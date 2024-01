Fervor: ¡Una locura maravillosa! / El Caldero de Sancho

Entre las múltiples acepciones de la palabra “fervor” –algunas de las cuales se refieren al calor intenso o al hervor, que tanto tienen que ver con la cocina–, quizás la primera que se viene a la cabeza es aquella que se refiere al entusiasmo y la pasión con los que se hace algo.

Y debo decir que me bastaron muy pocos minutos para comprobar que el restaurante Fervor, que acaba de abrir sus puertas, le hace honor a su nombre.



Desde el primer bocado, se nota la pasión del chef Víctor Guerra y de su equipo por transformar los alimentos con técnicas bien afinadas, aprendidas en restaurantes con las anheladas estrellas Michelin; con una curiosidad que los ha llevado a rescatar ingredientes ancestrales de diversas regiones y estudiarlos largo tiempo en el laboratorio que es parte esencial de su cocina; con la afición por sabores y texturas que han encontrado en rincones exóticos del planeta.



No hay duda: hay fervor en recetas que logran sacar notas maravillosas de los ingredientes y combinarlos armónicamente. Como las tartaletas de shiitake con tartar de remolacha ahumada y marañón. ¡Una locura! ¡Un bocado fascinante! ¡Una experiencia inédita para el paladar!

Platos de Fervor, restaurante bogotano. Foto: Cortesía Fervor

Y algo similar sucede con platos como las tostadas francesas –con ponzu de algas, trucha blanca y yuca–; los profiteroles que llevan mousse de hígado de pato, guayaba agria y trufa, o la barbilla de cerdo con puré de arracacha y un toque dulce que viene de la breva y la remolacha… ¡una suma de locuras maravillosas!



Fervor es un restaurante que invita a atreverse, a confiar en el talento enorme de un chef con raíces caribes, norteamericanas e italianas, que ya había enamorado comensales en Mr Romano, y que ahora da un paso adelante.

Amante como soy de los arroces de los más diversos estilos, en Fervor probé uno inédito y fascinante: un arroz cremoso de pato y caracol, con el sabor increíble del coco. Del mismo nivel –¡un altísimo nivel!– es el spaghettoni de chontaduro, que lleva gambas, jaiba y titoté.



Un servicio impecable y un sommelier –Tomás Durán– que también asume su trabajo con fervor completan una experiencia que bien vale la pena vivir. No me cabe la menor duda de que Fervor empezará a cautivar adeptos muy pronto. No abundan los restaurantes de esta categoría en Colombia.

Dónde queda Fervor

Fervor. Calle 54 No. 4–10

Tel: 321-8820748

SANCHO

CRÍTICO GASTRONÓMICO

Elcalderodesancho@yahoo.com.co