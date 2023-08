Es común que al acompañar nuestros almuerzos y asados pidamos una cerveza. Muchas veces no hay mucho que decir, puesto que elegimos por el sabor aprendido que tenemos entre las marcas industriales más famosas, entre las que, por lo general, quienes tienen esta costumbre ya tienen su preferida.

Una combinación de cerveza y comida de Tres Cordilleras. Foto: Cortesía Tres Cordilleras

Sin embargo, con una oferta de cervecería artesanal cada vez más diversa y con miras a descubrir el placer que da un buen maridaje, entre comida y bebida, es posible encontrar la cerveza que mejor se adapte para tomarla hasta con un postre de chocolate.



En entrevista reciente con EL TIEMPO, Juanchi Vélez, fundador de la marca artesanal Tres Cordilleras, compartió su propuesta de que en cada restaurante y bar de Colombia se hiciera una oferta cada vez más variada de cervezas.



Algunos están en proceso de integrar más variedad y por lo mismo, cuando se encuentre ante diferentes opciones y quiera experimentar. Puede volver a esta clasificación, que si bien es distinta a la canónica (la que divide a las cervezas en dos grandes familias: Lager y Ale), sí ayuda a escoger qué tipo de cerveza, le sienta mejor a un pescado, una ensalada o un postre.

Hay una clasificación popular de cervezas, agrupa diferentes estilos de acuerdo con cus características de sabor. Esto es muy útil a la hora de combinarla con comida, que divide esta bebida en seis grupos.



1. Crisp and Clean (ligeras y limpias). Incluye estilos american lager, pilsner, Munich hells. Pueden combinarse con platos como un risotto cremoso.



2. Malty and sweet (maltosas y dulces). Incluye las amber ale, Munich donken, brown ale, Viena lager. Van bien con pescado y verduras a las brasas.



3. Dark and Roasty (negras y tostadas). Porter stout, por ejemplo. Van con platos pesados (chili de carne) y postres de chocolate.



4. Hoppy an Bitter (lúpulosas y amargas), son aromáticas: Ipa, Apa y toda la que tenga mucho lúpulo. Cortan bien con la grasa de las carnes. Combinan con magret de pato o chicharrón al horno, pork belly.



5. Fruit and Spicy (frutales y especiadas). Van bien con cheese cake o postres de chocolate.



6, Sour, tart and funky. Estas vienen bien con carnes rojas y vegetales al horno.

