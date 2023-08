La hoja de laurel es un ejemplo de cómo los ingredientes aparentemente simples pueden tener un impacto significativo en la cocina.



Al usarla con moderación, los cocineros pueden añadir una dimensión única a sus platillos. Desde recetas soperas hasta marinadas sabrosas, esta especia es un elemento esencial en la cocina contemporánea.

Aunque esta hierba es conocida en la antigüedad por decorar las coronas de los emperadores romanos como un símbolo de triunfo y éxito, su efecto aromático también ha sido de gran relevancia en el mundo de la gastronomía.



(Le puede interesar: Té de laurel: ¿qué personas no pueden consumirlo?).



Con su fuerte fragancia de toques dulces y picantes, tiene la capacidad de realzar todo tipo de sabor, lo que ha hecho que su uso sea un componente fundamental en la cocina de diversas culturas a lo largo de la historia.

Ventajas del laurel en la cocina

De acuerdo con el portal de cocina 'Bon Viveur' el Laureus nobilis tiene propiedades y usos muy versátiles. Se puede emplear en distintas presentaciones con sus hojas secas y frescas o en polvo y esencia.

​

(Siga leyendo: Té de laurel, canela y orégano, para reducir el colesterol alto).



Dependiendo de esto, su aporte en sabor puede variar. Sin embargo, el blog especializado recomienda emplear las hojas secas por su suave aroma, ya que las verdes tienen un sabor más fuerte con toques amargos.



El laurel tiene la ventaja de combinar con otras hierbas aromáticas como el orégano, el perejil y el tomillo, lo que es de gran ayuda al momento de sazonar cualquier plato.

Las preparaciones de cocción lenta como carnes, legumbres, arroz, verduras, estofados, guisos, sopas y cremas, quedan muy bien con esta especia. Además, de realzar los marinados en pescados y mariscos.



De hecho, su función no solo es la de darle sabor a las comidas, también ayuda a aligerar la grasa en las sopas y caldos, según el chef mexicano Omar González.



(Lea también: Té de laurel: ¿qué personas no pueden consumirlo?).



"Esta hierba evitará que los caldos queden llenos de grasa ya sea fresco o seco. Con solo agregar de tres a cinco hojas por kilo de carne resultarán consomés menos grasosos y más fáciles de digerir aportando un sabor ligero que no interfiere con las preparaciones", señala el cocinero en su cuenta de TikTok.



Por otro lado, también puede ser muy útil para aromatizar aceites, vinagres, escabeches, conservas combinadas con frutas, adobos, y salsas.



Sin duda, un ingrediente natural que ayuda a mejorar el sabor de cualquier platillo y que se puede conseguir de manera fácil y totalmente económica.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias