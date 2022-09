A continuación destacamos una serie de ofertas de perros calientes que proponen nuevas y deliciosas combinaciones de sabor si se trata de acompañar la salchicha entre dos panes.



El Cebollero (Bogotá)

El objetivo de El Cebollero desde el comienzo fue ofrecer perros calientes de "una forma más honesta", cuenta su fundador, Michael Blanco. Desde el comienzo elaboraron sus propias salchichas, para que no llevaran preservantes, sales de nitrato. Y para que los ingredientes fueran locales y un poco más saludables que los del perro del común. "Preferimos ser conscientes, ofrecer platos más honestos y sinceros", dice.



Los acompañamientos de estos perros también van más allá de las papas fritas. pasan por las "arracachas a la francesa" y los chips de remolacha, sin olvidarse de las papas criollas.



Hacer sus propias salchichas les permitió salirse de la obligación de tener embutidos de cerdo. Así que el público encuentra preparaciones de ternera, res, cerdo y una opción vegetariana, en el menú regular. También tienen recetas de temporada.



En cuanto al pan, usan pan ciabatta de masa madre artesanal.



El Cebollero. Calle 58 n° 3A-17.

XL Gourmet

Dos tamaños de perros calientes de XL Gourmet. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

XL Gourmet es conocido por sus hamburguesas, pero su carta se extiende a muchos platos de comidas rápidas. Entre ellas el perro monstruoso, de gran tamaño y muchos ingredientes que convierten el plato en más que un almuerzo, quizás para compartir entre dos o más personas. Aunque, dice su fundador, Felipe Ruiz, que hay quienes se comen solos, sin guardar para más tarde, este perro gigante de 40 cm de largo y una montaña de ingredientes que van desde el platanito dulce hasta el pollo, la tocineta, la carne, piña confitada y champiñones. El conjunto pesa alrededor de kilo y medio.



Con este perro, Ruiz ha hecho hasta concursos de quién puede comérselo en menos tiempo. Dice que no mezcló ingredientes por mezclar, tampoco lo hizo fácil, buscó que las salchichas fueran asadas, en vez de cocinadas o fritas. Su objetivo siempre es que las cosas sepan bien.



XL Gourmet tiene sedes en Castilla, Ciudad Montes, Fontibón, Suba, Plaza Imperial, Chicó. Y también en la ciudad de Villavicencio. Espera abrir también en Cedritos, el centro y Chapinero.



La Xarcutería

La Xarcutería comenzó con perros calientes, después se convirtió en restaurante. Ya no está el Chef que dio el impulso inicial, creando los perros calientes con salchichas hechas en casa y buscando ingredientes que combinaran mejor con su sabor. Pero la oferta, en la que los perros son ahora uno de varios apartados dentro del menú, mantiene la esencia que tanto gustó desde el comienzo.

La carta mantiene cuatro hot dogs cuyos precios oscilan entre los 16.000 y 18.000 pesos. Están el bratwurst, de cerdo, chucrut, mostaza y salsa mil islas, el queso hierbas, con cerdo tomtes parrillados, mozzarella y albahaca. Además del chilly cheeese dog, con res, cerdo, chili de carne, cheddar, suero y jalapeños y el pollo miel, que lleva guacamole y alioli picante.





Frank y Sir Frank

Sir Frank tiene siete opciones de perros en su menú, pero siempre tiene alguno de temporada. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

La propuesta de perros calientes del chef Nicolás de Zubiría y su socio, Mauricio Mancini fue tan sorprendente y aplaudida desde que la presentaron, para los comensales de otro restaurante que tenían antes en un mundial, que decidierón independizarla y convertirla en una marca propia.



Dice Mancini que no querían ser unos hamburgueseros más. Vieron que a diferencia de las hamburguesas que cada vez encuentran ingredientes más gourmet, al perro caliente le faltaba innovación y por ahí empezaron.



Tienen un perro que tiene un topping que parece una pizza, otro que se cubre de mac and cheese y así.



Pronto llevarán sus sabores a Miami, donde esperan experimentar con más ingredientes y seguir creciendo.



Sir Frank Hot Dog Joint. Calle 70A No. 10A- 42,​

En Cali

https://www.instagram.com/p/CWwdt5ssPtl/?utm_source=ig_web_copy_link

Los 7 Más Buscados. Una propuesta de hot dogs y hamburguesas que promete abundancia y combinaciones de sabor que gustan. Para el ejemplo: el perro 'Balvin', un homenaje al artista, con queso, carne premium, chips de maduro, maíz dulce y chipotle.

@Los7masbuscados

En Medellín

Tikka Dogs Gourmet. Los perros calientes de este lugar se reconocen porque están hechos sobre pan de orégano. Están el New York, que lleva mezcla de quesos y costilla BBQ desmecahada. Otro es el Machu-Picchu, con camarones al ajo bañados en Jack Daniels, leche de coco y queso mozzarella. Y el Ibérico con jamón serrano y aceitunas.

@Tikkadogsgourmet​

En Barranquilla

Big Bites Co tiene cinco perros con combinaciones de sabor muy atractivas. El Dog Portobello: de salchicha angus, maíz, pico de gallo, suero, mayonesa de aguacate, salsa tártara, queso costeño y totacos molidos. El Honolulu, con salchicha angus, queso mozzarella, salsa tártara, piña caramelizada, pulled pork, cebolla crispy y salsa BBQ. El dog esquite lleva maíz, pico de gallo, suero, mayonesa de aguacate, salsa tártara, queso costeño y tostacos molidos. El dog chili cheese combina la salchicha con carne grillada, queso cheddar y cebolla crispy. Por último, está el dog cheddar bacon: con cebolla roja caramelizada al vino, queso cheddar y tocineta.

@Bigbitesco

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET