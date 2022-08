Con el regreso de Expovinos a Corferias, del 11 al 14 de agosto, en todo el esplendor de la presencialidad, Bogotá entra en su temporada anual de fiebre del vino. Y es mucho lo que el consumidor ha cambiado a lo largo de las 17 ediciones que esta feria lleva realizándose.



Por lo mismo, como una manera de saber qué es lo más masivo en vinos y qué están buscando los consumidores colombianos, al menos desde las tiendas del Grupo Éxito (que incluyen los almacenes Éxito y Carulla), publicamos el top 5 de sus referencias más vendidas.

Según Mateo Jaramillo, negociador nacional de vinos y licores del Grupo Éxito, en este top 5 es posible encontrar vinos muy ortodoxos, como uno de Marqués de Riscal, otros que son fieles a los orígenes que el colombiano ha preferido por años (como el argentino de Las Moras), ejemplos de las nuevas tendencias de búsqueda hacia vinos que a la vez sean refrescantes, como el J.P. Chenet y el Lambrusco.

"Estos dos estilos de vino responden a una tendencia del vino a trasladarse hacia el grupo de bebidas de consumo inmediato, las llamadas 'ready to drink', que incluso tienen referencias en lata".

1. Cruzares. Vino tinto

El vino tinto de Cruzares es el más vendido del Grupo Éxito.



Cruzares, de origen español, hecho de la cepa tempranillo, es el vino que más vende esta cadena en la actualidad. Tiene un "precio insuperable" de $ 14.950 pesos. En realidad es el vino más barato que tienen y es exclusiva de las tiendas.



"Su valor genera un volumen de ventas altas -explica Jaramillo-. Llega a todos los estratos sociales, a todos los tipos de clientes en todos los almacenes, desde Surtimax".



Agrega, además, que el grupo está trayendo unos vinos, que están a precios por debajo del grueso de este producto y los acercan, ante el consumidor, a categorías más masivas como la cerveza. "Se les da la oportunidad de llevar vino a consumidores que de pronto no se acercaban a ellos porque la veían muy lejana".



Cruzares viene en tinto, blanco y rosado.

2. JP Chenet. Espumoso Rosé Ice

Vino espumoso rosé de J.P. Chenet.

El espumoso Rose Ice de J. P. Chenet tiene un valor de 69.000 pesos. Entre sus ventajas, dice Jaramillo que la botella atrae y el líquido es fácil de tomar.



Atribuye su aceptación entre el colombiano por el gusto que tenemos de tomar bebidas frías. Y este espumante se toma frío y, en algunas presentaciones, se permite echarle hielo. En el grupo de los cinco más vendidos, resalta que este vino se sale un poco de la tradición y el consumo normal que se venía promoviendo en torno al vino en el país.



"Cuando hablamos de cavas y champañas, son espumantes que siguen siendo tradicionales en general, al final siguen siendo vinos secos -agregó-, este J.P. Chenet te lleva a otro lugar, tiene un tema de dulce diferente. Llega mucho a nuevos consumidores, a los que no pedirán lo mismo de siempre".



Por lo mismo, este vino responde a consumidores que no suelen beber el vino, pero que empiezan también y que buscan compartirlo en momentos. "Es agradable al paladar y se combina bien con las comidas -dice el conocedor-. Además, tiene una característica refrescante".



El J. P. Chenet, anota el vocero, es de las marcas de más crecimiento en el mercado colombiano.

3. Marqués de Riscal. Vino Blanco

Vino blanco de la casa Marqués de Riscal.

Marqués de Riscal ya es una bodega de tradición, sus vinos son ya conocidos por los consumidores frecuentes de vino.



Es el más clásico de los que se encuentran en la lista. Y con su vino blanco, que está alrededor de los 67.500 pesos, se ubica en el tercer lugar entre los más vendidos.



Tiene denominación de origen Rueda, así que su elaboración se rige por todas las normas de elaboración de esta zona vinícola. Es un vino joven, hecho con uva verdejo. Se describe como un vino de color amarillo pajizo, que en nariz da aromas a frutas tropicales, notas de hinojo y hierba fresca. También se resalta su sensación refrescante en boca y untuoso a la vez, con un final ligeramente amargo. Lo recomiendan para acompañar pescados, mariscos, jamón, pastas y carnes blancas.

