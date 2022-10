Así como los premios en cualquier ámbito se convierten en una guía de lo que hay que oír y ver, los restaurantes colombianos también tienen unos premios que llevan años retratando el panorama actual de la cocina local.



Se trata de los Premios La Barra, que esta semana dieron a conocer sus ganadores. A continuación, una descripción de algunos de ellos para que se antoje y viva la experiencia que los llevó a ganar.

Mejor panadería: Giornatta (Seratta)

Croissant de pistacho de Giornatta. Bogotá. Foto: Cortesía Seratta

Las ofertas del Grupo Seratta tienen en común su colorido y su estética, además del sabor pensado para encantar. Giornatta, en una de las terrazas del complejo de restaurantes, se ha convertido en punto ideal de brunch de fin de semana. Pero su oferta está abierta a diario. De hecho su página web advierte que se hornea pan todos los días, que a veces se agota rápido y que, por eso, es bueno reservar.

Es que su especial oferta de panes va desde baguette, pan de chispas de chocolate, pan de uva y nuez y elaboraciones con masa madre natural, masa madre de matcha, o masa madre de remolacha. Esta oferta de panes va desde los 9.500 a los 13.000 pesos.



Pero,quizás una de sus insignias es la oferta de croissants, en parte recubiertos de pasta dulce de diferentes sabores y colores y rellenos de delicadas cremas por dentro. Están el de pistacho, uno dorado de panacotta y vainilla y otro de frutos rojos, por mencionar algunos, estos tienen precios de 9.000 pesos en adelante y para quien no se decide por un solo sabor, se venden en “cajas mágicas”, que reúnen varios. También hay croissants de sal, que más bien se convierten en sándwiches, como el de pavo dijon ($ 29.000) o el capresse ( $18.600).

En el horario de desayuno hay hermosos bowls de colores e ingredientes frescos (cacao bowl, paz interior bowl, tranquilidad bowl, de menos de 20.000 pesos), pero no faltan platos contundentes como un buen calentado ($ 30.300) o un caldo de costilla ( $ 18.600).



Autopista norte # 114-44. Instagram: @Giornattabog

Mejor bar: Ilustre Bar (Grand Hyatt)

Ese bar de aspecto clásico y sobrio está abierto al final del día (hasta la medianoche) y tiene una oferta de cocteles artesanales que son protagonistas. Además, hay vino por copa y otras bebidas refrescantes.



El menú tiene numerosos cocteles de autor que exploran sabores frutales locales, como el 1810, de aguardiente, albahaca, mango, lulo y limón ($ 41.500) o el ‘Fantasía de Macondo’, que reúne ron, guayaba, ginger beer y limón.



El café no puede faltar como ingrediente y por eso está el arriero ($ 48.500), que combina gotas amargas de café con whiskey bourbon y aguardiente. Obviamente, hay una carta de coctelería clásica con mezclas famosas -mojito, margarita, bloody Mary, negroni, entre otras-, a 38.500 pesos. Tiene un apartado para los gin tonics (en los que varía la combinación según la marca de ginebra presente), cuyos precios van desde 45.500 a 65.500 pesos.

Abierto de lunes a sábado desde 12 m a 12 a.m. y domingos de 4 p.m. a 12 a.m.

Mejor nuevo restaurante: Casa Quira

Sobrebarriga del restaurante CasaQuira. Foto: Cortesía CasaQuira

Después de años enseñando e investigando sobre la cocina colombiana, el chef Carlos Gaviria abrió, a comienzos del 2022, Casa Quira, en una casa ubicada en la famosa calle de los Anticuarios en Bogotá. Define su propuesta como cocina de origen o también como alta cocina colombiana de autor y tiene un menú en el que juega a darles la vuelta a sabores muy colombianos, a manera de ejemplo: la lechona trifásica, que integra camarones. O a reunir diferentes elaboraciones regionales en un mismo plato.



Casa Quira tiene desayunos trancados y viernes de cazuela, en los que este abundante plato se puede disfrutar por $ 35.000.

