, Bogotá.

Teléfono: 2766310.

Abierto de domingo a jueves de 1 a 10 p. m.; viernes y sábado, de 12 m. a 10:30 p. m.

La carta de pizzas

Pizzas gourmet. Tamaños: Personal (22 cm), mediana (27 cm) y Familiar (35 cm)

​

Clásica de rúgula. Pollo, tomate, champiñones, salsa cesar, jamón aceto balsámico, mozarella. 10.000, 17.000 y 29.000 pesos.



Luciana : Salsa napolitana, chutney de agraz, jamón serrano, ciliegine de búfala, queso Grana Padano, albahaca, Mozarella. 14.000, 20.000 y 38.000 pesos.



Roberta: Salsa napolitana, queso, salami, champiñones, chorizo español, chutney de uchuvas. 14.000, 20.000 y 38.000 pesos.



Nando: Salsa napolitana, queso, salami, champiñones, chorizo español, chutney de uchuvas. 14.000, 20.000 y 38.000 pesos.



Agraz y queso azul. Chutney de agraz, queso azul. 14.000, 20.000 y 38.000 pesos.



Valerio: Ciliegine de búfala, mermelada de tocineta, salami, albahaca, queso mozzarella. 14.000, 20.000 y 38.000 pesos.​

Pizzas tradicionales. Tamaños: Personal (22 cm), mediana (27 cm) y Familiar (35 cm)



Hawaiana: Salsa napolitana, queso, piña, jamón Vilaseca. 7.000, 13.000 y 23.000 pesos.



Carnes: Salsa napolitana, jamón, carne molida, cervecero. 8.000, 14.000 y 24.000 pesos.



Campesina. Salsa napolitana, carne molida, maíz tierno, chorizo. 8.000, 14.000 y 24.000 pesos.



Mexicana: Salsa napolitana, bolognesa, chorizo, guacamole. 8.000, 14.000 y 25.000 pesos.



Pepperoni. Salsa napolitana, queso, pepperoni. 9.000, 16.000 y 26.000 pesos.

Ciruela tocineta: Salsa napolitana, queso, ciruela, tocineta. 9.000, 16.000 y 27.000 pesos.



​Maíz tocineta: 9.000, 16.000 y 27.000 pesos.



Pollo BBQ. 8.000, 15.000 Y 26.000 pesos



Pollo Miel Mostaza: 9.000, 16.000 y 27.000 pesos.



Pollo champiñón: 7.000, 14.000 y 24.000 pesos.



Tropical: Salsa napolitana, queso, piña, mermelada de agraz, fresas. 9.000, 17.000 y 27.000 pesos.

Caprichosa: Champiñon, queso, cebolla, chorizo español. 10.000, 17.000 y 27.000 pesos.



Siciliana. Salami, pepperoni, mozarella, parmesano. 9.000, 17.000 y 27.000 pesos.



Tres carnes. Pepperoni, jamón, tocineta. 9.000, 16.000 y 27.000 pesos.



Tres quesos: Mozzarella, parmesano, queso azúl. 10.000, 16.000 y 26.000 pesos.



Domenico: Champiñón, salami, jamón, queso. 9.000, 17.000 y 29.000 pesos.



Carbonara. Pollo adobano en salsa carbonara, tocineta, queso. 10.000, 18.000 y 29.000 pesos.



Rústica Salami. Rodajas de tomate, jamón, salami, albahaca. 10.000, 17.000 y 28.000 pesos.



Hawaiana chicken BBQ . 10.000, 17.000 y 28.000 pesos.



Devora: Champiñon, jamón, pepperoni, queso, salsa napolitana. 9.000, 16.000 y 27.000 pesos.

Pizzas vegetarianas.

​

Napolitana . ​ Tomate, orégano, queso parmesano. 8.000, 13.000 y 24.000 pesos.



Margarita. salsa napolitana, ajo, cherry, albahaca, queso parmesano. 8.000, 13.000 y 23.000 pesos.



Vegetariana. Champiñones, tomate cherry, berenjena, zucchini. 9.000, 15.000 y 26.000 pesos.



Margarita con búfala. Salsa napolitana, ciliegine de búfala, albahaca. 10.000, 16.000 y 27.000 pesos.

Hamburguesas. Hay 12 hamburguesas que van desde los 9.000 pesos en adelante. Está la capresse, de 17.000 pesos que participó en el Burger Master pasado. La más costosa es la Mushroom Love con carne, de 22.000, y sin carne 16.000.

