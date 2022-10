James Rodríguez no pierde el tiempo en los negocios mientras continúa consolidándose en el fútbol griego. En 2014, el deportista lanzó su bebida energizante 10 Gold.



“Es una nueva etapa y espero que guste”, fueron las palabras del jugador del Real Madrid en aquel entonces durante la presentación de la bebida, hecha a base de guaraná, taurina y cafeína.



Cuatro años después, el colombiano lanzó su línea de agua mineral y agua con gas. Lo hizo con una inversión superior a los 1.700 millones de pesos y una estrategia de marketing enfocada en las redes sociales.

Ahora, otros cuatro años más tardes, James vuelve a ser noticia con sus negocios debido a que expande su negocio de café a la ciudad de Medellín. Se trata de Café Dos Molinos, el cual contaba ya con tres sedes en la ciudad de Ibagué: centro comercial La Estación, centro de servicios del Vergel y plazoleta Darío Echandía.



A continuación le mostramos algunos de los productos que vende el '10'. ¿Se le antojan?

Según explicó Mario Rubio, tío del futbolista, este adquirió el 100% de la marca y sueña con llevarla a países como Estados Unidos y España.



James Rodríguez, tras fallar su primer penal con Olympiacos

James Rodríguez fue el hombre más influyente en su primer partido con el Olympiacos, luego de su participación en la gira amistosa de la Selección Colombia por Estados Unidos.



El '10' cucuteño fue el hombre clave del partido entre su club y el Ofi Creta. Rodríguez entró para el segundo tiempo, le dio otro aire al juego, falló un penal y luego dio una asistencia. Terminado el partido, se refirió a aquella clara opción desperdiciada.



“Es parte del fútbol, grandes futbolistas han fallado penaltis. Tengo una mentalidad fuerte, no me afectará, hice buenos pases. No me importa que no marqué, quiero es que gane el equipo”, le dijo el '10' a 'Cosmos TV'.



“Trato de ayudar en todo lo que puedo. Estoy feliz, y que sigamos así. La presencia de la multitud siempre es importante, a veces se enfadan cuando perdemos. Queremos hacerlos felices con nuestras victorias. Con su apoyo ganamos confianza en nosotros mismos”, añadió.