Los precios de los platos fuertes van desde 42.900 a 61.900 pesos.

@Casa.Quira. Calle 79B # 7-85 - Calle de Los Anticuarios

Mejor nuevo cocinero: Laura Jaimes: Carlota y Josefina

Carlota y Josefina es otra de las propuestas del chef Carlos Gaviria (Casa Quira), pero esta tiene como chef ejecutiva a la santandereana Laura Jaimes. Su trabajo puede apreciarse en esta oferta de piqueteadero que se fundó en Zipaquirá y ya tiene una sede en Toberín. El sitio se destaca por sus grandes picadas que combinan desde arepita hasta chorizo, carnes varias y chicharrón, acompañadas con algún sabor novedoso que adorna la esencia típica. Muchos de los embutidos son elaborados cuidadosamente por el restaurante.



Ya son famosas sus 'Carlotas', que son platanos asados que no solo llevan queso en el medio sino una fiesta de ingredientes que sorprenden a quienes asisten al lugar.



Sede Toberín: Calle 166 # 20-15.

Zipaquirá: Calle 1 # 9-79.

Mejor en cocina colombiana: Con Tradición

La cocina colombiana es la base de Con Tradición, Foto: Cortesía Con Tradición

En el municipio antioqueño de Marinilla, a menos de una hora del aeropuerto de Rionegro, en camino a Guatapé, el chef Sergio Botero decidió abrir una propuesta de cocina colombiana, con toques de autor. El resultado fue ConTradición, un restaurante ubicado en una casona antigua, que reúne elaboraciones colombianas, de todas las regiones, en nuevos platos. Un ejemplo: la papa nativa, convertida en un plato de diseño, que combina con huevo poché, salsa de suero costeño y sal de trufa de selva.



Entre sus entradas (de $ 24.000 a $ 28.000) cuenta con mote de queso, crudo de pescado y envuelto de piangua. Y entre los fuertes (que están entre los 40.000 y 66.000 pesos) se encuentran: un pollo pipián, arroz apastelado de mariscos, conejo encocado y pescado de temporada.

Carrera 28 #29-14

Marinilla, Antioquia

Mejor comida rápida: Gorila Burgers (Zipaquirá)

Hamburguesa con malteada y papas, un placer hecho comida rápida, en Gorila Burgers. Foto: @gorila.burgers

En una casa de Zipaquirá, que conserva un aspecto antiguo, pero muy moderna por dentro, está la oferta de Gorila Burgers, famoso ya por sus hamburguesas y malteadas de sabores poco comunes. Cuando solo se necesita para alegrar la vida una hamburguesa con papas y malteadas, ese es el lugar en Zipaquirá.



Es un sitio asual, juvenil, agradable con una carta fácil de entender y, además de la hamburguesa, cuenta con un sándwich de pollo crocante imperdible. Vale la pena el viaje a esta ciudad para disfrutar de esta oferta. Además de haber ganado en la barra, también fue ganador del reciente Zipaburgerfest.



@gorila.burgers. Calle 4 # 8-10, Zipaquirá.

Otros galardonados

Chef José Luis Rivera. Foto: Cortesía José Luis Rivera

Mejor chef: José Luis Rivera, actualmente es chef ejecutivo del restaurante La Otra, y hace parte del equipo de chefs que representan la cocina colombiana en diferentes misiones de promoción del país en el mundo. También es creador de contenidos gastronómicos y asesora restaurantes. Tiene también un servicio de catering, en el que su meta siempre es promover la identidad colombiana.



Mejor empresario gastronómico: Patricio Albornoz. El trabajo de Albornoz se materializa en la marca Kanka Perú, que ya se ha posicionado como una oferta casual de comida peruana.



Mejor cocina oculta: La Calle Cocina



Mejor repostero/ panadero: Douglas Peralta (Villavicencio)



Mejor propuesta de café: Café Macondo (Cali)



Mejor repostería y pastelería: Patisserie (Cali)



Mejor restaurante de cocina casual: Agua Fresca (Santa Marta).

