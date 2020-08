Viaje por la variedad de las cervezas artesanales

A mediados de marzo, la cervecería Vikinga iba a cumplir un año. Tenía un bar en la 82 con 14 y ofrecía ocho estilos de cerveza. Pero en su cumpleaños llegaron la pandemia y el cierre de los bares bogotanos, que eran el principal escenario de la cervecería artesanal en el país, a los que la gente acudía en busca de nuevos sabores y donde tenía a la mano experiencias de cata que le permitía saborear un mundo original.

En las siguientes tres semanas, esta cervecería tuvo que pasarse a los domicilios y e incrementar su capacidad de enlatar sus cervezas, reducidas a cuatro referencias.

Algo parecido enfrentaron las demás cervecerías. “El primer recurso fueron los growlers –dice el experto cervecero Camilo Rivera, promotor de esta industria–. Se trata de unos recipientes de vidrio cerámico de uso recargable de uno o dos litros de capacidad”, sobre todo para cervecerías que concentraban su oferta en la venta por barril a los bares.

Pero fue más efectivo embotellar o enlatar. La Quince, fundada en el 2013, sacó en pandemia ediciones experimentales. Bicla, por su lado, no solo tuvo que pasarse al formato en lata, “que es la forma que conserva mejor la cerveza y es más práctica de transportar y reciclar”, según Álex Muñoz, su fundador, sino que se ha dedicado a rediseñar etiquetas y experimentar recetas. Incluso hizo ediciones especiales con otros productores como Bárbaros Brewing Co.

Growlers, envases de cerveza de 1 o 2 litros de capacidad. Estos son los de cerveza Bicla. Foto: Cortesía Bicla

La variedad es el gran aporte de estos empresarios. Según datos de Colcas (Colectivo Colombiano de Cervecerías Artesanales), en el 2019 había unas 255 empresas de este tipo (ubicadas en 83 municipios de 19 departamentos) y desarrollan, en promedio, 4,6 recetas distintas por cervecería. Se toman el trabajo de importar lúpulos y maltas y darles el giro local.



Y salen maravillas como la Mela’s Lulada, o la Beer 4 Breakfast, la más premiada de Mela’s, que lleva su nombre porque tiene ingredientes relacionados con el desayuno: café colombiano, chocolate y avena. También hay otra de melón y avena.



Todas buscan ofrecer en su portafolio alguna sorpresa. La Pola del Pub ofrece una de notas cítricas y otra cuyo sabor tiene notas de chicha. Esta marca, de antiguos cerveceros, nació en pandemia con cuatro referencias, en barril y en latas tamaño pinta (473 ml).



Es una industria que se toma en serio demostrar que hay un universo más allá de la rubia, la negra y la roja. Y deja claro que no es de personas que hacen cerveza en su casa, sino de emprendimientos profesionales, que diseñan sus bebidas y piensan en detalles como el maridaje con distintos platos.

A continuación un vistazo a la oferta e historias que fundamentan diferentes cervecerías artesanales en el centro del país.

De cervezas y sabores

1. Chelarte



Es la cervecería que bautiza todas sus recetas con nombre de mujer -Pamela, Carmela, Zenaida y más-. Después de 9 años de trabajo, Chelarte abrió su propio bar con miras a fomentar la cultura cervecera local, a partir de catas. Ha aumentado también sus referencias. Incluso tiene algunas fórmulas de temporada (Petrona, Débora y Tábata) han ganado medallas en eventos como el más reciente Festival de Cerveceros Artesanales.

Las cervezas de Chelarte tienen nombre de mujer en honor a las primeras fabricantes de esta bebida en la antigüedad. Foto: Cortesía Chelarte

En su oferta están Pamela, tipo summer ale, refrescante, fácil de tomar; Raquel, pale ale, de más carácter, sabor afrutado; Carmela, brown ale, armoniza notas acarameladas y lúpulo afrutado; Zenaida, oatmeal stout, negra, con notas a chocolate y café; Naari, India Pale Ale, con aroma de frutas tropicales como maracuyá y mango.

Durante tiempos de aislamiento, llevaron su oferta a las redes sociales y además de domicilios, han diseñado catas virtuales grupales y personalizadas .



