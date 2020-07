La revolución de la mixología en tiempos de confinamiento

Primero ofrecieron pocas mezclas de cocteles, casi todos clásicos, que viajaran sin mucho daño a las casas. Después pasaron de enviarlos en bolsa a envases más elaborados. Pasaron también de vender cocteles unitarios a ofrecer kits para preparar 10 o más, y a dar la opción de que un bartender fuera guía virtual para prepararlos.

Este fenómeno explotó en los últimos meses, en el tránsito de la mixología de las barras de los bares a las casas, donde sus potenciales clientes guardan el confinamiento.



Quizás uno de los retos más grandes para la mixología, en ciudades como Bogotá, fue afrontar que no era solo cosa de empacar una mezcla. Algunos sitios como Sauvage dejaron de lado las recetas premium que tenían y crearon otras más acordes al viaje hasta sus clientes.

Otros, como Huerta Coctelería Artesanal, dicen que se enfrentaron también a que el colombiano no suele asociar los cocteles con estar en la casa. Winston Franco, fundador y director de mercadeo del lugar, dice que había que pensar, por ejemplo, en la forma de adaptar las fórmulas porque hay recetas que con el paso del tiempo pueden fermentarse.



Felipe Vásquez, al frente del proyecto Barra Takami, opina que el público está cada vez más habituado a los cocteles que hace 5 años. Aunque resalta que los precios sí han tenido que adaptarse a la crisis. “Antes pagabas 30.000 pesos por un coctel, ahora pagas desde 21.000”.

Huerta Coctelería Artesanal y sus cocteles de autor

Daiquireando con lulo, mezcla de Bacardí 8, elíxir de lulo con jengibre y miel, limón fresco, escarchado de azúcar morena. Según la cantidad puede estar entre los $24.000 y los $ 80.000. Foto: Mauricio Botero

Huerta Coctelería Artesanal, el mejor bar bogotano según los premios La Barra esta semana, tardó dos meses en pasar su poderosa mixología al formato de domicilios. Diseñó una línea de cocteles de autor, en vez de quedarse en los clásicos. Sus preparaciones van desde 20.000 pesos. Tiene una experiencia en la que el bartender guía la preparación y playlist para acompañar su consumo.



Su carta lleva el nombre de #Huertaencasa y divide sus cocteles en cosecha tropical (Huerta Mule, Daiquireando con Lulo, Mezcalítico, Órale Jalisco y Citrus Jam) y los serios y más secos (un ejemplo es el Yucatán Negroni o el Chocorramo Old Fashion). Todos tienen versión de 135, 250 y 500 ml.



Takami: de cocteles en bolsa a una nueva línea de tragos

La gama de cocteles del grupo Takami. Pronto tendrán un espacio aparte para la oferta de vinos y licores de este grupo, que además propondrá nuevas experiencias. Foto: Cortesía Takami

Takami sacó primero sus cocteles en bolsas de vacío, pero por su conciencia medioambiental decidió embotellarlos y ahora prepara toda una gama de tragos centrada en el vino y en varios cocteles clásicos, llamada Barra Takami, con la que pronto espera ofrecer más experiencias y sabores de la mano de su bartender, Erin Rose.



Sauvage: cocteles gasificados

Este es el coctel 'No manches', uno de los cocteles diseñados por Sauvage para esta temporada de confinamiento. Foto: Cortesía Sauvage

Sauvage le apostaba a la mixología de alta gama y a llevar la comida callejera a sus mesas. Con la pandemia, decidió dar la vuelta a sus bebidas y ofrecer mezclas de cocteles gasificados, embotellados en empaques diseñados por artistas urbanos colombianos como Toxicómano.



Tres clásicos, por DLK

El south side, coctel preparado a base de ginebra, uno de los tres del restaurante La Brasserie, en Bogotá. Foto: Cortesía Diageo / DLK

El grupo DLK sacó desde La Brasserie un trío de cocteles en asocio con las marcas de Diageo. Están el South Side ($ 25.000), el Old Fashioned ( $ 35.000) y The Punch ($ 28.000). Recomiendan consumirlos antes de 72 horas de haber sido recibidos, las instrucciones son sencillas y no pasan de agregar cubos de hielo en cada vaso.



Un margarita informal para acompañar tacos

Margarita es el único coctel de Renata Taquería (y el único del grupo Gordo) que se envía a domicilio. Tiene un valor de 10.000 pesos. Foto: Cortesía Grupo Gordo

Pese a que tiene restaurantes de diferentes gamas, el Grupo Gordo (Julia, Gordo, Lorenzo y Emilia Grace) solo ha sacado el margarita frozen en botella, de Renata. La razón, según Camilo Giraldo, es que esta taquería se volvió un sitio de cocteles y cerveza, mientras que sus otras propuestas son más de vino.



Las 'ambrosías' festivas de Andrés Carne de Res

Los cocteles de la casa de Andrés Carne de Res fueron más bien sencillos de trasladar a domicilio. Sin embargo su oferta tiene otras mezclas y las combina con experiencias. Foto: Cortesía Andrés Carne de Res

El coctel mandarino es una de las insignias de Andrés Carne de Res en este mundo. Este y otras mezclas, sobre todo estilo frozen, que ellos llaman “ambrosías”, han cambiado solo su aspecto para llegar a las casas listos para tomar. Aunque, si se quiere, se puede pedir el kit para prepararlos en casa. Están el Lulazo, Frozen Lupita, Gin Tonic y Frozen Mojito, entre otros.



