Cuatro restaurantes que lograron reinventarse

El sector de la hospitalidad, que comprende los negocios de alojamiento y servicio de comida de acuerdo con la clasificación del DANE, es un importante generador de valor en la economía nacional.



En Colombia, para el cierre del 2019, estas actividades representaban el 4 por ciento del producto interno bruto, mientras que sus ventas totales se habían cuadruplicado con respecto a las registradas durante el mismo periodo en el 2005. Lamentablemente, con la llegada de la pandemia, la actividad de estos negocios se vio totalmente interrumpida. Mientras se esclarecía el panorama y se entendía si se podía seguir o no prestando dichos servicios fueron muchas las empresas que llegaron tristemente a su final.

Afortunadamente, esa no fue la tendencia dominante en el sector, y haciendo referencia a los restaurantes en particular, hubo varios que gracias a la capacidad de reacción de sus líderes, a la liquidez con que contaban y a las ayudas del Gobierno Nacional, lograron sobrevivir e incluso crecer.



Para muchos, evitar la quiebra fue tan solo uno de los objetivos que se plantearon, y en vez de quedarse esperando a que las cuarentenas y demás medidas acabaran del todo con su negocio, se enfocaron en ver dónde estaban las oportunidades en medio de la crisis. El camino era claro: los domicilios eran la manera para mantener la caja y la sobreoferta activa.



El resultado de esta ‘nueva realidad’ no tardó en verse y la cantidad de nuevos productos y marcas que se lanzaron al mercado el año pasado fue realmente extraordinaria. Por su parte, el montaje de nuevos negocios, que estaban en el tintero por las dificultades inmobiliarias que había en las zonas comerciales de alto tráfico antes de la pandemia, empezó a dar señales de vida hasta hacerse realidad.

La resiliencia del sector de restaurantes es indudable, tal y como lo confirman estos nuevos emprendimientos pandémicos, los cuales sin duda vale la pena probar.

1. Salón Tropical

De los creadores de Café Bar Universal, llegará a finales de marzo este nuevo concepto al aire libre. Salón Tropical es una propuesta que se gestó meses antes de la pandemia, pero cuya apertura se pausó por el mismo motivo. Sin embargo, superados los obstáculos y el temor a expandirse, Andrius Didziulis, chef del grupo, se lanzará a cautivar comensales con una propuesta de comida de mar preparada al carbón con sabores muy frescos y tropicales, y una interesante carta de ceviches. De acuerdo con Didziulis, Salón Tropical será como la terraza de Café Bar.

Además, este grupo de restaurantes estará abriendo próximamente un lugar con servicio a la mesa para su marca de hamburguesas Bubu, creadas inicialmente como un producto solo para domicilios, en plena pandemia. Para probarlas, visite en Instagram: @bubu.burguer.

2. Pollos Don Abel

En cuanto llegó la pandemia, el grupo Gordo se dio cuenta de que no tenía entre sus conceptos uno que se ajustara al formato de domicilios. Fue así como en un tiempo récord formularon y lanzaron al mercado, en abril del año pasado, un producto que aguantaba muy bien el despacho en moto, era asequible y le gustaba a todo el mundo.



Este producto es Don Abel, pollo mexicano al carbón que hoy en día cuenta con servicio a la mesa también. Aparte del pollo, que tiene un sabor muy especial, vale la pena probar el plátano maduro enchilado como entrada o acompañamiento, o el almuerzo del día con pollo, arroz atomatado y fríjoles negros. Para pedidos o reservas, visite en Instagram @pollosdonabel.

Otra buena noticia de este grupo es que en dos meses estarán reabriendo, en una nueva locación, Gordo Brooklyn Bar, uno de sus más exitosos conceptos, el cual habían tenido que cerrar durante la pandemia.

3. Le Grand

En diciembre, después de mucho esfuerzo y retos superados, abrió en la carrera 11 con calle 92 este gran café y brasserie que atiende a sus comensales todos los días de la semana, desde las ocho de la mañana, para desayunos, hasta las diez de la noche, para cenar.

Le Grand tiene su propia panadería y pastelería y todo el menú fue diseñado por el destacado chef Koldo Miranda. El espacio es arquitectónicamente sobresaliente y la decoración, sin ser vintage, evoca los grandes cafés parisinos de mitad del siglo pasado. Para ver la oferta de producto y hacer reservas, visite en Instagram @legrandbogota.

4. El Buen Pastor

En pleno barrio 7 de Agosto está El Buen Pastor. Foto: Cortesía.

Este emprendimiento nace como un experimento en plena pandemia. Apalancándose en su ya reconocida trayectoria con los tacos y la comida mexicana, este grupo de socios (algunos de ellos fundadores del restaurante Insurgentes) se lanzó a montar, en el corazón del 7 de Agosto, una taquería que se especializa en todas las formas de servir carne de cerdo al pastor.



Abrirán sus puertas al público dentro de un mes y el menú constará de burros, tacos, quesadillas y tortas. Para mantenerse informado acerca de la apertura y otros detalles, visite en Instagram @elbuenpastordelsiete.

Adicionalmente, los gestores de este emprendimiento abrieron en diciembre, en Chapinero Alto, el bar Atlas, un lugar muy casual y relajado para tomarse un vino o un trago sin tener que sentarse en un restaurante y a precios muy competitivos. Ofrecen copas de vino desde nueve mil pesos y una muy buena oferta de cocteles, todos alrededor de los veinte mil pesos. Para más información, visite en Instagram @atlaschapinero.

Si bien todas estas aperturas reflejan la resistencia, la capacidad de reinvención y el compromiso de este sector, no se quedan atrás otros tantos esfuerzos de pequeñas y grandes empresas de restaurantes por crear conceptos que, sin ofrecer servicio a la mesa, pudieran seguir sorprendiendo a sus clientes a través de domicilios. Solo para mencionar algunos: las hamburguesas hawaianas de El Gringo Cantina (@alohaburgersywings); los sánduches de queso fundido de Mesa Franca (@coloradosanduche) y el pollo frito y los perros calientes de El Chato (@fiambr_e).



MICHELLE MORALES*

Para EL TIEMPO

* Consultora de restaurantes y ‘sommelier’.