Una vez asistí a un brunch que ocupaba salones enteros de comida. Así recuerdo el primero que probé, ya estando bastante mayorcita, en comparación con los niños de ahora, que saben a que van cuando se les dice que este sábado o domingo “toca brunch”. Fue en un Four Seasons, en Nueva York, y era un buffet primorosamente armado y decorado. Se podía comer todo lo que se quisiera y repetir tanto como fuera posible.

“¡Qué buen invento!”, pensé en ese momento, porque no había tenido que levantarme con el sobresalto de que la cocina del desayuno cerrara y tuviera que salir a aventurarme en las esquinas.



Otros lo habían descubierto desde finales del siglo XIX. Se documenta que en 1896, en Inglaterra, se empezó a hablar de brunch. Y la ventaja era la misma. Por eso, tal vez, este formato es un hit -y casi una obligación para los hoteles de alta gama-, porque se acomoda a esa licencia global que nos damos en los días de descanso para salir de las cobijas un poco más tarde, sin privarnos de unos huevitos bien preparados que nuestra mente asocia con desayunar (también vale para pancakes, waffles, tamales, caldos de costilla, fritos costeños, calentados y todo lo que asociamos en Colombia con un desayuno bien trancado) y, de paso, de una vez solucionar el almuerzo con preparaciones de mediodía como carnes en su salsa, pescados en filete (o en ceviche, o crudos), vegetales de todo tipo, hasta cosas de parrilla y en realidad casi cualquier cosa que uno tenga en mente para un domingo de abundancia, para comer sin prisas.

Este ritual gastronómico no se siente completo sin darle la oportunidad al comensal de tomarse al menos un coctelito ligero, como la insigne mimosa que los encargados de la barra de bebidas se esmeran por tener en versión clásica y –además–, en variaciones que no tenga ningún otro brunch en los alrededores.



El formato ya salió de los domingos, en muchos lugares pasó al sábado también, incluso hay restaurantes que tienen la facilidad para abrir sus puertas desde temprano hasta la noche y es posible encontrar un brunch entre semana. Y alguno fue más allá, como el del hotel W en Bogotá, que hace unos pocos años propuso el “brunch nocturno”, cuyo nombre lo hizo popular. En este 2022 se relanzó con un nuevo nombre y, como verán más adelante, un delicioso ambiente de rumba.



En el Marriott de la 26 –un lugar que no visitó con mi familia desde que estalló la pandemia–, no solo estaba el buffet cargado de panadería, pastelería, preparaciones calientes y frías de ensaladas y la estación de parrilla (por si se nos antojaba algo de chorizo, morcilla y cortes de carne), sino que había alguien que solía pasar con un carrito y llevaba un queso de estos cilíndricos grandotes (suele ser grana padano) donde, a la vista nuestra, cocinaba una pasta que se finalizaba en el centro del queso que se derretía al fuego.

El brunch, sin duda, es un invento genial, entre otras cosas, porque “le da al chef la posibilidad de hacer todo un despliegue de preparaciones y presentaciones. Todo al tiempo –me dice Sneider Molina, chef del restaurante Jairo en el hotel W-. Puedes poner lo que quieras del desayuno y del almuerzo. Puedes poner platos internacionales y locales. Te da la opción de expresarte a una escala más grande que una carta que ofrece un solo plato para comer por aparte. Cada vez acude más gente en grupo familiar, lo ven como una oportunidad para compartir muchos sabores entre todos y sentirse más unidos”.



En este recorrido, tenemos diez brunch de la imparable escena bogotana, croque madame, hash brown de papas nativas, huevos benedictinos, arepas roastbeef, tamal con copete de lechona, tostadas de aguacate, frittata de hongos, cócteles y mucho más.

1. Merci: entre lo gringo y lo francés

Wafles con pollo del brunch de Merci. Foto: Cortesía Merci

Tiene algo de inesperado llegar a un brunch. Uno espera pancakes y huevos al gusto, pero a partir de ahí la creatividad es toda. Merci nació con la idea de ofrecer los sándwiches gourmet del mundo -aunque con marcado acento francés- que a juicio de sus fundadores faltaba disfrutar en Bogotá. Así que, cuando decidió crear su carta de brunch, tenía que incluir sándwiches.