4. Las Moras. Vino tinto Malbec

Vino malbec de Las Moras.

El malbec es una cepa muy conocida y apreciada en Colombia, es la uva emblemática de Argentina.



La presencia de este malbec de la Finca Las Moras, de 52.900 pesos, es coherente con la tendencia de consumo en Colombia, que siempre le ha dado prioridad a vinos argentinos, chilenos y españoles.



En este caso, hablamos de un vino proveniente del valle de Zonda, en la provincia de San Juan, en Argentina. Es descrito como un "vino de buen cuerpo, delicado, de frutos rojos maduros", con notas a humo y vainilla.



Este vino es traído por Dislicores, es un vino seco, de gama media.

5. La Piuma. Vino Tinto Lambrusco

Vino italiano lambrusco de La Piuma.

La Piuma es un vino con el que se busca democratizar la categoría. Hace parte de una gama de vinos importados directamente por el éxito, con el que tratan de llegar a todos los segmentos, como el Cruzares, que encabeza este listado.



La Piuma, casa italiana, es un lambrusco de 20.900 pesos.



"Es un vino muy utilizado en Italia para momentos cotidianos, un vino para beber todos los días, en resumen un vino para el diario vivir, almurzos, cenas, para todos los días. Es un vino dulce, es pumante -describe Jaramillo-. A diferencia del J. P. Chenet, este tiene una graduación de azúcar más alta. Viene en blanco y rosado, es un vino que viene ganando terreno en el mercado colombiano".



Los lambruscos tienen otras variedades y marcas, es una cepa que se está popularizando en el país. Hay lambruscos que van desde 32.000 hasta 60.000 pesos, los que siguen siendo buenos precios.

¿Qué pasó con el Beethoven?

Vino Beethoven Liebfraumilch.

En la década pasada, en algún momento, el vino que más se vendía era el Bethoven Liebfraumilch (que en este 2022 está a 20.900 pesos). Explica Jaramillo que su ausencia de este top da cuenta de lo mucho que han cambiado las tendencias de consumo.



"Sigue siendo un vino consumido, es un vino dulce, alemán, fácilmente reconocible por su botella azul. Ha perdido terreno porque la dinámica de los vinos en el país ha ido cambiando, a medida que el público va conociendo más de esta bebida y va hacia vinos más complejos".

¿Cuáles son los vinos más costosos del grupo?

En los supermercados y tiendas del grupo Éxito, organizador de la feria Expovinos, entre las referencias de mayor precio puede estar un Don Melchor, de Concha y Toro, cuyo precio bordea los 900.000 pesos. También el Alma Viva, de Concha y Toro, puede estar en los 2'000.0000 de pesos.



Otra referencia de alto valor es un vino español de Viña Pedrosa, cuya botella tiene un valor de 1.125.000 pesos, que se puede apreciar por copa en la Cava de Selección (espacio especial para consumir una selección de vinos de alta gama, dentro de la feria).

Conclusiones: ¿Qué nos dice este top 5?

-Aunque el vino más vendido tiene un precio bastante bajo, lo que justificaría sus ventas, no todos los vinos más vendidos son los más baratos.



-Los vinos de este top 5, son vinos que son para todo el mundo y, de cierta forma, pueden ser óptimos para las personas que se acercan a esta bebida. Incluso los que están en el rango de 50.000 a 70.000 pesos son considerados buenos precios.



-Se están buscando vinos no solo para maridar, sino también para ocasiones distintas, incluso algunas no ligadas a celebraciones especiales, sino que puedan consumirse a diario, tal como se consume una cerveza. También se están buscando, en algunos casos, vinos más refrescantes.



-Sin embargo, anota Jaramillo, los grandes consumidores en el país, aún tienden a lo tradicional y lo clásico. Aunque, las nuevas generaciones empiezan a acercarse y a buscar novedades-

En video...

Vea este video del canal de Youtube de @ELTIEMPO acerca de recomendaciones para escoger un buen vino:

