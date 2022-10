La incredulidad del chef turco Nuri Soysal le jugó una mala pasada que no olvidará en el resto de su vida, a pesar de haber recibido el premio, según la historia que dio a conocer la agencia Anadolu.



Resulta que el personal de Guía Michelin lo llamó para anunciarle que su restaurante Rumelihisari Iskele estaba entre los 53 mejores de Estambul, pero él no creyó, pensó que se trataba de una “trampa”.

“Creí que era una trampa y respondí ¡cuelguen!”, reconoció el cocinero, quien se dio por enterado de la realidad cuando vio por televisión el anuncio de su proyecto gastronómico en la lista de galardonados, durante la premiación a la que estaba invitado.



Este hecho fue confirmado por la misma organización a AFP, tras la ceremonia que se celebró el pasado martes en la noche. Por lo anterior, se lamentó por no haber asistido.



El lamento del chef Nuri Soysal

“Me dio tristeza. Me perdí un gran acontecimiento”, expresó el chef del restaurante especialista en pescados.



Hay que tener en cuenta que Guía Michelin es un espacio que destaca con una estrella desde 1936 a los mejores establecimientos gastronómicos en decenas de países y significa un gran reconocimiento para los galardonados.



Los encargados visitaron de manera anónima el restaurante del chef Nuri Soysal y así se convencieron de su selección. “No sé si comieron róbalo o bonito (...) Pero les gustaron nuestros platos. Es un honor”, indicó el cocinero.



EL TIEMPO