La primera sugerencia al llegar siempre será una canasta de panes -de estos resalto el croissant relleno con crema de naranja: volvería por él-, pero entrados en carta, aunque tenía curiosidad por saber cómo les quedaban las tostadas con aguacate que se pusieron de moda a finales de la década pasada, me propusieron una de sus insignias: el waffle con pollo frito crocante, una combinación de desayuno muy gringa. Pero el giro francés, afirma Camilo Obregón, es la miel de trufa que, junto con el polvo de tocineta, baña la preparación.

Y, por supuesto, estaban los sándwiches: el croque madame y el croque monsieur, que llevan pan brioche, jamón de cerdo artesanal, quesos fundidos y salsa bechamel, solo que el primero lleva además huevo frito. Después de probarlos pensé que valió la pena dejarme guíar.



Otra de sus grandes sugerencias de sal es la hamburguesa. “Viene con huevo incluído -explica Obregón-. Esto hace que sea una hamburguesa enfocada en el desayuno. No tiene vegetales, para diferenciarla de las de almuerzo y cena en Merci. Lleva una especie de miel mostaza, que también lleva a la idea de desayuno”.

Ya en lo dulce, en Merci se enorgullecen de sus esponjosos pancakes, que se pueden combinar con Nutella, helado, chantilly y diversas frutas. También están los benedictinos y unas inolvidables tostadas francesas. Aunque advierten que los huevos también se pueden personalizar y que hay yogurt y granola para quienes buscan algo más ligero.



Por supuesto que hay mimosa y un ‘bellini’ de champaña o proseco con un néctar de melocotón, además de jugos naturales y sodas refrescantes.



El brunch está disponible en Merci los fines de semana y festivos, de 9 a.m. hast 1 p.m. Después de esta hora, el menú cambia por completo.

2. Canasto: entre el tamal vegano, tés y smoothies

Tamal de quinua del restaurante Canasto Picnic Bistró. Foto: Cortesía Canasto Picnic Bistró

Desde sus comienzos, Canasto acostumbró a su clientela a abrir todos los días desde la mañana hasta la noche. Así que cuenta con una poderosa carta que cubre todas las horas del día., incluido el brunch.



Con los años, dice Andrés Pieschacón, uno de sus fundadores, se han vuelto estrellas de este formato las tostadas francesas, los pancakes y su arepa roastbeef (de $ 19.200) hecha de maíz con dos huevos fritos y hogao encima, además de 50 gramos de roastbeef.



Otro par de favoritos son la tostada de aguacate con trucha y el bowl blanco que combina pitaya, coco, tapioca de coco, guanábana y granola, que cuesta 26.800 pesos, si se acompaña de yogurt de coco, o 27.500, si se adiciona batido de banano, mora y leche de almendras.

Comenta Pieschacón que el menú ha integrado novedades recientes como los tamales veganos y otros con carnes, que primero fueron especiales para la Navidad y gustaron tanto que se quedaron. Los hacen con harina de arroz, quinua, guiso criollo y zanahoria. La opción vegana, con shitake curado, vale $ 12.900, y la que lleva cerdo y pollo campesino, $ 16.700.



Los tés son la locura. Están el chai, el matcha y una infusión que llaman 'luz de luna' que combina manzanilla, lavanda, pasiflora, cidrón, limonaria y una flor que empieza a tomar vuelo en estas preparaciones: la clitoria que da un tinte azul, pero que con gotas de limón cambia la bebida a un color morado. A esta bebida, en Canasto, le atribuyen propiedades relajantes.



Por otro lado, hay un smoothie de leche dorada o golden milk, de 14.000 pesos, con leche de almendras, mango, zucchini, cúrcuma, aceite de coco, jengibre, maca, reishi, canela, cardamomo y pimienta negra, además de otro par de batidos que han sido novedosos para sus clientes fieles: el smoothie para el cerebro (con leche de almendras, cacao, hojuelas de avena, nuez de nogal, ahuyama, canela y miel de abejas) y el antioxidante, de frutos rojos, banano, miel, matcha, agua de coco, espinaca, zuchini, gel de chía y leche de almendras.



