Un menú de degustación o menú de pasos es casi una ceremonia gastronómica. El comensal confía en el chef y se pone en sus manos para que este decida con qué va a soprenderlo a partir de una secuencia de tiempos que permite apreciar variedad (para esto, las porciones son más pequeñas) y diferentes elaboraciones que con sus texturas, sabores y presentaciones, da cuenta de la creatividad del cocinero.



Algunos lugares de alta gama, como Leo, solo ofrecen menú de degustación. Otros, de tipo más casual, adecúan los platos de su carta para que el comensal (quizás con porciones más pequeñas) pueda disfrutar de varios sabores en una sola visita.

Son muchas las opciones. En todos, el rasgo común es la presencia de un chef que quiere contar historias a través de diferentes preparaciones que llegan a la mesa con la intención de alegrar paladares, en sesiones que exigen tiempo y concentración por parte del comensal. A continuación, un vistazo a los menús de degustación y experiencias del chef que pueden encontrarse en Bogotá.

Leo

Pirarucú, yuca agria, catay y catara, uno de los pasos de la Sala de Leo. Chef: Leonor Espinosa. Foto: Jorge H. González

Es el restaurante bogotano que hay que visitar al menos una vez en la vida. La experiencia a cargo de la mejor chef del mundo 2022 se dividió en dos desde que se mudó a Chapinero alto, a pocas cuadras de la zona G.

Hay un menú de degustación en la sala de Leo (primer piso, con platos que parecen salidos de un laboratorio en el que se combina la técnica y el arte en el diseño y presentación). El comensal puede pedir este menú en 13 tiempos o en ocho, más corto.



En agosto del 2022, el menú de trece tiempos que le da al visitante un panorama de la diversidad gastronómica del territorio colombiano, tiene un valor de 960.000 pesos por persona (si se elige con maridaje alcohólico). Mientras que si el maridaje es botánico, sin alcohol, tendrá un valor de 660.000 pesos. Y si se pide sin maridaje, tendrá un valor de 580.000 pesos. En cambio, si se elige el menú de ocho tiempos con maridaje con alcohol el valor será de 710.000 pesos.



El otro menú (aunque está la posibilidad de pedir a la carta), es el de la sala de Laura, en el segundo piso. Es una propuesta diferente, un poco menos experimental, de las que tienden a proponer platos al centro de mesa para compartir. La sala de Laura tiene menús de 7 y 10 tiempos, por 540.000 y 740.0000 pesos respectivamente, si se piden con el maridaje alcohólico.



La experiencia en cada sala es muy diferente, así que vale la pena ir dos veces para disfrutar de formas de menú diversas y poder comparar.

Leo: Calle 65 Bis n° 4-23, Bogotá.

ElCielo

Uno de los pasos de ElCielo, Bogotá. Foto: Cortesía ElCielo

El restaurante de Juan Manuel Barrientos en Bogotá ha tenido como fuerte, desde siempre, el menú de degustación. Tiene pasos que están desde la época en la que ElCielo de Medellín empezó a llamar la atención de los comensales del mundo. Ya se sabe que pasar por el menú de degustación de ElCielo (bien sea en Medellín, Bogotá, Miami o Washington) pasará por paso de jugar con un meloso chocolate untado en las manos. Lo demás ha ido cambiando, refinándose, poniéndose acorde con las tendencias actuales. El Cielo sigue cuidando ingredientes locales, exaltando el sabor colombiano en platos que salen de un trabajo cuidadoso en busca de la armonía de los sabores.



El menú, en Bogotá, tiene 18 momentos entre gastronómicos (platos propiamente dichos) y sensoriales (la limpieza de manos con la toalla o la chocolaterapia, entre otros) y tiene un valor de 355.320 pesos por persona.

Entre los pasos del menú actual figuran un shot de viche en maceración de carambolo y gulupa, un airbag de atún (rollo crocante de papa relleno de espuma de calamansi y hierbabuena, atún albacora con gel de mandarina quemada, guacamole, vinagreta de yuzu y sauco. También hay un volován de choclo, un aretaco de tapioca con queso costeño, una changua de trufada, gravlax de trucha, un puré de papa y corvina alcparrado y cucayo de cerdo.

