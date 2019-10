Expocervezas, vistazo a las dos grandes familias del mundo cervecero

¿Sabe distinguir entre una cerveza lager y una ale? Son las dos grandes familias que existen en el mundo de esta bebida, y las diferencias comienzan en la temperatura de su fermentación. Descubrir las características de cada una será uno de los temas que se tocarán en Expocervezas, este fin de semana.



“El evento presentará alrededor de 200 referencias de cervezas de 17 países del mundo y ofrecerán más de 60 charlas y catas con el fin de que los visitantes conozcan y aprendan más sobre la bebida”, comenta John Tello, director de Expocervezas, una feria realizada por Carulla.

Los ingredientes estándar de la cerveza son agua, malta, lúpulo y levadura. Sin embargo, se conocen muchos tipos de cervezas en el mundo, ya que cada productor tiene la oportunidad de jugar con los ingredientes adicionales (especias, frutas, semillas, cacao, café, entre otros) y variar la temperatura de fermentación. Incluso, aunque existen cervezas que se parecen, ninguna tiene un sabor idéntico a otra.



“En la actualidad existen más de 120 diferentes tipos de cerveza que son parte de las dos familias o categorías más importantes –lager o ale–”, según Tomás Delfino, asesor experto de Expocervezas.



Existe el imaginario de creer que el sabor de esta bebida está relacionado de forma directa con el color que tiene. Sin embargo, una de las cosas que más influye en qué tan amarga puede ser una cerveza o qué tan frutal se pueda sentir en el paladar depende de la familia a la que pertenece.

Las cervezas de la familia lager son las que se “fermentan a menor temperatura (de 0 a 4 grados centígrados), eso permite que sea una levadura más limpia, y por lo tanto no tiene tantas notas aromáticas y su sabor es bastante neutro”, explica Delfino.



Dentro de las lager, las más populares son las que se dan por su origen, por ejemplo, la de Pilsen, que es clara, ligera y refrescante; la de Múnich, de un color oscuro y con un sabor maltoso, y la de Viena, que es más dulce y de color rojizo.

Al ser un tipo de fermentación más industrializada, en Colombia, la lager es la forma de elaboración más usada y, por tanto, la más consumida.



Por otro lado, están las tipo ale, que “usan otro tipo de levadura que se fermenta a mayor temperatura (de 15 a 25 grados) y que intensifica las notas aromáticas, que pueden ser frutales o especiadas”, comenta el asesor.



Las ale son una de las bebidas más antiguas. En Alemania, antes de que existiera el sistema de refrigeración como se conoce hoy, los productores de cerveza debían preparar su último lote hasta el mes de marzo, y usualmente lo hacían a altas temperaturas de fermentación, este proceso dio origen a la cerveza insignia del Oktoberfest la cerveza estilo Märzen.



Otra característica es que su elaboración es más artesanal y hace que se noten mucho más los matices del aroma y del gusto, además, suele tener mayor grado de alcohol que la lager.

En Expocervezas habrá cervezas tanto ale como lager. Algunas novedades serán, por ejemplo, la Innis and Gunn, de Escocia, una cerveza envejecida en barriles de whisky; la Hoegaarden, medalla de oro en la World Beer Cup 2016; la Liefmans Yell’oh On The Rocks, una cerveza cítrica, y Singha, de Tailandia, única cerveza de este país en el mercado colombiano. Entre las nacionales estará Civil, que es artesanal, con cascarilla de cacao cultivado por 300 campesinos del Tolima.



El director de Expocervezas explica: “Tratamos de promover una verdadera cultura cervecera para que la gente, obviamente, aprenda y pruebe cosas diferentes”.

La feria está ubicada en el centro comercial Unicentro, hasta el 20 de octubre, y la entrada tiene un valor de 15.000 a 60.000 pesos.

ALISSON BETANCOURT MALDONADO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @alisson_nicol