Como curiosidad, si se busca un calentado diferente, en Canasto tienen uno de quinua.

3. Gaira Cumbia House By Carlos Vives

Facebook Twitter Linkedin

Bistec a caballo del brunch de Gaira Cumbia House by Carlos Vives. Foto: Cortesía Gaira Cumbia House

Con la promesa de ofrecer a qué sabe esta tierra, Gaira Cumbia House estrenó el año pasado una carta completa a cargo de los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián PInzón, de Proyecto Caribe Lab (y también del restaurante Celele en Cartagena). El brunch se estrenó apenas en febrero, y solo se sirve domingos y festivos, entre las 11 a.m. y las 4 p.m.



Gaira tiene el atractivo de ser, a la vez, escenario de espectáculos, la mayoría de veces musicales, sobre todo en las noches de rumba, es un centro de eventos. En momentos como almuerzo y brunch hay probabilidades de que haya sorpresas. En nuestra visita a l lugar, tuvimos la fortuna de coincidir con la presencia de Egidio Cuadrado, el rey vallenato que ha acompañado a Vives a lo largo de su carrera musical, que se sumó al grupo de planta. Así que al son de Alicia adorada y La casa en el aire pudimos disfrutar de unos huevos benedictinos boyacenses que, en vez de un muffin inglés, llevan almojábana, y en vez de tocineta o jamón curado, tienen una trucha colombiana ahumada, para un contraste inmejorable.

Hay un buen despliegue de amasijos locales en la canasta de panes dulces y salados. Almojábanas, envueltos, carimañolas, son bastantes.



De bebidas calientes tiene unas que nos son muy familiares:el café colombiano de origen Sierra Nevada, el guandolo (agua de panela con limón), el chocolate santafereño de mesa y la chucula, un chocolate artesanal de bola, más especiado y con un sabor de antaño que, afortunadamente, tiene escenarios como este.



Y si alguien tiene la duda sobre cuál es la expresión correcta: arepa de huevo o empanada de huevo, en Gaira tienen las dos (la segunda lleva carne, además) para que el paladar aprecie la diferencia, “pa que se acabe la vaina”, como cantaría Carlos Vives.

Huevos benedictinos boyacenses, con trucha ahumada, de Gaira Cumbia House. Foto: Cortesía Gaira Cumbia House

Obviamente, un brunch ahora debe llevar frutas y granola, pero este no iba a dejar pasar los calentados. Tienen uno del Pacífico, hecho a base de arroz atollado con longaniza ahumada, mazorca desgranada, platanito maduro, cilantro y queso rallado con huevos fritos encima.



Por lo general, en Gaira está el grupo musical de planta. Y de pronto alguna vez los asistentes tienen la suerte de ver alguna figura invitada -o al mismo propietario- subirse al escenario. De los domingos del antiguo Gaira, queda el personaje de Rafael Pombo, que saluda a los niños presentes en las mesas y les da una breve charla de poesía que puede versar sobre Michín el gato bandido o El Renacuajo paseador, para recordar, en esta relajada jornada dominguera no solo el sabor y la música, sino las letras de la patria.



Domingos y festivos de 11 a.m. a 4 p.m. Carrera 13# 96-11. Reservas 6017462696

4. El merado de Jairo, del restaurante Jairo (Hotel W)

El concepto de Jairo se lanzó en pandemia. Fue el giro que dio el restaurante del Hotel W, en Bogotá, hacia la cocina colombiana. Antes había un brunch dominical y el mencionado “brunch” nocturno, con estaciones de comidas que tendían más hacia recoger el street food del mundo.



El giro de Jairo para los domingos es hacia sabores familiares, colombianos. Por 165.000 pesos por persona, el comensal puede disfrutar con tranquilidad a lo largo de cuatro horas (de 12:30 a 4:30 p.m.).



“El menú está inspirado en el campo colombiano -dice el chef Sneider Molina-, en hacer cocina honesta y sencilla. Tenemos un pollo inspirado en el de asadero que da la vuelta en tubos, que para el colombiano es normal, pero que sorprende al extranjero, está el cerdo a la cerveza, nuestra propia lechona y un delantero de res”.

Cada una de estas cosas se puede pedir en diferentes estaciones ubicadas a lo largo del espacioso restaurante. En una de ellas están las frutas con las que puede combinarse un yogurt griego. En otra, hay una persona que prepara al momento ceviches al estilo colombiano, tal como los pide el comensal: hay pescado, camarón, calamar y pulpo, la salsa roja cartagenera, la mayonesa acevichada y una leche de tigre sencilla. Se puede acompañar con patacones, chips de plátano o mazorca. El cliente indica qué tanto de cada elemento y se lo lleva a la mesa.



Justo a la mesa llegan las bebidas y algunos platos que salen de la cocina, como las changuas, los caldos, los huevos benedictinos (puede ser que la receta sea foránea pero se resalta el ingrediente local, explica el chef). Y hay jarras de refajo hecho con BBC, aprovechando que la marca de cerveza tiene una barra, dentro de lugar.

Para destacar, el cuidado que tienen con las texturas de las carnes y la salsa de suero y maní de ligero picante con la que sugieren combinar el pollo y las papitas sudadas.



A partir de abril, quedan por fuera los sushis que venían de la etapa anterior, anuncia el chef. “En cambio -dice-, vamos a tener arepas para combinar con carne desmechada, chicharrón y otros elementos para que la gente pueda personalizar su arepa, también al momento. Cada día alineamos más la propuesta con lo que es Colombia”.

Entre los postres hay obleas, fresas con crema, flan, algodón de dulce y otros postres que nos recuerdan los planes familiares de domingo.



“Esa es la idea, la comida dominical familiar colombiana en el Mercado de Jairo -dice el chef-, por eso próximamente haremos una estación que nos permita ofrecer la picada colombiana.



Y para quienes extrañábamos las estaciones de perritos calientes y street food, de la etapa anterior, queda la oferta nocturna de viernes y sábados que, si se mira literalmente, no podría llamarse brunch. Ahora se llama ‘Linner’ (Late Dinner), con su abundante oferta de preparaciones, por el mismo precio. En ese momento sí hay quesadillas, nachos, papas poutines, shawarmas, esquites mexicanos y una línea de “pokes colombianos” llamados allí “colombian bowl”, con arroz combinado con múltiples ingredientes que van desde fríjoles a carnes y vegetales.

5. 'Giornatta', el 'late breakfast' de Seratta

La terraza de Seratta se convierte los fines de semana en una fiesta temprana de platos que alegran con su sabor y sorprenden a la vista. Un punto destacable tanto que despues de ir en grupo y haber elegido qué pedir, no podíamos dejar de mirar con deseo, por su bonita presentación, las cosas que llegaban a otras mesas.



Pedimos unos croissants rellenos de crema de pistacho (aunque los hay rellenos de frutos rojos y otros de crema de café), un calentado servido en cazuela, una canasta crocante rellena de huevos y pollo, capuchinos, golden milk, una taza de chocolate caliente en la que flotaban divertidos masmelos.



Pero se nos fueron los ojos al ver unos pescaditos hechos de masa de pancake que llegaron colgando de un tendedero a la mesa vecina. En otro espacio comían algo más ligero: las tostadas con fiesta de vegetales encima, y más allá, una torre de pancakes rebosante. El chef explicó después que es la “torre Babilonia”, con 10 capas de pancakes, con frutas, salsa de chocolate, barquillos, chantilly y algodón de azúcar.

'Pesca dulce', las figuras son hechas en masa de waffle o pancake rellenos de manjar blanco. Foto: Cortesía Grupo Seratta

El ambiente se puso festivo cuando apareció un grupo musical, con bandoneón que tocó piezas mediterráneas y puso a aplaudir a la gente. Aclararon que este momento musical no está todos las veces, solo cuando las reservas son altas en estos desayunos tardíos de fin de semana. Pero no hay que preocuparse, dice el chef que casi siempre se llena.



“No lo llamamos brunch -explica el chef Juan Camilo Rico-, lo llamamos ‘late breakfast’, porque empezamos desde el desayuno, más temprano, y reunimos varias líneas de cocina: una típica, una americana y una europea. La idea es que toda la familia pueda venir a comer y que todos estén a su gusto. A los chicos les gustan los waffles, a los mayores les puede gustar más la línea típica. Hay desde tostadas con aguacate hasta huevos poché. Tratamos de hacerlo lo más amplio posible y diverso para que todo el mundo tenga un plato favorito”.



El chef dice que estrena recetas cada cierto tiempo para que siempre haya cosas nuevas que probar.



Por ahora, Giornatta tiene cuatro mimosas diferentes, una línea propia de café de origen de la casa (la marca es 1930) y con ella hacen cafés de autor. Hay una bebida para niños que trae un masmelo en forma de conejo para hundirlo en el chocolate, dice el chef que siempre hay algo inspirado en Alicia en el país de las maravillas.

Entre lo más ligero están las tostadas de pan de masa madre, que hacen con matcha y puré de aguacate con diferentes mezclas de ingredientes encima: salmón con brócoli, germinados y aceite de oliva, o está la de carpacio de wangus y trufa.

6. Huun

Chilaquiles con burrata del brunch de Huun, en Bogotá. Foto: Cortesía Restaurante Huun

Este restaurante de apertura reciente apostó de entrada a mantener abierta su cocina desde la mañana, a diario. Hace la distinción entre desayunos, que están desde temprano, 6:30 p.m. y el brunch, que empieza más tardecito -y se aventura a tenerlo disponible toda la semana-.



“Queremos que el brunch mantenga esa parte golosa de un fin de semana en el que puedes comer waffles, pero los nuestros son gluten free, de avena con linaza -dice el chef Pablo Estrada-. Y todos tienen involucrado algún superfood: espirulina azul, matcha y otros. En contraparte, también tenemos desayunos clásicos: huevos benedictinos trufados, un poco de jamón ibérico. También un poco de coctelería de autor ”.



Estrada alinea el brunch al concepto de hacer cocina sabrosa con giros saludables que tiene el restaurante. Así que encontrarán yogurt vegano hecho en casa, con mango o coco. Y habrá chilaquiles -el chef es mexicano- veganos o con burrata y también platos que en otro momento son entrada como el aguachile de salmón.



Esta carta está disponible todos los días, aunque el sábado y domingo, el menú se complementa con música a cargo de un DJ. El brunch comienza a las 10 a.m.

7. Tierra: el maíz como protagonista

El brunch de Tierra tiene abundantes arepas, le rinde culto al maíz. Foto: Cortesía Restaurante Tierra

Este restaurante tuvo un comienzo inclinado hacia lo nikkei, esa fusión asiático peruana, que ha ido girando, en palabras del chef Andrés Isaza, hacia lo 'nikkcol', es decir hacia la fusión con lo colombiano. Por otro lado, Tierra es cada vez más de Santander y del maíz.



El brunch da cuenta de estas influencias. El chef cuenta que para él pensaron en preparar sus envueltos y arepas de maíz pelado y de choclo. "Estamos jugando con panes de maíz y el hogao. Rescatamos nuestros sabores, nos enfocamos en la tradición. Es una fusión colombiana artesanal”.

Tienen su arepa de maíz pelado con hogao, suero y queso paipa. Y a la vez hicieron arepas de arroz de sushi y harina de maíz que combinan con pesca del pacífico: todo hecho con productos colombianos.



“Trabajamos con 40 madres cabeza de familia de Sotaquirá, a ellas les compramos lo que producen, para tener producto fresco de temporada con guisos y sabores colombianos”, añade Isaza. Sus envueltos de maíz han gustado mucho: los doran y los ahuman en su propia hoja y los sirven con melao y asado de tira. Tienen una arepa de pandeyuca.



“Por el lado de las bebidas jugamos mucho con la mimosa, la mezclamos con frutas colombianas y aguardiente”, añade el chef, ya que tienen una línea de aguardientes macerados. “Creamos un producto llamado La Guarería, enfocado en los cocteles”.

8. Gula

Platos de Gula diseñados para compartir al centro de mesa durante el horario del brunch. Foto: Cortesía Gula

La personalidad de Gula empezó con pollo, cerdo y lo mejor que diera la plaza del 7 de Agosto. Antes de pandemia, su brunch colombiano (con algún guiño internacional), era en formato buffet. Pero tras la emergencia, Gula cambió a platos a la carta. Pero dice el chef Andrés Nieto que los precios por plato son competitivos, no costosos.



“Hice una carta con las cosas que más se consumían -relata-, donde la gente fuera pidiendo un plato y otro, porque les encanta compartir. Poner los platos en el medio y que todos coman de ahí”. Y entre las cosas que más pedían para el centro de mesa era la arepa de chocolo con chicharrón adentro con un suero costeño picante y miel de maracuyá (una versión muy local de los pancakes, aunque también tiene de los de siempre).

También le metió hamburguesa al menú, una con polvo de chicharrón y huevo frito, con cebolla caramelizada, carne de cerdo y queso gratinado, con mayonesa de ajo.

Sin embargo, hay algún guiño internacional: los chilaquiles con salsa roja y huevos pochados son un ejemplo. Van con queso gratinado, guacamole y salsa verde. También hay tostadas francesas con chantilly de frutos rojos ($ 10.000).



Pero el chef sigue apostándole a sus empanadas de ajiaco y a su calentado insignia, de 16.000 pesos, aunque amplió esta oferta: ahora tiene además calentado paisa y calentado asiático. Si alguien quiere sándwich, tiene uno de omelette ($ 11.000). El yogurt que hace es casero. Cumple con el requisito de las mimosas combinándolas con naranja, sandía o mandarina y tiene unas paletas de salpicón que remueven algunos recuerdos en el paladar colombiano.



Y un plus: Entre semana, los platillos de este brunch (que es solo fin de semana) están disponibles a domicilio.

9. CasaQuira y su 'desayuno trancado'

El calentado paisa, con un giro en la presentación, de CasaQuira. Foto: @noeherrera_photography

Para ser consecuente con su filosofía de hacer brillar la cocina colombiana, incluso desde el lenguaje, el chef Carlos Gaviria, no llama brunch a su banquete dominical.



“Para valorar nuestros nombres lo llamamos desayuno trancado”, explica. Tiene una canasta de amasijos colombianos, bistec a caballo con carne desmechada, caldo de costilla con huevo y miga de arepa santandereana, tamal con copete de lechona y más sabores de los que ha investigado a fondo a lo largo de los años. “Tengo de todo, hasta granolas campesinas”, dice.



(Puede interesarle: CasaQuira, donde el chef Carlos Gaviria defiende la cocina colombiana y ofrece lechona con langostinos).

10. Huerta bar... y ahora brunch, en la zona T

Conocido primero como bar, Huerta -ahora ubicado en una privilegiada esquina de la Zona T- ha dado giro que le da más fuerza a la cocina, aplicando conceptos como el de sostenibilidad y haciendo énfasis en lo vegetal (sin dejar de lado las carnes) y en los productos artesanales culinarios.



Su brunch es fuerte en la coctelería de autor, ya que en Huerta tienen un arsenal de fermentados, y su propuesta es famosa por su mixología. Entre los cócteles se destaca el ‘plano alto’, espumoso de la casa con cordial de feijoa y miel orgánica y si se quiere algo más fuerte, está el ‘enbayado’ de Tanqueray, elixir de agraz, tónica y cítricos.



Entre los bocados, el chef Rodrigo Pazos destaca el “Costa al filo” ($ 22.000) un queso costeño envuelto en masa filo y horneado con almendras, ajonjolí y miel orgánica. Hay una atractiva frittata de hongos (huevos aireados con setas y pimentones, de 24.000 pesos), gnocchis de setas ($32.000) y hash brown de papas nativas con cochinillo desmechado, crema de aguacate y huevo, en los que aprovechan lo que queda de otras recetas del restaurante hechas con estas papas ($ 25.000).



Para quienes quieren parfait, hay una opción con una mezcla de pasifloras. Al chef le gusta destacar el gazpacho con queso, servido en copa de martini con una tostada de quesos siete cueros y uno tipo mozzarella local.



El objetivo, dice el chef, es que la gente se quede en Huerta todo el día, de las 10 a.m. a las 5 p.m., porque quieren que el día se alargue en torno a la mesa de los sábados, domingos y festivos.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartinp

Lilang@eltiempo.com