Oda

Pastrami de bondiola, de Oda. Foto: Cortesía Oda

Cocina consciente creativa y sostenible, así se define Oda, el sitio que ha dado a conocer las habilidades del chef Jeferson García en el último año, en Bogotá. Oda busca trabajar productos locales, en su mayoría, y no desperdiciar nada de ellos, usarlos en su totalidad. García hace platillos hasta con las raíces o las pieles de los vegetales, les saca provecho hasta a las semillas. Por otra parte, trabaja con productos orgánicos y de producción sostenible.

Tartar de pato ahumado papayuela, kale, puerro frito y inglesa de tucupi. Foto: Cortesía Oda

Su cocina puede ser de autor, aunque se distinguen en él influencias orientales, nórdicas y latinas. Su carta está hecha para compartir al centro de mesa, a partir de una carta regular. Pero hay quienes, ante tanto platillo y tanto diseño prefieren ponerse en las manos del chef y que él escoja por ellos. De ahí sale la opción de pedirle al chef una serie de pasos con sus recomendados del día, una combinación de platos suyos para poner al centro de mesa y compartir entre dos personas, por un precio único.

Un menú podría ser: un plato de palmitos, un segundo momento de tartar de pato, uno tercero de pesca curada, seguidos por mollejas, costillitas y tartaleta de cabra. Pero no es la única propuesta que hace el chef, pues la combinación de pasos va variando según los gustos que indaga entre los comensales.



"Voy a la mesa y juego con las personas un poco, averiguando experiencia y gustos -explica García- Esto está entre 170.000 a 180.000 el menú, pero es una experiencia para dos personas, en los que cada uno pagaría 80 o 90 mil pesos, bebidas aparte".



Calle 140 n° 11-45 Torre HHC, Bogotá. Instagram: @odarestaurante

Humo Negro

Ostras a la parrilla, uno de los primeros pasos del menú omakase de Humo Negro. Foto: Fausto Díaz Pasmiño

En agosto, Humo Negro, del chef Jaime Torregrosa, esta cumpliendo su primer año. Es un restaurante de inspiraciones en la cocina del mundo que el chef ha tenido la oportunidad de experimentar y preparar en sus viajes, con el sabor de los ingredientes que se cultivan en Colombia. Tiene rasgos creativos, porque a toda inspiración, el chef le da un giro propio.



Y a lo largo de un año, Torregrosa ha ido refinando cada uno de sus platos, ajustando sus sabores e innovando, haciendo sutiles cambios permanentemente. Esto, más una oferta de coctelería poderosa han hecho de Humo Negro uno de los sitios a visitar.



La forma de servicio común en este lugar que solo abre por las noches, en días entre semana, y almuerzo y cena los sábados, es de compartir platos al centro de mesa, que se van pidiendo a la carta.



Sin embargo el chef ofrece una de estas experiencias similares a las del menú de degustación (porque es el chef quien elige el orden y qué platos de la carta quiere mostrar), en una experiencia que no es siempre la misma (variará alguna preparación) y, por lo tanto, el precio está entre los 100.000 y 130.000 pesos por persona. El chef lo llama "menú omakase", por su inspiración una forma de servir japonesa.



"Empezamos con una cortesía de sándwich de tomates y albahaca", describe el chef. Siguen sus otras a la parrilla, un bocado que ya identifica al restaurante. Una ensalada de la casa y un paso de fritos (este también es un ícono del lugar, con sus donas de kale, entre ellas, que asemejan bolas de nieve). Puede llevar también un platillo de palmitos (combinados a la parrilla con huacatay, mizune y macadamias) y otros elementos que pueden ser ventresca de pirarucú, cola de res y curry de cordero. Obviamente, hay una sección de postres en este experiencia.



A diferencia de un menú de degustación, que suele tener preparaciones diferentes a las de la carta regular. Este menú se compone de platillos que están en la carta en diferentes proporciones.

