‘Golden milk’ y ‘matcha’: el auge de las bebidas saludables

De unos años para acá, la golden milk o leche dorada, una mezcla de especias nacida en la India, empezó a aparecer en las cartas de bebidas de restaurantes y cafés del mundo y a veces como ingrediente de otras recetas. Esta bebida, que en su país de origen se conoce como haldi ka doodh y tiene a la cúrcuma como protagonista, se había puesto de moda desde antes de la pandemia, con todo y la promoción de sus aspectos medicinales.

Otras bebidas que en el mundo occidental también han tenido una connotación relacionada con sus beneficios en el cuerpo son el matcha –té verde en polvo que nació más para un ritual ceremonial en Japón– o el masala chai –una mezcla de té negro con leche, especias y hierbas, proveniente de la India–. Estas llegaron a las mesas gourmet mucho antes y compiten ahora con la golden milk, en popularidad.



En común tienen que comenzaron su recorrido en el mundo con una intención más medicinal que de placer culinario; sin embargo, han ido cruzando esa frontera, sin dejar de ser saludables.



La forma tradicional de beberlo es diluir el polvo verde en agua caliente, y luego batirlo (con batidor de bambú) para obtener espuma. Foto: 123rf

“Básicamente son mezclas cuyos ingredientes, al unirse, potencializan sus beneficios para la salud –resalta la chef Paula Vega de Granel Gourmet–. El golden milk se basa en tres elementos: cúrcuma orgánica, pimienta negra, que potencializa la cúrcuma, y el jengibre. Es vista como una ayuda con la tensión, inflamación y un montón de cosas”.



Por el lado del matcha, Marisol Villarreal, CEO de MatchaChá, afirma que “tiene más antioxidantes que cualquier fruta y planta del planeta, esto lo cataloga como un ‘superalimento’.



Por esto, lo puedes ingerir en bajas dosis y también vas a sentir todos los beneficios (…). Nosotros lo recomendamos en agua, pero también lo preparamos con leches vegetales que preparamos para que no interrumpa la absorción de este con cualquier leche de caja química”.

Sin embargo, es necesario saber reconocer un buen matcha, y esto se logra teniendo en cuenta el color, el sabor y el aroma. “Cualquier té verde puede molerse y ofrecerse como matcha, pero no todos los tés en polvo lo son. El polvo del auténtico matcha es muy fino y de un verde muy intenso”, advierte María Clara Rivera, fundadora de Tea Shop Cultura del Té.

Y en cuanto al masala chai, cuenta Vega que en Granel lo que hacen es “una mezcla de chai con unos porcentajes de canela, anís estrellado, jengibre y cardamomo, pensados para que la mezcla sea lo suficientemente sabrosa para cualquier persona en Colombia”.



La lista de beneficios atribuidos a los ingredientes de estas bebidas –sobre todo como una medicina preventiva– es amplia, son antioxidantes, aumentan el metabolismo, ayudan con el colesterol y a combatir infecciones. También se pueden encontrar beneficios en ingredientes como el taro, un tubérculo muy de moda reconocido por su color lila, con el que se preparan bebidas, y que llegó a los paladares colombianos de la mano de tiendas de bebidas a base de té al estilo taiwanés como Afternoon Tea y T4.

Además de las ya mencionadas, estos beneficios también se pueden obtener en múltiples opciones que, además de ser saludables, sirven de alternativa al café. Una de esas es el lassi, una bebida tradicional de la India a base de yogur, con frutas y especias como cúrcuma, cardamomo, pimienta negra, chile y canela; o el agua de Jamaica, una infusión de flor de Jamaica que se puede beber tanto caliente como fría.

Gran interés

Desde Granel Gourmet han visto crecer el interés del público por hacer infusiones de especias durante este último año. “La gente está buscando todo lo que tenga cúrcuma, moringa, espirulina y estevia pura para tener un punto dulce en infusiones, té verde puro y orgánico, incluso la flor de Jamaica, que lleva un rato andando por la mente de las personas, se mueve muchísimo. Buscan también frutas deshidratadas para infusiones”, dice Vega.



“Cada día son más las personas que buscan alimentos sanos que en un solo bocado se sienta el bienestar. Buscan eliminar de su vida cosas procesadas, refinadas, ingredientes que a largo plazo son dañinos para la salud”, han percibido desde MatchaChá.

Vega observa que el público colombiano se preocupa más por mezclar mejor las especias, cosa que aumentó con la pandemia. “Al comienzo la gente estaba tan preocupada por tener defensas para sobrevivir al covid que empezó a buscar preparaciones para darle a su cuerpo, desde la alimentación, lo mejor posible. A partir de ahí, he sentido un boom de bebidas como el matcha”.



Sin embargo, no quiere decir que todas las preparaciones con estas mezclas sean saludables. En tiendas como Starbucks pueden servirse estas mezclas con bastante azúcar, que no hace parte de la receta original, pero que responde al gusto dulce de algunos consumidores.

Estas bebidas han pasado de encontrarse solo en tiendas especializadas a aparecer en supermercados y a darles sabor a otras recetas. “Ha habido un boom en redes sociales del uso del matcha, el chai y la golden milk, por ejemplo, en la elaboración de cupcakes o pancakes”, dice la chef Vega.



Villarreal aclara que, por ejemplo con el matcha, “hay que tener muy claro el tema de la combinación de alimentos, que sean alimentos naturales y crudos y que no estén a elevadas temperaturas para que no pierda sus propiedades”. Por eso, en su local lo usan más que todo en postres fríos.



Se han integrado incluso en el mundo de la heladería. “De pronto obtienen algo de los beneficios de estas mezclas en una versión más amena, porque no entras con el sabor intenso de la bebida original”, sostiene Vega.

¿Cómo usar las mezclas?

A partir de ahí, la creatividad y el gusto han empezado a jugar en la forma de consumirlos. La mezcla de golden milk puede agregarse a un té o a un cereal a base de almendra y avena.



La golden milk, el masala chai y el matcha también se pueden preparar en casa, se puede intentar una mezcla propia con las especias que las componen. Y una cucharadita en agua o en las llamadas ‘leches vegetales’ como las de almendra, soya o arroz, puede ser la forma más sencilla de disfrutarlas. A partir de ahí, la gente –pensando en el sabor– les puede agregar desde azúcar hasta vainilla.



Vega dice que el chai, por ejemplo, lo consume mezclado con avena: “Caliento leche vegetal, le pongo una cucharadita de 5 gramos de chai, agrego avena, semillas de chía y lo que quiera poner, a veces lo termino con nueces y frutas picadas”.



La golden milk tiene el sabor terroso de la cúrcuma, un sabor que asociamos con el curri. Por eso, Vega a veces lo mezcla con jugo de piña. Aunque considera que la golden milk, sobre todo en ciudades frías como Bogotá, es ideal como bebida caliente. Pero en la gama de posibilidades, la creatividad puede llevar incluso a mezclarlas con hielo y soda.

Una receta de 'golden milk'

Una cucharada de cúrcuma en polvo, dos tazas de leche o bebida vegetal, una cucharada de miel o endulzante, otra cucharada de especias, que pueden ser canela, nuez o vainilla. Las especias y la leche se calientan en una olla, sin que llegue a hervir, se baja el fuego, se le agrega la cúrcuma y se revuelve mientras se calienta por tres minutos más. Servir.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin