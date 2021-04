Jennifer Rodríguez, una colombiana entre los chefs de los '50 Next'

Ocho jóvenes latinoamericanos, entre ellos la colombiana Jennifer Rodriguez, se hicieron hueco en la primera edición de la lista '50 Next', que distingue a talentos menores de 35 años que contribuyen al futuro de la gastronomía mundial como productores, educadores, creadores de tecnología o activistas.

La lista, creada por los impulsores de "The World's 50 Best Restaurants" con la colaboración del Basque Culinary Center, reconoce la labor de 50 jóvenes, procedentes de 34 países de seis continentes, que trabajan para impulsar un cambio positivo en la gastronomía.



Entre los distinguidos, seleccionados a partir de 700 candidaturas presentadas, destacan ocho talentos latinoamericanos de perfiles y ambiciones profesionales muy diversas.

En la categoría de productores, se encuentran Manuel Choqque, un agricultor peruano de 33 años que convierte patatas en vino, y la cocinera colombiana Rodriguez, de 34 años, que revive técnicas ancestrales para preservar la cocina rural de su región: la zona del Tequendama que rodea a Mesitas del Colegio.



En el apartado de creadores de tecnología, el chileno de 32 años Matias Muchnick, residente en Nueva York (EE.UU), fue premiado como emprendedor por su labor detrás de unos lácteos de origen vegetal que priorizan el sabor, y como educadora, la brasileña de 33 años Mariana Aleixo, nacida en una favela, logró un espacio en la lista por contribuir a mejorar la vida de las mujeres a través de la comida.

Entre los creativos emprendedores, '50 Next' distinguió a Thiago Vinícius De Paula Da Silva, joven brasileño de 32 años destacado como líder comunitario por enfrentarse a la violencia con cultura, arte e iniciativas culinarias.



Como pioneros en hostelería, fueron premiados el chileno de 35 años Diego Prado, residente en Copenhague (Dinamarca), por su constante búsqueda de innovación en la cocina chilena, y la mexicana Claudia Albertina Ruíz Sántiz, cocinera indígena de 33 años que desafía a la tradición.

La lista '50 Next' también reconoció, en la categoría de activistas, a la guatemalteca Bibi La Luz Gonzalez, de 33 años, por su labor como defensora de los derechos humanos que lucha por la seguridad alimentaria y la salud de las mujeres.



Entre otros seleccionados, la clasificación también incluye al australiano Josh Niland, el "carnicero del pescado", como él mismo se define; el innovador tecnológico ghanés Isaac Sesi; la artesana del queso española Clara Diez, y la activista jamaicana Jhannel Tomlinson, que empodera a las mujeres a través del café.



La lista '50 Next' afronta ahora su segunda edición, que verá la luz el año que viene, mientras sigue trabajando para "nutrir, elevar y promocionar una plataforma para quienes luchan por un futuro mejor para la gastronomía", en palabras del director de contenido de '50 Best', William Drew.

EFE