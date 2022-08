Optar por bebidas bajas en alcohol o cero alcohol es una tendencia cada vez más evidente en el mundo. Y el vino no es ajeno a ello, por raro que esto pueda parecerle a un consumidor regular de esta bebida, que este fin de semana vive su ‘fiesta’ más importante en nuestro país con Expovinos 2022, que irá hasta el domingo en Corferias, y vuelve a ser presencial tras dos años de ‘virtualidad’.

En enero, el IWSR de Londres, una firma especializada en investigación del consumidor de vino y otras bebidas alcohólicas, publicó un informe en el que, tomando datos de 10 mercados claves, pronostica que estas bebidas crecerán un 8 por ciento entre 2021 y 2025, frente a 0,7 por ciento de las bebidas alcohólicas tradicionales.

El mismo estudio subraya que mientras en el 2018 las bajas en alcohol o ‘cero’ movieron 7.800 millones de dólares en esos 10 mercados estratégicos, para el 2021 esa cifra rozó los 10.000 millones de dólares. Alemania, anota el IWRS, es el mercado más maduro en esta materia, pero Estados Unidos se muestra como uno de los más fuertes a corto plazo, pues allí se pronostica que el segmento ‘sin’ o ‘bajo’ crezca un 28 por ciento entre el 2021 y el 2025.

Claramente, la cerveza, bien sea en la categoría light o la ‘cero’, es el gran motor de este fenómeno. Pero en la categoría vinos hace ya rato que se empezaron a ver propuestas de importantes bodegas, como Matarromera, de España, que lanzó un vino sin alcohol llamado Win para montarse en esta ola, muy impulsada por los consumidores de entre 20 y 30 años, anotan los expertos.

En el caso específico del vino, el IWRS visualiza un mejor futuro para los vinos bajos en alcohol que para los ‘cero’. Esto porque, de momento, “el sabor del vino bajo en alcohol es percibido por muchos consumidores como superior al del vino sin alcohol”, subraya el informe. Así las cosas, se espera que el primero crezca casi un 20 por ciento de aquí al 2025 y el segundo, un 9 por ciento.

Para profundizar sobre este tema, EL TIEMPO entrevistó a Izaskun de Ugarriza, experimentada sommelier española, responsable del programa de vinos en los restaurantes del Grupo Takami y jurado en Expovinos 2022.

¿Qué explica la tendencia de los vinos bajos en alcohol o, ya directamente, sin alcohol?

Es claro que la gente se está cuidando más. Hoy nos preocupamos por comer menos azúcar, menos harinas, menos carne, por tener una dieta más balanceada… Por estar más fuertes y saludables. Y aunque el vino tenga una graduación alcohólica mucho más baja que un destilado, al final tiene alcohol, entre 11 y 15 grados, y eso tiene un impacto en nuestro organismo. Por lo cual es comprensible que el consumidor empiece a buscar vinos más bajos en alcohol, más ligeros o directamente sin alcohol.

A menudo se dice que el consumo de vino ha caído porque hoy va un poco en contravía con la vida moderna, de jornadas laborales largas e intensas, de gimnasios e incluso, por la necesidad de manejar. ¿Lo ve así?

No. Yo creo mucho en el consumo responsable. Una copa de vino en la mesa a la hora de comer es lo más saludable que hay. Hay muchos estudios que lo avalan. El vino es parte de la dieta mediterránea y consumido de esta manera, con moderación, eso no te va a impedir ir al gimnasio o volver al trabajo en plenas facultades tras almorzar.

¿Se puede considerar vino a uno al que se le ha quitado todo el alcohol?

Creo que es un nombre con apellido. Me explico: sí es un vino, pues todo el proceso para producirlo es idéntico al normal. Lo que cambia es que luego ese vino va a una centrifugadora que, operando a bajas temperaturas, nos permite quitarle parte o todo el alcohol. Por eso su nombre es vino y su apellido, sin alcohol.

¿El vino pierde propiedades importantes en nariz y en boca al ser desalcoholizado parcial o totalmente?

Sí, totalmente. No es lo mismo un vino que un vino desalcoholizado. Son dos cosas distintas y el consumidor debe tenerlo claro. Y el ejemplo más sencillo, y que de seguro muchos han experimentado, es lo que pasa cuando uno se toma una cerveza light o cero: la densidad, el peso, la estructura es otra. No me imagino tomando un Château Pétrus sin alcohol… De todas maneras, considero que los vinos sin alcohol o bajos en alcohol necesitan ser probados y experimentar más con ellos en la mesa. Es un mundo por descubrir.

Hay países productores como Nueva Zelanda que están invirtiendo mucho dinero en programas para producir vinos con menos graduación alcohólica de forma natural. Vinos más ‘light’, para decirlo de alguna manera, para adaptarse a la vida y exigencias de los consumidores actuales. ¿Qué opina de estas iniciativas?



Creo que aquí se conectan muchas cosas. Primero el calentamiento global, que está haciendo que suba el grado alcohólico de los vinos en muchos puntos del planeta. Segundo, que la gente hoy, como tendencia, está pidiendo, buscando y tomando vinos más frescos, livianos, y fáciles de beber. No tanto esas bombas de antaño: más robustas, con más madera, que casi que te pedían una siesta después de beberlos. Y si a eso le sumamos que la gente se preocupa por consumir menos calorías y controlar el consumo de alcohol, pues es lógico que la gente de Nueva Zelanda vaya por el camino en el que están y lo trabajen desde el viñedo, pues, además, lo orgánico-ecológico pesa cada vez más en el mundo del vino.

¿Ve a los vinos bajos en alcohol o de cero alcohol como aliados o como enemigos del vino tradicional?

Como aliados y alternativa. Porque son una opción para momentos en los que antes, tal vez, habríamos optado por no consumir vino con nuestras comidas por algún compromiso posterior, por estar tomando algún medicamento, por unos exámenes de sangre, por estar en embarazo o porque estamos en uno de esos dos o tres días sin alcohol a la semana que nos recomienda la ciencia. Con estas alternativas tienes la opción de no renunciar al placer del vino ni a tu vida social en torno al vino en ninguna circunstancia. Para mí son productos complementarios.

VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

EDITOR DE LA EDICIÓN DOMINGO

EL TIEMPO

​@Vicvar2