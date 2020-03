Guía: Restaurantes fortalecen domicilios y lineas para llevar a casa

Aunque muchos estaban esperanzados en el fortalecimiento de medidas de higiene para mantenerse en funcionamiento, las nuevas medidas y la información en torno a la pandemia del Covid-19, ha llevado a muchos restaurantes al cierre preventivo.



Establecimientos de comidas de todo el país siguen anunciando una u otra medida. Bien sea el cierre, la opción de preparar comida a puerta cerrada y entregarla a quien la pida en su automóvil (como lo hacen ciertas cadenas de comidas rápidas como MacDonald's).

Otros mantienen sus puertas abiertas, pero están fortaleciendo líneas de domicilio propias o en asocio con aplicaciones como Rappi y Uber Eats. Sin embargo, el clima es de incertidumbre. Así se percibe en sus comunicados en redes sociales:



"Daremos la pelea hasta el último sacrificio -escribió en sus redes sociales Guerrero Compañía de Sándwiches -. Por lo pronto, Guerrero en la 9a con 69 (Bogotá) estará abierto hasta las 7 p.m. de hoy (17 de marzo) y mañana o hasta que el Gobierno nos dé nuevas instrucciones. En todo caso, les recomendamos que mejor pidan para llevar (vean nuestras historias) o domicilios por @ubereats"



Aún así, compartimos a continuación estrategias de algunos establecimientos del país en estos momentos de contingencia, para seguir funcionando y entregándole comida al público.

Domicilios y comida para llevar​

Polka Dot Pastelería. Bogotá. @polkadotpastelería. Propone llevar a domicilio las tortas de cumpleaños de este mes, que pueden ser de chocolate, marmolado, mandarina y amapola, banano con nueces y chocolate y zanahoria con panela. Las tiene aprecios de 40.000 pesos (8 -10 porciones) más el valor del domicilio. También ofrece masas de galleta listas (sabores: chocolate Santander, avena y cranberries y neutra para hacer con molde o rellenar con mermelada). Pedidos solo por whatsapp: 3213338434.

18 Scalini. Bogotá. @18scalini. Carrera 9 n° 70-41. En sus redes sociales este restaurante y pizzería de cocina italiana ofrece pizzas congeladas para llevar. 13 pizzas congeladas, por un costo de 108.000 pesos. Individuales, a 9.000 pesos. Pedidos: (1) 3573495 - 2499287. Bogotá.

Le Pain Quotidien. Bogotá. @Lepainquotidiencol. Panadería, repostería y restaurante. Oferta: a nuevos clientes que pidan por Rappi por primera vez en este lugar le darán un 20 por ciento de descuento en toda su tienda, hasta el 22 de marzo.

Les Amis. Bogotá. @Lesamisbizcochería. Especializado en tortas, postres, empanadas, ubicada en el segundo piso de la Carrera 14 n° 86A-12 y el de la calle 70A n° 10A-18, anunció en redes lo siguiente: "No podemos recibirte en nuestra casa. Llevamos la alegría a la tuya. Llámanos al (318) 7647321 y te llevamos tu pedido.

Brera. Bogotá. @brerarestaurante. Cocina Italiana. Desde este 17 de marzo estrenó su servicio de comida para llevar o take away, de 11:30 a.m. a 10 p.m. Su carta de domicilios incluye burratta, carpaccios, lasagnas, pizzas. Edificio Salvio. Calle 93A # 12-35. Bogotá.

Karen's Pizza. Bogotá, Cali y Palmira @Karenspizzaoficial "No dejes de disfrutar de lo que más te gusta. Ahora en Karen's Pizza estamos atendiendo domicilios y pickups (lo recibes sin bajarte de tu carro), todo para cuidarte y cuidarnos", dice el mensaje de este establecimiento con sedes en tres ciudades del país. Pizza, pasta y postres hacen parte de la oferta.

Dos Chingones. Bogotá. @Doschingonescol. Esta taquería, que cuenta con varias sedes en centros comerciales bogotanos, como Fontanar y DC. Capital Towers informa que llevará sus tacos al pastor (y demás recetas) a domicilio. Pedidos directos en el número (1) 3778613. Envían sus pedidos a casa con una bolsa de seguridad, con un bolsillo donde irá la factura y una toalla húmeda para desinfectar las manos. En sus sedes, anuncian que están operando con menos personal debido a que aplican turnos cruzados.

Make Out Colombia. Bogotá. @makeoutcolombia. Carrera 9 n° 81-18. Además de haber implementado un protocolo de seguridad, han decidido cerrar todos los días a las 6 p.m., hasta nuevo aviso. "Desde esta semana estamos iniciando nuestros propios domicilios a los clientes que estén en la vecindad" Se puede pedir desayuno, almuerzo, cena y productos de su mercado. Se vende todo por unidad, por separado. Este lugar, que siempre ha estado enfocado hacia la cocina saludable, ha diseñado un menú especial pensando en fortalecer el sistema inmune. Pedidos: 3208064132 o (1) 3000390.

Gula Restaurante y Taquería Chilanguito. Bogotá. Barrio 7 de agosto. El primero tiene una oferta basada en recetas de pollo y cerdo, que va desde hamburguesas hasta alitas. Invita a hacer sus pedidos por Rappi o pedir para llevar en casa. Hacen énfasis en entrega de la comida en bolsas con sello de seguridad.

Lucía Cocina. Bogotá. @Luciacocina. Catering y clases de cocina. "En estos días difíciles y de aislamiento en las casas, desde Lucía Cocina te recordamos que puedes seguir pidiéndonos comida deliciosa", anunciaron en sus redes. Oferta: productos de catering o línea de comida congelada. Envían comida empacada y lista para calentar o servir. Se puede solicitar el menú escribiendo a. 3183119221 o a luciacocina@outlook.com. www.luciacocinaenbogota.com. Calle 79A n° 8-82 2o. piso.

La Lleva. @lalleva_co. Bogotá. Esta oferta resalta que solo atenderá a domicilio y está reforzadno sus protocolos, enumerados en sus redes sociales (además de los principales, aseguran que su equipo no usa medios masivos de transporte, controlan el lavado de manos de todos, incluidos domiciliarios, y fomentan el pago por medios electrónicos para no recibir dinero y dejar pedidos en portería para que los domiciliarios tengan la menor exposición). Entre sus productos disponibles hay croquetas de falafel, hamburguesas de falafel, kibbes iraquíes, hamburguesas de lentejas criollitas y al curry, panes pita, salsas premium, galletas árabes, salsas, tabule, hummus y baba ganoush, entre otros.

Dandelion. @dandelionbogotá. Café y mercado con ofertas veganas. Cerró sus puertas, pero mantiene la posibilidad de hacer pedidos de su tienda. Pero, si se pide con un día de antelación, pueden hacer llevar los productos a domicilio.

Carnívoros. Bogotá. @carnivoros_com. Carrera 52A No. 174A-43 y Avenida Calle 24 n° 48-50. Este lugar centradao en oferta de carnes, anunció que habilitó su servicio de take out, durante su horario habitual de 11:30 a 5 p.m.

Algunos que cerraron temporalmente

Osk Perú, Cocina a Nikkei (Bogotá).

Prudencia (Bogotá)

Matiz (Bogotá)

​La Chagra (Medellín)

Cocina 33 (Barranquilla)

La Matriarca (Medellín)

Varadero (Cartagena)

Ringlete (Cali)



REDACCIÓN DE CULTURA

Lilang@eltiempo.com