Pese a que son cinco veces más pequeños que los huevos de gallina, los de codorniz resultan ser más nutritivos e incluso sugeridos para la dieta de personas con ciertas dolencias.

La diferencia de tamaño entre ellos también implica diferencias en la cocción, pues mientras un huevo de gallina requiere 10 o 12 minutos de cocción en agua hervida, los de codorniz necesitan menos tiempo.



Pelarlos también parece más difícil. ¿A quién que lo haya intentado no le ha pasado que le queda medio huevito entre la cáscara?

Para que los huevos de codorniz queden perfectos hay que tener en cuenta, sobre todo, los tiempos. En cualquier caso, más de 4 minutos ya no dará un buen resultado. Pero no es el único factor a tener en cuenta:



Los huevos de codorniz deben ser cocinados en olla pequeña, con un poco más de la mitad de agua. El agua debe hervir antes de ponerlos en ella con una cuchara. Tampoco deben cocinarse por montones, algunos sugieren no cocinar más de cinco huevitos a la vez.

El tiempo de cocción puede ir de 2,5 a 4 minutos según la textura que se busque.





A los 2 minutos y medio, habrá una clara cocinada y una yema cremosa.

A los 3 minutos, la yema estará blanda, pero no cremosa.

A los 4 minutos, la yema estará firme.

Al sacarlos hay que meterlos en un recipiente con agua fría, lo que ayudará a pelarlos mejor. Algunos sugieren esperar a que se enfríen, antes de quitarles la cáscara.



El truco para pelarlos huevos de codorniz consiste justamente en meterlos en agua en un recipiente con tapa. Lo que sigue es cerrarlo y agitar por unos cinco o seis segundos. Esto romperá las cáscaras y ayudará a que se despeguen más fácil.