Humo Negro

Carrera 5 n° 46-06.

www.humonegrobog.com

Açai, con el mojojoy y la piraña en el menú

El mojojoy es un bocado que pocos se atreven a probar, pero el chef de Açaí,sabe cómo acercarlo a paladares tímidos. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El restaurante liderado por el chef barranquillero Andrews Arrieta, entre bodegas y pescaderías, ha llamado la atención del público local y extranjero por sus exóticos platos, puestos en escena de una forma gourmet.



Con insumos del Amazonas, entre estos el mojoy, la piraña, el pirarucú y otros tesoros culinarios de la selva, Arrieta ha hecho irrupción en la escena gastronómica. Aparte de su carta regular, el chef ofrece algo que llama "la experiencia del chef": ideal para compartir en pareja, en el que el cocinero elige los platillos más representativos de su cocina y los va enviando (algunos al centro de mesa) para que en una sola visita (puede ser de almuerzo o comida, pero con tiempo suficiente para degustar con tranquilidad varias recetas) los comensales puedan apreciar la variedad de bocados que ofrece la despensa amazónica, tratados de manera sorprendente por el cocinero.

Postre Victoria regia, del chef Andrews Arrieta. Foto: David Álvarez D'Anetra

Esta experiencia del chef, de 230 mil pesos (más un valor de servicio) por persona, abre con el ya emblemático mojojoy del restaurante, que el chef sabe rellenar de pirarucú y lo combina con salsas y harina de yuca brava, que es quizás una prueba de fuego para los paladares arriesgados. Le sigue un curadito de pira, una piraña dispuesta en totuma a manera de ceviche. Le siguen el crudo de pirarucú, una preparación de pez globo, una arapima (ventresca de pirarucú curada en sal de Manaure y azúcar del Pacífico, encostrada en ajo negro, mambe y albahaca morada del amazonas ahumada en yarumo sobre puré de casabe con queso Paipa) y dos postres: uno de casabe y otro (¡fabuloso!) llamado Victoria Regia, que tiene varias texturas de mambe y recuerda una hermosa flor.



El menú incluye varias bebidas. El coctel Ancestral de la casa, otras mezclas indígenas, vinos locales y café colombiano.



Dirección: Carrera 24 n° 22-23 Instagram: @Acairestaurante

El Chato

El paso de granadilla, del menú de degustación de El Chato. Foto: Liliana Martínez Polo. EL TIEMPO

El Chato es actualmente el restaurante número 83 del mundo, según la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, conocida como los '50 Best'. Sin embargo, el menú de degustación es relativamente nuevo. El chef Álvaro Clavijo se había negado por años a dar el salto de proponerles a los comensales elegir de una carta de platos a ponerse en sus manos y pedir, a ojos cerrados, un menú de degustación.



En víspera de pandemia, Clavijo había intentado platillos pequeños, que le permitieran al público pedir varios y, de alguna manera, armar su propio "menú degustación", al verlos en la carta. Pero ya en el 2022, decidió armar su propia secuencia de platos, es su estreno de este año.



El chef afirma que la evolución normal de un restaurante de su tipo pasa por eso: pasar de la carta al menú de pasos. Aún mantiene los platos a la carta, pero no sabe si hacia el futuro, será la secuencia de pasos la que se imponga. Por lo pronto, convencido de que no hay malos ingredientes, ya que ha visto que gente que no come algo, por ejemplo, remolacha, sí se la come en su restaurante, Clavijo sacó su menú de degustación, en el que el comensal confía en él y acepta los pasos propuestos.

El menú consta de nueve pasos: 1. Tapioca (con paté y mora silvestre), 2 Granadilla / orejero (semillas de orejero, crema de marañón y leche de tigre) 3. Ostión (caldo clarificado de tamarindo, peras y lechuga de mar. 4. Cangrejo (hoisin de tomate, tallo y flor de capuchina). 5. Boronía (tomate, plátano maduro y glasé de orejero), 6. Pesca del día (con lima keffir, habas tiernas y guisantes). 7. Bife paletero (con lechuga romana, papas nativasa y bernesa de hormiga culona). 8. Piña (chips de piña, tallos de cilantro) y 9. Mambe (con marshmallow de miel y quinua.

Este menú, maridado con alcohol, tiene un valor de 390.000 pesos. Con bebidas no alcohólicas, vale 320.00. Y sin maridaje, tiene un valor de 220.000 pesos.

