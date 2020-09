Gaira Café se toma una pausa para volver más fuerte

Tras dos semanas del tímido regreso de la gente a restaurantes y después de remar meses de cuarentena con domicilios de varios tipos, Gaira Café, el icónico lugar de los Vives (Guillermo y Carlos) en Bogotá anunció su cierre. Pero fue un anuncio optimista, aclaró que se trata de una pausa, no de un adiós definitivo.

Guillermo Vives, en conversación con EL TIEMPO, indicó que no hay relación con un trino que publicó hace meses en el que se vislumbró algún conflicto familiar. “Para nada –enfatizó–. La familia está unida ante esto. Las cosas son así: no podemos estar gastando dinero innecesariamente. Gaira es muy grande, atender cualquier cosita genera mucho gasto. Entonces, estamos guardando baterías”.

Como dice su anuncio: Gaira se ‘reinventa’. “Cerramos por un tiempo (explicó Vives). Es la única forma de poder abrir con toda el año entrante. O puede ser antes, en cualquier momento en que se justifique. En este momento no estamos atendiendo, ni con domicilios. Estamos guardando baterías para que podamos abrir con toda. La idea es abrir con una buena fiesta. Que podamos hacer un buen lanzamiento. Pero el momento aún es incierto”.



Vives anotó que en Europa hay nuevos picos de la pandemia y la reapertura apenas comenzó en el país. “Queremos ver cómo se comporta el mercado. Y cuando sea seguro y estable, ahí sí empezar como debe ser”.

De los meses de confinamiento, Gaira Café también sacó un aprendizaje. Como la mayoría de los restaurantes que decidieron permanecer, se volcó hacia domicilios. Gaira Café planteó menús que se compraban para ocho días, así con la refrigeración adecuada, una persona podía sacar su almuerzo diario con tan solo calentarlo y servir. También sacó recetas adecuadas para air fryer, así como envíos de comida lista para consumir.



“Los domicilios funcionaron -dice Guillermo Vives-. Era un área que no habíamos explorado y funciona muy bien. Lo que pasa es que para domicilios, la demanda que teníamos era buena, pero los costos fijos de la compañía son muy altos. Tengo una planta de producción y Gaira es del tamaño de una cuadra. Los gastos fijos son grandes”.

Por lo mismo, el fundador y chef de Gaira no descarta que su oferta de domicilios regrese. Aunque los planes inmediatos se enfocan en la reapertura de la marca en aeropuertos. “Estamos con Gaira Medellín, que se abrió en el área nacional. Y me imagino que el año entrante abriremos: Gaira aeropuerto Panamá”, anunció.

Sobre la reapertura en Bogotá, dice que esta se hará en grande. "La idea es abrir con toda. Es más, oímos que van a abrir bares al aire libre. Nosotros habíamos estrenado un lugar con terraza, que se llama Rancho Aparte, entonces, si abrimos bar, habrá comida de Gaira, para eso y tal vez estimulemos otra vez los domicilios”.



Por lo pronto, el respiro que acaba de anunciar el establecimiento, que además es centro de eventos y donde suele haber música en vivo en una programación permanente, tiene el objetivo de reorganizarse para volver. “Estamos analizando el mercado, viendo cómo se hizo la reapertura, cómo funciona la gente que todavía está temerosa, sin salir. He ido a uno que otro lugar y me he dado cuenta de esto. Pero Gaira volverá, ojalá que aguante años, siempre y cuando el público responda”.

