Guillermo Vives anunció su salida de Gaira Café

Más de dos décadas atrás, Guillermo Vives -que después de haberse probado como actor por un tiempo había reafirmado su amor por la cocina- abrió en el mismo espacio de la casa materna en Bogotá, un comedor para compartir la comida costeña que extrañaba. El sitio, Gaira Café, llegaría a crecer tanto con los años que incluso se convirtió en un centro de eventos. El lugar de los hermanos Vives.

El cantante Carlos Vives, tenía su estudio musical ahí. Su presencia congregaba músicos y otros artistas. La ambientación de Gaira se volvió temática: reunió una memorabilia importante de la música colombiana en todos sus ritmos y con todas sus estrellas. El término Cumbia House, que se añadió a su nombre, se convirtió en su descripción más precisa. A la vez que la cocina, a cargo de Guillo, empezó a dejar huella, a transformar la idea de la cocina colombiana como algo de fonda, pues presentaba sabores típicos en novedosas presentaciones.

Gaira se convirtió en un lugar de fiesta en las noches. Sus almuerzos de fin de semana estaban ambientados con música y en algunos domingos, el espectáculo de Pombo Musical se sumó al menú de las mañanas. Fue una evolución de años de un lugar que no paró de transformarse y de buscar más experiencias que ofrecer, siempre con Guillo al mando de las cocinas, de las que salían, ceviches, un inolvidable patacón gigante y muy redondo y una posta negra también memorable.



(Puede conocer más la propuesta culinaria de Gaira en: Prepare el plato del chino Vives).

Sin embargo, Gaira Café -como muchos establecimientos del mundo- no fue ajeno a la pandemia. Pero Guillermo dio la pelea, aplicando estrategias que permitieran sacar el negocio a flote.



En algún momento del año pasado -ya en plena crisis- un trino de Twitter alertó al público sobre un posible conflicto interno entre los Vives, que generó todo tipo de conjeturas acerca de la estabilidad de la que parecía una armoniosa convivencia entre la música y la fiesta de Carlos y la sazón y atención diaria de Guillermo.

Gaira Café es restaurante y centro de eventos. Un lugar dedicado a exhaltar la comida y la música colombiana. Foto: Alejandro Méndez

Fue el chef quien desmintió tal conflicto varias veces y más cuando meses después, en septiembre del 2020, anunció en redes el cierre temporal del lugar. En ese momento habló de la familia unida ante la crisis que había golpeado el establecimiento, de la idea de cerrar por un momento con la idea de volver más fuertes.



(En contexto: Guillo Vives: 'El cierre es una pausa para volver más fuertes').



Pero este viernes, Guillo Vives, anunció al público su salida de la empresa, también a través de un trino en su cuenta @guillovives.

"Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Cafe. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos".



Ante la pregunta de EL TIEMPO sobre si quería hacer más comentarios, Vives reiteró: "Lo único que puedo decir es que ya no voy a estar en Gaira".

