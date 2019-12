Los hechos gastronómicos que marcaron el 2019

1. . Leonor Espinosa y su propuesta que evoluciona constantemente sigue llevando la delantera en el gremio gastronómico colombiano. Su restaurante principal, Leo –que en el 2020 dejará el Centro Internacional para mudarse al norte de Bogotá– entró oficialmente en el listado de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. Se ubicó en el puesto número 49 y ha sido el único establecimiento del país en haber llegado a este prestigioso listado, encabezado este año por el restaurante francés Mirazur, del argentino Mauro Colagreco.

Leonor Espinosa, chef colombiana. Foto: Ana Lorenzana

2. Quizás porque se trataba de un equipo de chefs a los que el público les pedía que abrieran restaurante, desde que Celele comenzó a funcionar en el barrio Getsemaní de Cartagena recibió una clientela ávida de creatividad con identidad culinaria.

Con Celele, los chefs Sebastián Pinzón y Jaime Rodríguez le dieron a Cartagena figuración, por primera vez en la ceremonia de Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina. Aunque no entraron en los 50, recibieron el premio Miele One To Watch, a la propuesta más prometedora del continente. Además, Pinzón representó al país en las eliminatorias latinoamericanas del premio Young Chef de S. Pellegrino.

3. Pese a que en el listado mundial Leo es el restaurante colombiano que más lejos ha llegado, en el latinoamericano el título de mejor restaurante de Colombia fue para El Chato. Su chef, Álvaro Clavijo, anunció que el 2020 habrá cambios. Desde el 15 de enero estrenará un formato de carta que incentivará a la gente a compartir más.

Álvaro Clavijo, chef de El Chato. Foto: Fotógrafo: Carlos Ortega/ EL TIEMPO

4. En materia de festivales y congresos fue notoria la visibilidad adquirida por las cocineras tradicionales. En Sabor Barranquilla, varias alternaron en tarimas con chefs de academia. El Congreso Nacional Gastronómico de Popayán le hizo su homenaje principal a la santandereana Chori Agámez, exponente de la cocina del Magdalena medio, que viaja por el país compartiendo su sazón y conocimiento.

Julián Estrada Ochoa, al recibir el premio a la vida y obra en la primera edición de Bogotá Madrid Fusión. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

5. Por otro lado, se estrenó Bogotá Madrid Fusión, en noviembre, versión latinoamericana de uno de los congresos gastronómicos internacionales más prestigiosos. Ofreció 20 ponencias a cargo de un cartel de estrellas de la cocina mundial. Con la muestra de cocinas regionales, propuso una visibilización de las mismas.



Si bien pudo convocar más público, estrenó dos galardones necesarios: el premio al chef revelación, que recayó en Miguel Warren, del restaurante Barcal, en Medellín, y el premio a la vida y obra para el antropólogo de la cocina y cocinero Julián Estrada Ochoa.

6. Las nuevas aperturas en Bogotá evidenciaron el auge de la fusión entre lo latino y lo oriental con establecimientos que dieron que hablar, como Salvaje, Ko Asian Kitchen, Viva la Vida y Rokko. También fue notorio el gusto por emplatar o finalizar los platos en la mesa, en frente del comensal, como el peruano Qun, en la calle 85 con 12.



7. Entre los platos que se pusieron de moda, además de los sándwiches gourmet, la exploración vegetal y los bowls, hay preparaciones específicas como las tostadas con aguacate y el té matcha que empezaron a repetirse en cartas.

Tacos de algas de Ko Asian Kitchen, propuesta que abrió en el Parque de la 93 (Salvio), en Bogotá, en el 2019. Foto: Cortesía Ko Asian Kitchen

8. El auge de las aplicaciones para conseguir comida a domicilio despertó el fenómeno de las cocinas ocultas o dark kitchens. Es decir, pensadas solo para ofrecer su carta a domicilio. La propuesta, que a veces parte de las mismas apps como Rappi o Uber Eats, sugiere ahorro en servicio y costos de un restaurante. Sin embargo, para que sea rentable este modelo, exige un volumen de ventas que consigan mejores marcas posicionadas.

9. Aunque tienen sus años, el 2019 consolidó los ‘Máster’ de Tulio Recomienda. Burger Máster, Pizza y Sushi Máster se convirtieron en un fenómeno gastronómico. La respuesta masiva a estas convocatorias (el Burger Mater superó los 2 millones de hamburguesas vendidas en una semana) y que la gente no solo se tomara el tiempo de hacer fila para probar la oferta, tomarle fotos y votar demostró lo mucho que importa participar en lo culinario. Las votaciones arrojaron tops de restaurantes que son verdaderas guías.

El chef Alejandro Cuellar tenía 34 años y estaba al frente del restaurante Canasto Picnic Bistró. Foto: Diego Caucayo. Archivo EL TIEMPO

10. El sector se conmovió con el fallecimiento del chef Alejandro Cuéllar, de 34 años, mientras estaba en una gira de intercambio culinario en Malasia. Detrás de su cocina “silvestre”, como solía definirla, y del legado que dejó en la propuesta de Canasto Picnic Bistró, fue un chef de alto sentido social, vinculado a causas importantes, no siempre visibles en el estrellato culinario.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

Lilang@eltiempo.com