La puerta de Frenessí es como un portal que lleva a muchos mundos de la mano de la tecnología aplicada a la experiencia gastronómica. Se accede como a una reunión secreta, en un sitio oculto dentro del ambiente festivo en el que conviven los restaurantes Seratta, Viva la Vida y Descortés.

Frenessí es otro mundo al que solo tienen acceso 14 personas por servicio (uno, a la 1 p. m. y otro, a las 8 p. m.), por el que pagan 594.800 pesos por persona, tiene reservas copadas con un mes de antelación.



En este salón vip tras bambalinas –o una cápsula, como lo llaman sus creadores–, el público deberá seguir divertidas instrucciones para disfrutar de un paseo por diferentes mundos, que van desde el congelado ártico hasta la playa con su calor y gafas de sol y desde una nave espacial hasta el mundo chino y sus rituales.



El ambiente de Frenessí cambia de ambientación once veces. La experiencia dura tres horas. Foto: Cortesía Grupo Seratta

Importa la puntualidad (lo mejor es llegar con antelación), ya que la experiencia se sincroniza para que todos –que compartirán una sola y muy amplia mesa– la vivan al tiempo. Una maestra de ceremonias se presenta como la encargada de acompañar una experiencia de “metagastronomía” y advierte que, después de cruzar la puerta de Frenessí, todo –hasta la temperatura ambiente– estará controlado. Se pueden tomar fotos y videos sin flash y habrá un momento para ir al baño.

Al cruzar la puerta, el público llega a un ambiente de estrellas. A partir de ese momento habrá un viaje por los 11 mundos virtuales, ambientados con imágenes, música y bocados acordes.

Al reservar, los clientes han advertido el maridaje que prefieren (con o sin alcohol), de si existe alguna alergia o comida que prefieran no tener en el menú. Y el equipo de cocina ha tomado nota para que nada falle. Una vez adentro, un equipo de servicio, comandado por el experimentado maitre y sommelier John Jairo Hernández, se encargará de poner los platos y de atender cada lado de la mesa. Su trabajo será una coreografía que pasa de la formalidad a lo festivo en momentos como la playa.

Son ellos los encargados de llevar a la mesa los vinos, los cocteles, los bocados que explotan en el paladar y sugerir cuáles pueden tomarse con la mano.



Frenessí parte del ‘mundo ártico’. Allí todo es blanco, hielo, frío. El chef Adrián León, al frente de la cocina en esta experiencia, dice que fue difícil definir qué va en este ‘mundo’: porque las ostras y el caviar que llegan a la mesa en medio del paraje congelado están dispuestos en sabores arriesgados para el público local.



Y, justamente, Frenessí busca un equilibrio entre vanguardia y familiaridad y también entre productos de fama mundial, de restaurantes de alta gama, y los productos de mostrar en Colombia, como la hormiga culona, la hoja de coca, el cubio, la arepa convertida en alimento galáctico y la tajada de maduro. Pero estos productos no están en el apartado dedicado al ártico.

Abordan vanguardia y tabús como la cocina canábica

Hay un mundo amazónico, ambientado en la selva. El chef aún se declara sorprendido del resultado que lograron en cocina inspirados en él: “Pensamos primero en un pirarucú, pero como el resto del menú ya tenía bastante pescado, decidimos mirar hacia territorios cercanos a la Amazonia, como el vecino Nariño, y encontramos que allí hay un remedio a base de conejo y especias como alfalfa, orégano de monte y paico, y con eso hacen un macerado. Pero pensamos que con esta inspiración podíamos hacer una preparación con conejo, y ha funcionado”.



Hay momentos bellísimos como los de los postres, uno por el juego que propone cerrar los ojos y untarse los dedos antes de llevarlo a la boca y otro, por el show con el que se recrea un blanco conejito sobre las mesas. Y hay otros pasos que sorprenden por sus ingredientes tabú; dice el chef que, como una de las premisas de Frenessí es aplicar tendencias de vanguardia, en un momento hay algo de la cocina canábica, por ejemplo.



¿Un ceviche invertido?

La creatividad los ha llevado incluso a ‘invertir’ un ceviche, en el mundo que refleja el fondo del mar. Para él se hace un aceite ahumado de curri con el que se cura el hamashi, un pescado azul japonés. Pero la leche de tigre se ha convertido en un crocante y un camarón que acompaña al pescado en gel.



Han pensado hasta en las dietas de cada persona. “Tenemos un plan B para cada plato –dice León–, si alguien al reservar dice que no come mariscos, tengo un atún curado que se puede usar. Hay cosas con pavo y carne blanca también, que podemos cambiar según la especificación. Hay algo que viene pronto: un menú totalmente vegano, estará listo después de enero, porque no sería justo para los veganos darles ensaladitas a cada paso. Estamos desarrollando platos que tengan toda la filosofía de Frenessí y un trabajo detallado”.

Así nació Frenessí

Seratta, fundado en el 2017, fue el restaurante y punto inicial de todo un complejo dedicado a muchas experiencias gastronómicas. Completa cinco años de trabajo y a lo largo de ese tiempo ha integrado las cocinas de dos chefs cuyos restaurantes han conseguido estrellas Michelin en España: Rubén Trincado y Félix Jiménez, este último llegó para la apertura del restaurante de experiencias japonesas Viva la Vida. Después se abrió Descortés y siguen más proyectos.



“Cuando estábamos desarrollando Seratta pensé en un espacio llamado gastrolab –cuenta Jairo Palacios, fundador y gerente del grupo–. Lo imaginaba como un laboratorio con realidad aumentada y proyecciones, que aplicara tendencias gastronómicas que iban a mandar en el futuro. Entre estas estaban lo fit, lo vegano y la realidad virtual. Pensamos en desarrollar algo con gafas, pero se perdía algo de la experiencia de comer bien”.



Ya había experiencias similares, los precursores de lo que hoy es Frenessí en el mundo. En Tokio había un museo, el Mori Digital Art Museum, que Palacios visitó personalmente. Además del restaurante multisensorial Ultraviolet de Shanghái, y Sublimotion, de Paco Roncero, en Ibiza (de hecho, Roncero trajo algo de eso a una experiencia del que fue su restaurante en Bogotá, V. O., ya cerrado).



Dice Palacios que la experiencia en ellos tenía más de teatral y que en Frenessí se buscó dar un paso adelante en materia de tecnología a partir de la idea de crear una cápsula de inmersión tipo 360. Adquirieron nuevos lentes y tuvieron que crear incluso una empresa dedicada al desarrollo de realidad virtual, con un equipo gráfico de seis personas –una de ellas que trabajó en Pixar–, dedicado a crear e ir actualizando los mundos de Frenessí.

A cargo del menú está León, pero la creación fue colectiva, participaron Palacios, Trincado, Jiménez y el chef ejecutivo Juan Camilo Rico.



Este espectáculo gastronómico, en el que 45 personas trabajan para dar una experiencia única para 14 comensales, abrió en noviembre y ha sido la sorpresa, no solo por su alto número de reservas, sino porque el establecimiento esperaba una mayoría de público extranjero y la mayoría de visitantes, un 80 por ciento, resultaron ser locales.



Pronto habrá cambios, la idea es que siempre haya experiencias nuevas en el menú y la misma realidad virtual, habrá otros mundos por visitar, “para que quien vuelva tres meses después encuentre una experiencia nueva”, dice Palacios.