“Nos ha gustado estar en las casas de la gente -manifiesta Camilo Rojas, uno de sus fundadores-. Sus preguntas e intereses ratifican que la cerveza artesanal despierta mucho interés y genera nuevos momentos de consumo en la casa, cuando siempre se había pensado que solo era posible en bares”.



Pedidos y catas virtuales: 310 5612862 o en redes sociales: Instagram: @chelarte. Facebook: Chelarte cerveza artesanal.

2. La Pola del Pub

Cervezas de La Pola del Pub, una marca de los mismos cerveceros del Irish Pub. Foto: Cortesía La Pola del Pub

Berny Silverwasser (uno de los fundadores originales de BBC) y sus socios en The Irish Pub sacacaron recientemente la línea La Pola del Pub, en latas de tamaño pinta. Cada una lleva indicado en su envase su grado de amargor, de alcohol y hasta las comidas sugeridas para maridarlas correctamente.

3. Vistalegre

Cerveza Boreal, de Vistalegre, tipo American amber ale. Foto: Cortesía Vistalegre

Cinco cervezas de línea son la propuesta de Vistalegre, según factores como la frescura, intensidad, amargor o notas ahumadas, tienen sugerencias para diferentes momentos y maridajes de bebidas.



Por ejemplo, consideran que la Summer Blonde (estilo blonde ale), fácil de beber, de sabores dulces y bajo amargor es perfecta para días cálidos; mientras que Mona Mía, su cerveza estilo american pale ale dorada, de notas frutales, cítricas y resinosas, con algo de amargor puede ir bien con comidas picantes como la mexicana, la japonesa, la marroquí o india, así como con quesos fuertes, carnes asadas y en materia de postres, con un strudel de pera o con preparaciones de chocolate.

Las demás referencias son Boreal (estilo american amber ale, de color rojizo aroma dulce, puede ir bien con mariscos y ensaladas), La Ahumada Porter (negra, estilo classic smooked beer, de buen cuerpo, ahumada, de espuma cremosa sabores a café y chocolate, especial para acompañar barbacoas o preparaciones con pimienta y quesos fuertes) y la Saudade Saison (estilo saison /biere de garde, de cuerpo ligero, espuma abundante, nota dulces y cítricas. También recomendada para barbacoas).

4. Octane

Los paquetes de cerveza de Octane ahora llegan a las casas. Foto: Cortesía Octane

Cerrado su local de la 15 con 83, debido a la pandemia del coronavirus, esta cervecería sigue ofreciendo cuatro referencias de cerveza embotellada en paquetes de seis. Entre estas hay una cerveza dorada hecha a base de miel polifloral, es la Honey Power.



Otra de sabor inesperado es la MPG, cerveza tipo american pale ale, con adición de maracuyá y alta carbonatación. Están también la Jet A1, tipo porter, negra, liviana con notas a café y, finalmente, la Diesel, una tipo IPA (India Pale Ale) , más amarga y con notas a naranja.

5. Bicla Beer

La oferta de diferentes fórmulas de cerveza Bicla en lata. Foto: Cortesía Bicla

Esta cervecería que buscó reunir en un concepto dos pasiones: cerveza y bicicletas, funciona desde el 2018 -año en el que según datos de Colcas (Colectivo Colombiano de Cervecerías Artesanales) se abrieron más cervecerías artesanales en el país, contando desde el 2004.



Bicla comenzó con tres estilos: La endurera (tipo american IPA), la Rutera (american pale, de aroma y sabor frutal) y la Playera (tipo weissbier, medalla de bronce en el V Festival de Cerveceros Artesanales).

Ahora tiene otras fórmulas. La Monareta (blonde ale) y la Monareta Chili (con chiles ahumados y picantes).



Esta casa cervecera fue una de las que pasó su producción al envase en lata y a lo largo de la coyuntura del covid-19, ha trabajado en el mejoramiento de recetas y producciones conjuntas con otras casas productoras.

6. Barbaros Breewing Co.

Cervezas de Bárbaros Brewing Co. Foto: Cortesía Bárbaros Brewing Co

Fundada en el 2016 abrió su bar en la calle 45 con carrera 16 en el 2018, en el que ofrecían además de la Imperial Stout (premiada en el Festival de Cerveceros Artesanales del 2016), cerveza negra de mucho carácter, y la Doble Ipa, solían sacar cervezas de temporada para presentarlas en su bar. Continúan haciendo cervezas pero enfocados en las ventas directas.

7. Mela’s Craft Beer

La variedad de Mela's Craft Beer, en envases de lata. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Al bar de Mela’s Craft Beer acudía mucha gente cuando había partido de fútbol o algún otro deporte y sus cervezas se bebían junto con picadas, nachos, tacos y alitas. Esta cervecería tiene varias referencias que también pasaron al envase en lata.

Llaman la atención una de panela. También, su cerveza tipo stout, negra, bautizada como Beer 4 Breakfast. “Es nuestra cerveza más premiada -dice su fundador, Alejandro Manotas-. No es que sea para desayuno, sino que entre sus ingredientes tiene chocolate suizo, café colombiano y avena. El café es muy especial, hacen una tostión para nosotros y eso hace que infusione de forma perfecta con la cerveza”.



El uso del café y cerveza ha llevado a Manotas a ser invitado a elaborar una cerveza incluso fuera del país, en Holanda. “Se hizo una cerveza tipo bock, con más alcohol y mucho cuerpo, con café colombiano que yo mismo llevé, la bautizamos colombock”.

Llaman la atención su Villeto Manfun (belgian golden ale), inspirada en la tradición belga con adición de panela orgánica, con notas afrutadas y a banano o su Mela’s Lulada, hecha con pulpa de lulo y sal del Himalaya.



Pedidos: 3228080436 IG: @melasbeer

8. Madriguera Brewing Co.

Madriguera es una marca consolidada de cerveza artesanal y sidra. Foto: Cortesía Madriguera Brewing

En cinco años, esta marca se convirtió en referencia no solo de cerveza sino de sidra (Liebre Rebelde), elaboradas artesanalmente. Su planta de producción tiene capacidad para elaborar unos 20.000 litros de cerveza al mes y abrió dos bares, en Quinta Camacho y la calle 45.

Además de Bogotá, distribuye en Pasto, Cartagena y Medellín. La mayoría de las cervezas de Madriguera Brewing Co tienen nombre de animal: Rey Mapache (tipo american golden ale, refrescante, fácil, para principiantes en el tema, cerveza de color dorado con aromas de caramelo y notas cítricas y florales), Oso Sempiterno (tipo american brown ale, sedosa, aterciopelada, de color rojizo, notas a caramelo, pan tostado y frutos rojos, amargor medio-bajo, entre sus características) y Suricata Rampante (estilo New England Hazy IPA, de apariencia nublada, aroma intenso a lúpulos cítricos y tropicales como el maracuyá). la cuarta Conde Cortés (estilo american IPA tiene aromas a frutos amarillos maduros y notas florales).



También tienen cervezas de temporada: Ugly Sour (ácida, con adición de sandía, moras, maracuyá y mango) y Nanay Cucas (en colaboración con Cervecería Antaño, de Cali, con cucas y liberales).



Ahora, llevan sus producciones a domicilio y proponen catas virtuales.

9. La Milagrosa

Cerveza de La Milagrosa. Foto: Cortesía La Milagrosa

Nació en 2016 y su nombre se dio en honor a las madres y abuelas “que siempre tienen la receta milagrosa para hacernos sentir mejor”. El año pasado obtuvo el título a mejor cervecería artesanal del VI Festival de Cerveceros Artesanales de Bogotá.



Su cerveza Blonde Ale fue escogida como la mejor del evento entre má de 200 muestras de 50 empresas productoras. Su referencia Saison fue medalla de plata en la Copa Latinoamericana de Cervezas, en Perú.



Lleva sus cervezas a domicilio. Pedidos en redes sociales: @cervecerialamilagrosa. Ofrecen 4 packs cerveceros con vasos incluidos, también barriles, catas y recorridos virtuales por la cervecería.

10. Viteri

Viteri y sus cervezas. Foto: Cortesía Viteri

Cervecería fundada en el 2016 por tres hermanos. Su primera cerveza fue estilo weissbier, con la que ganaron el primer lugar en el III Festival de Cerveceros Artesanales de Colombia. Tienen también una cerveza estilo inglés, la British Strong Ale, que también fue premiada en la sexta versión de este evento, el año pasado.

Redes sociales: @Viteri_cerveceria

11. La Quince

La Quince, cervecería artesanal. Foto: Cortesía La Quince

Muchas cervezas artesanales nacen porque alguien se apasiona por esta bebida y empieza a prepararla, primero de forma casera, y la empieza a compartir con amigos y familia. Así pasó con La Quince. Cuando la producción de cerveza se volvió algo serio y se convirtió en empresa, la bautizaron con el número de la casa donde todo comenzó.



Entre sus cervezas están la Cranky (tipo IPA, de color ámbar, refrescante, amarga y dulce a la vez. Tiene notas florales, cítricas y picantes, además de un sabor acaramelado y un final seco y amargo) y la Pantera Rose (estilo saisson, aroma afrutado, leves notas a caramelo, amargor suave, alta graduación alcohólica. Se elabora con adición de caramelos de remolacha, lo que le da un color particular).

En meses de cuarentena, La Quince ha elaborado versiones experimentales de cerveza, para darles novedad a los clientes.



Pedidos: @cervecerialaquince y en Facebook: Cerverria La Quince.

12. Tierra Alta

Cerveza Strong Bitter, de Tierra Alta. Foto: Cortesía Tierra Alta

Cuatro jóvenes que compartían la pasión por la cerveza fundaron esta cervecería. En busca de transmitir una cultura cervecera que va más allá del consumo, sino que abarca conocer sus procesos e ingredientes y la forma como mágicamente encajan en una buena receta, han buscado involucrar a los consumidores en sus procesos.

Tienen dos estilos: Strong Bitter y Red Indian Pale Ale.



La primera, Strong Bitter, rubia, de amargor medio, tiene notas a caramelo. La segunda, Red Indian Pale Ale, tiene más carácter, cuerpo, color rojo y carbonatación alta. Las venden en botellas y en barriles de 55 litros.

13. Landmann Brahaus

Diferentes cervezas de la cervecería Landmann, inspirada en la tradición alemana. Foto: Cortesía Landmann

Se enfoca en la tradición alemana y por eso sus cervezas se rigen por la Ley de Pureza de Baviera. Landmann significa hombre del campo y hace referencia a que se prepara en los campos de Subachoque.



Tiene tres variedades:

Keller (significa sótano en alemán) es un estilo que existe desde la edad media, era una cerveza preparada en los fríos sótanos alemanes durante el invierno. Es una bebida fresca y dulce.

Weißbier: cerveza turbia a base de trigo.

Schwarzbier: cerveza negra que representa la fusión entre Alemania y Colombia, tiene tonalidades a café y cacao del trópico.

14. La Pole

Cervezas de La Pole Foto: Cortesía La Pole

Esta microcervecería bogotana se inspira en estilos de hacer cerveza checos y del Nuevo Mundo. Tiene tres cervezas:

Bohemian Larger, rubia, tradicional de la región de Bohemia.

Checa negra: larger negra tradicional en Praga, resalta las maltas tostadas.

Rye NZ Larger, de centeno con lúpulos neozelandeses.

Pedidos: @lapoleartesanal

15. Taller de Cerveza

Referencias del Taller de Cerveza. Foto: Cortesía Taller de Cerveza

Fundada en el 2010, hecha por socios restauranteros y se enfocó en distribución en restaurantes, bares y después en grandes superficies. Luego abrieron un bar propio, temporalmente cerrado. Ahora están en Price Smart y se distribuyen en combos de comida, junto con la oferta de los restaurantes.



Cuatro referencias hacen la oferta de Taller de Cerveza. Entre estas se encuentran la tipo Stout, que significa corpulento, robusto; la brown ale, roja, hecha con tres tipos de malta, y la IPA, de sabores cítricos, afrutados y herbales.

16. La Rola





Referencias de cerveza de La Rola Foto: Cortesía La Rola

Fundada en mayo del 2015, comenzó con lotes caseros de 20 litros cuyo objetivo era aprender y elaborar una primera receta. Con los meses, decidieron pasar de ser cerveceros caseros a fundar la cervecería y comenzaron en serio en una planta con capacidad de producir 500 litros. Desarrollaron allí tres recetas, a las que sumaron el año pasado una estilo IPA.



Sus referencias son las siguientes:

Mariachi: tipo amber ale, con notas a caramelo. Es refrescante.

Freestyle: Estilo brut IPA, amarga, ligeramente seca, carácter cítrico.

Blues: Blonde ale, ligera, refrescante, con notas cítricas y dulzor.

Jazz: American pale ale, notas alimonadas y dulces.

La empresa tuvo que cerrar su pub cervecero y actualmente distribuye a domicilio e imparte clases virtuales de cocina, en las que hace énfasis en la cerveza como ingrediente.

17. Vikinga

Cervezas de Vikinga, en presentación en lata. Foto: Cortesía Vikinga

Cervecería artesanal, abierta el 16 de marzo del 2019, comenzó ofreciendo su cerveza en un bar en la 82 con 14. A raíz de la pandemia, redujo sus estilos de cerveza a cuatro. Su cerveza más vendida es la Brunch Porter, de elaboración muy tradicional, es negra y suave, con sabor a caramelo, sedosa y fácil de tomar.

Están también la Morandano, elaborada con mora y arándano entre otros ingredientes; la Barba Roja americana, aromática y un poco amarga, y la IPA de piña y coco, con fruta. Hacen énfasis en que no usan saborizantes artificiales.

En estos meses, llevaron sus cervezas en lata a domicilios, han reforzado la parte gráfica de sus presentaciones. El mínimo de venta es de paquetes de a 4 referencias (se puede una de cada una).

18. Non Grata

Cervezas de Non Grata. Foto: Cortesía Non Grata

Comenzó como cervecería y ha evolucionado hacia una propuesta gastronómica, de restaurante bar (Tejo La Embajada) y, ahora, lechonería.



Comenzó en el 2016 con tres premisas: su cervezas tenían que ser especiales, de mayor grado de alcohol y contar una historia. Después de llegar a 55 bares y restaurantes con sus productos, abrieron un pub en diciembre del 2019. Pero no querían imitar sitos de reunión foráneos sino crear una taberna colombiana y por eso fundaron el pub Tejo La Embajada, con carta de comidas, en las que se volvía a reunir cerveza y el tejo ancestral, pero esta vez con cervezas artesanales, no solo las de Non Grata, sino muchas más.



Con el cierre obligado de establecimientos, montaron domicilios de cerveza y comida, así como catas virtuales para empresas, hasta hicieron una radio virtual y ahora promueven su lechona marinada con cerveza artesanal.

19. Tres Carités

Cervecería Tres Carités Foto: Cortesía Tres Carités

Las referencias de esta cervecería han sido premiadas en diferentes festivales y competencias de sabor: Tienen una de manzana verde y hierbabuena, que ganó el tercer lugar en el estilo american pale ale, en el II Festival de Cerveceros Artesanales de Colombia (2015), en el 2018 y 2019, fueron también tercer lugar con su cerveza tipo Blonde Ale, entre otros galardones obtenidos.

20. Wicca

Locura colectiva, cerveza hecha por mujeres de la marca Wicca. Foto: Cortesía Cervecería Wicca

“Queremos retomar y reivindicar el conocimiento ancestral de las que fueron llamadas brujas y elaboraban este preciado líquido”, dice Leidy Rincón, una de las tres “brujas” -así se autodenomina- que fundaron Wicca.



En coherencia con el concepto, sus cervezas llevan nombres como Ancas de Rana (India Pale Ale), Locura colectiva (Catharina Sour con maracuyá y flor de jamaica), Sangre de mis Enemigos (amber ale) y Agua Lunar (cream ale).



Distribuyen su cerveza en el país, a través de redes sociales y aliados comerciales.

21. Manigua



Esta cervecería bautiza sus cervezas con nombres de personajes de leyendas. Ha sido premiada también en diversos concursos cerveceros como el International Beer Cup Japón 2019, con su cerveza Mohan Amazónico (cerveza refermentada con fruto de Asaí). En el mismo año, obtuvo medalla de bronce en la Copa Cervezas del Caribe, con Llorona Saisson (cerveza especiada con un toque de sal, por las lágrimas del personaje cuyo nombre lleva).



También tiene la Muelona Bitter, de color ambar naranja, con tonos a guayaba agria, acaramelada de final amargo. La describen como “Dulce al inicio y amarga al final como el espanto de la historia”.



Y está la Mohan Strong Ale, de aromas avinados y final amaderado. Tiene un amargor que evoca el tabaco, es cremosa y amable al paladar.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN CULTURA