Frenessí: menú de degustación con tecnología

El ceviche invertido servido sobre corales en el "mundo del fondo del mar", de Frenessi. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Quienes han hecho video de esta experiencia, sorprenden y antojan. Uno va a Frenessí no solo a comer una serie de platillos pequeños, sino a ver lo que la tecnología puede hacer para transportar a la gente a diferentes mundos a partir de video, temperatura, atmósfera y puesta en escena.



Solo 16 personas por noche pueden asistir a Frenessí, ubicado en un salón a puerta cerrada dentro del complejo de restaurantes del Grupo Seratta. Una vez adentro, está uno en manos de una maestra de ceremonias que indicará la mejor manera de disfrutar la inmersión en cada uno de los mundos propuestos. Lo que sigue es una coreografía del equipo de sala que va distribuyendo los platillos de modos acordes con el mundo que se va recreando.



Esos mundos, que suelen ser 12 en cada jornada, y que enmarcan cada preparación y su respectivo maridaje, se recrean a partir de proyecciones de video en las paredes, mesa y techos. A veces, como en el mundo que transporta a todos a la playa, hay hasta gafas de sol para ponerse a tono. En otros, hay que conservarse en la fantasía y propuesta incluso por la "coreografía" del personal de servicio a la hora de servir.



El chef del grupo Seratta, Juan Camilo Rico, indica que se buscó que cada bocado de menú tuviera un sabor umami, que genere recordación".



Cuando nació esta experiencia, se recreaban solo once mundos. En fechas recientes se añadió el "mundo Hendricks" que transporta a las personas a una destilería de ginebra en Londres. Y en él se sirve una ternera estofada sobre panacota de balú o chachafruto con gel de piñuelas y maíz. El precio es 598.400 pesos, por persona.

Criterión

El buñuelo relleno de carne proveniente de ganadería regenerativa, es uno de los pasos del nuevo menú de Criterión. Foto: Daniela Pardo

El menú de degustación que Criterión presentó desde que reabrió en enero de este año (tras una remodelación y renovación de su cocina y concepto) realmente sorprendió, porque rompió con lo que el público estaba acostumbrado a encontrar.



Más acorde con las tendencias y tiempos que corren, Criterión -el lugar estrella del chef Jorge Rausch- cuenta en la cocina con Jacobo Bonilla dirigiendo el día a día de las cocinas y poniéndole toques de su propia experiencia.



Bonilla describe el menú como una secuencia de cinco tiempos -snacks, vegetales, mar, campo y dulce-, en cada tiempo hay tres platillos, con distintas texturas, sabores y temperaturas. "Este menú está en constante desarrollo, no es estático -escribe el chef Bonilla-. Lo hacemos con producto local, por eso, cuando no nos llega por ejemplo albacora, lo cambiamos por algún pescado del día".



El costo por persona es de 340.000 pesos por persona. El maridaje va a aparte, aunque si se pide junto con el menú, serán cinco copas -una por cada tiempo-, cuyo valor varía entre los 120.000 y los 150.000 pesos según los vinos de temporada.



@Criterionbogota. Dirección: Calle 69a n° 5–75,

Alimento Futuro (Click Clack, Bogotá)

El salón a puerta cerrada donde se realiza la experiencia de nueve pasos de Alimento Futuro. Foto: Cortesía: Click Clack

Alimento Futuro es una experiencia a puerta cerrada, solo para ocho personas por noche -y solo viernes y sábados- en un salón reservado, íntimo, en el fondo del restaurante del hotel Click Clack, en Bogotá.

Cada paso es una receta o elaboración, deliciosa y bien lograda, de uno de los alimentos que se irán imponiendo como tendencia en los años venideros. Se cree que el comensal del mañana, más preocupado por el planeta y por lo saludable, comerá más comidas a base de vegetales, más hongos, más algas y otros elementos. Y para explicarlo, en una experiencia que quiere exaltar la importancia de estos alimentos, cada paso se convierte en un juego interactivo, con no pocas sorpresas y juegos con los mismos ingredientes, como una forma de unir lo didáctico y la diversión con la buena comida. El precio es de 450.000 pesos por persona.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin