Todos a la Mesa, festival de comida y cocteles en la casa

Esa armonía entre comida y bebida es el centro de Todos a la Mesa, el festival a domicilio de comida cuidadosamente combinada con tragos que pueden ser cocteles como margaritas y mojitos o botellas seleccionadas. La propuesta está vigente durante todo el mes de septiembre y termina el primero de octubre.

Como muchos de los eventos gastronómicos de este año, Todos a la Mesa busca no solo apoyar la reactivación del sector de los restaurantes, sino ofrecer nuevas experiencias de sabor en las casas. Por eso las bebidas llegan preparadas o casi listas, con sencillas instrucciones, para acompañar la comida.



Por lo mismo, Diageo, marca que abarca un amplio portafolio de bebidas prémium, trabajó en el diseño de estos maridajes con tragos a base de whiskies, ginebras, tequilas y vodkas, de la mano de 90 restaurantes en cinco ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Entre los bogotanos figuran establecimientos como Tierra, Cuarto Frío, Lobo Feroz, Oculto y Dante.



“Las experiencias de maridaje pueden ser de coctelería, o también servicios perfectos de whisky o gin and tonics –explicó Julia Londoño, gerente de cultura, relaciones públicas y marcas de lujo de Diageo–. La idea es ofrecer muchos tipos de maridaje, puede ser por contraste, con sabores fuertes. En muchos casos se tomó el riesgo de trabajar con sabores colombianos y mezclas que no son tan obvias”.



La expresión ‘servicios perfectos’ se usa mucho en el contexto de la bebida y el maridaje...



Son maneras de aproximarse a una experiencia de maridaje o de consumo de una bebida recomendadas por expertos. La mejor manera de tomarse una bebida es como a uno le gusta. Pero hay detalles; por ejemplo, cuando vas a hacer un maridaje con whisky se recomienda que le pongas unas gotitas de agua o de soda para que la sensación burbujeante haga un maridaje más fluido y no opaque el sabor de la comida.

Son muchos los detalles de ese tipo...

Por ejemplo, una rodaja de naranja o limón. A veces, incluso el tamaño del hielo influye en ese servicio: puede ser mejor un bloque de hielo grande que pedacitos pequeños que se derriten más rápido y dañan un poco la sensación en el paladar. Estos servicios se suelen recomendar en restaurantes para que la experiencia sea placentera al consumir una bebida espirituosa.



¿Cómo se crearon estos maridajes?

Hablamos con todos los restaurantes que quisieron sumarse. El maridaje se preparó con sus bartenders de cabecera. Hay propuestas de todo tipo: menús para compartir que reciben botellas o menús de cocteles con tapas y postres y una bebida hecha con crema de whisky. Cada restaurante eligió un menú para la temporada y cada uno ofrece dos opciones. Hay unos de entrada, plato fuerte, postre y maridaje. Otros son de entradas y tapas para compartir.

¿Dónde y cuándo?

El festival estará vigente hasta el 1.º de octubre en la página www.todosalamesa, en restaurantes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Los menús, que van desde 55.000 pesos (para una persona con diferentes pasos y bebidas) hasta 150.000 para compartir entre dos, se pueden pedir directamente en los restaurantes, por medio del botón de Todos a la Mesa en Rappi o en la página del evento.

