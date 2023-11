Hija de Paul McCartney cocina para Cameron Diaz, Michelle Yeoh o George Lucas

Mary, hija de Paul McCartney y su esposa Linda, desvela en un libro de recetas su buena mano en la cocina, su pasión por inmortalizar grandes recuerdos y cómo una buena charla frente a un plato realizado con esmero descubre detalles desconocidos de Cameron Diaz, Michelle Yeoh o George Lucas.

¿Qué tienen en común el director de orquesta John Williams y el editor de Vogue Edward Enninful? y ¿Cate Blanchet y los artistas plásticos Gilbert&George? Quizá más de lo que parece a simple vista. Al menos eso es lo que destila el libro Feeding Creativity (Taschen) que ha publicado la artista nacida en Londres en 1969.

Se trata de un curioso recetario, que les dedica a sus padres, y en el que da rienda suelta a su profesión, la fotografía, y pone en valor la buena comida y el encanto de una sobremesa relajada entre amigos. La casualidad quiso, cuenta la fotógrafa británica en el prólogo del libro, disponible en inglés, que surgiera este libro que combina su dos grandes amores: la fotografía y la cocina.



Amigos y artistas como el escultor y pintor Daniel Silver, la actriz Judi Dench, el músico Elvis Costello o Jay Brown manager de la cantante Rihanna y fundador de la agencia Roc Nation, son algunos de los elegidos para degustar algunas de las 60 recetas que aparecen en la publicación.

Con un planteamiento aparentemente sencillo -"Hago la comida, visito a amigos y veo adónde me lleva el viaje"- la fotógrafa advierte que la charla adquiere una dimensión diferente frente al plato, "un momento en el que siempre se crean grandes recuerdos", admite.



Recetas con las que quiere desmentir los mitos de que la cocina es complicada: "Hay que emplear mucho tiempo y utilizar muchos ingredientes", dice.

Desayunos elaborados con tostadas o bollos recién horneados, entradas, platos principales, sopas, sandwiches, ensaladas y por supuesto postres son los protagonistas de sus recetas, que invitan a disfrutar de una comida "respetuosa con el medio ambiente".



(Puede leer: Sur Vermutería, un porteño auténtico).



En este punto, recuerda que su madre, Linda, fue una abanderada de los derechos de los animales y el vegetarianismo en un momento en el que no era muy bien visto, una actitud, que inspiró al resto de la familia a continuar su legado con la campaña 'Meat Free Monday' (Los lunes sin carne) "una buena manera de hacer algo por el planeta, los animales y por nuestra salud". Además, asegura que el libro le ha servido para volver a "poner en valor el hecho de comer en compañía".

Por supuesto, en los siete años que invirtió en él tuvo que enfrentarse a algunos desafíos, como cuando elaboró un helado para el actor Martin Freeman "el día más caluroso del año" y veía cómo se derretía a través de su objetivo mientras hacía la foto.



Reseña lo significativa que fue para ella la comida que preparó para el encuentro de dos exbeatles: su padre y Ringo Starr, durante una visita de este último a Londres, de la que evoca sus 60 años de amistad.



(Puede leer: Selma, de inspiración mediterránea, crítica gastronómica de Sancho).



"A pesar de la distancia es como si el tiempo no pasara. Retoman donde lo dejaron, es genial oírles bromear".



Su hermana pequeña, la diseñadora Stella McCartney, tampoco escapa a esa charla con amigos, rodeada de las modelos Gigi and Bella Hadid mientras lleva en su mano un nutritivo desayuno con un 'smoothie' con el lema 'feel-good' (me siento bien). Cuatro hermanas juntas momentos antes de un desfile en el centro Pompidou en París. Todo queda en familia.

INMACULADA TAPIA

EFE

MADRID