Icon Award para Dolli Irigoyen, en antesala a los '50 Best' de América Latina

Dolli Irigoyen fue de las primeras caras de la gastronomía latinoamericana en conocerse continentalmente, cuando a comienzos de este siglo empezó a surgir el estrellato culinario local, a partir de los primeros canales de televisión especializados en cocina, dedicados a esta región.

Ahora, Dolli, con una amplia trayectoria como escritora, presentadora de televisión y propietaria del taller Espacio Dolli de Buenos Aires, fue anunciada como la ganadora del Icon Award, dentro de los premios especiales otorgados por la organización que cada año elige a los 50 Mejores Restaurantes de América Latina.



Los 50 Mejores restaurantes de América Latina se darán a conocer el 28 de noviembre. Y a medida que se acerca la fecha, la organización va haciendo anuncios de los premios especiales. Uno de estos fue, hace algunas semanas, la noticia de que la nueva mejor chef del continente -un premio reservado para mujeres chefs- será durante este año la brasileña Janaina Torres Rueda (A Casa Do Porco y Dona Onça, de Sao Paulo).

Janaína Torres Rueda, mejor chef mujer de América Latina 2023. Foto: Marcus Steinmeyer

El siguiente anuncio fue este reconocimiento a Dolli Irigoyen, que desde su taller organiza eventos y clases de cocina y, a la par, forma jóvenes chefs en conceptos culinarios vanguardistas. Jusamente este aspecto de su trabajo como maestra y guardiana del legado cultural gastronomico de su país fue destacado en el anuncio de su premio.



En su faceta televisiva, participa actualmente en MasterChef Celebrity Argentina y en Bake off Argentina.



Dolli ha trabajado por explorar la riqueza culinaria de Argentina, a partir del rescate de de prácticas ancestrales e ingredientes locales.



Pronto, la organización 50 Best dará a conocer el nombre del restaurante ganador del premio American Express One to Watch (el 6 de noviembre) y la lista de los puestos 51 al 100, de, ranking latinoamericano.

