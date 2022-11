La ceremonia que revela el prestigioso conteo de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina volvió a México para su décima edición. Esta vez, el encuentro que revela a los restaurantes más valorados del continente se da a conocer desde Mérida, Yucatán.

El conteo que resulta de sumar los votos de más de 300 expertos entre los que se cuentan gourmands, periodistas, chefs y personas de la industria, reveló con antelación la lista de los restaurantes que ocupan los puestos 51 a 100, entre los que clasificaron algunos colombianos. Pero el plato fuerte, los 50 primeros, se dan a conocer en un conteo regresivo transmitido vía streaming, con la presencia de los chefs de los restaurantes clasificados.

Además del conteo, se premia al mejor restaurante de cada país con lugares en la lista, y se otorgan otros premios como el Estrella Damm Chef's Choice, el mejor Sommelier de América Latina, el del establecimiento que mejor expresa el arte de la hospitalidad y más.



Otra antesala fue la agenda de #50BestTalks, que en esta ocasión se centró la cocina consciente y cómo aportar a la sostenibilidad y las buenas condiciones de trabajo desde los restaurantes.



La lista de los '50 Best' de América Latina, conocida por algunos como la lista de S. Pellegrino -por su principal patrocinador- ha contribuido a crear lazos de unión entre cocineros de diferentes partes del continente y ha sido fundamental a la hora de fomentar el turismo gastronómico. Los mismos cocineros coinciden en que este es el equivalente a un Óscar de la cocina y ha forjado en su entorno un estrellato culinario importante.



La ceremonia no se realizaba en vivo desde la edición de 2019.



El restaurante en ascenso del 2022 -Premio One to Wach- fue Ancestral, de La Paz (Bolivia), definido por su chef propietario como un lugar de cocina de producto ancestral boliviano a las brasas.



Otro de los premios fue restaurante sostenible del año, para Diacá, de Ciudad de Guatemala.



El mejor chef pastelero, patrocinado por República del Cacao, fue Pía Salazar, de Ecuador.



Por primera vez se premió al mejor sommelier de América Latina. Y el ganador fue el argentino Pablo Rivero, propietario del restaurante Don Julio, de Buenos Aires.



La mejor chef de América Latina fue esta vez Manu Buffara. Este premio fue otorgado años atrás a Leonor Espinosa, que hoy ostenta el título de la mejor del mundo.



El Icon Award, para el chef que crea un proyecto para un mundo mejor, fue el chef Rafael Rincón, de Chile.

El conteo regresivo, del 50 al primero

50. Julia. Buenos Aires.



49. Mesa Franca. Bogotá.



48. Gran Dabbang. Buenos Aires.



47. Diacá, Ciudad de Guatemala.



46. Manu, Curitiba (Brasil)



45. Gustú (Bolivia)



44. Mil (Moray, Perú)



43. Quintonil (Ciudad de México)



42. La Docena (Guadalajara, México)



41. Alcalde (Guadalajara, México)



40. Elena (Buenos Aires)

39. Nelita (Sao Paulo)



38. Osso (Lima)



37. Rosetta (Ciudad de México)



36. Aramburu (Buenos Aires).



35. Charco (Sao Paulo)

34. Pangea (México)



33. D.O.M. (Sao Paulo)



32. Rafael (Lima)



31. Sublime (Ciudad de Guatemala)



30. Astrid y Gastón (Lima)

29. Arca (Tulum, México)



28. Maximo Bistrot (Ciudad de México)



27. Metzi (Sao Paulo)



26. Chila (Buenos Aires)



25. Parador La Huella (Uruguay)

24. Nuema (Quito)



23. Sud 777 (Ciduad de México)



22. El Preferido de Palermo (Buenos Aires)



21. Maní (Sao Paulo)



20. Lassai (Río de Janeiro)

19. Celele (Cartagena)



18. Villa Torél (México)



17. Le Chique (Cancún, México)



16. Fauna (Valle de Guadalupe, México)



15. Mishiguene (Buenos Aires)

14. Evvai (Sao Paulo)



13. Leo (Bogotá)



12. Oteque (Río de Jainero)



11. Mérito (Lima)

El Top 10

10. Boragó (Chile)



9. Mayta (Lima)



8. Kjolle (Lima)



7. Pujol (Ciudad de Mexico)



6. Maito (Ciudad de Panamá)

5. El Chato (Bogotá) Premio al mejor de Colombia.​

4. A Casa Do Porco (Sao Paulo)



3. Maido (Lima)



2. Don Julio (Buenos Aires)



1. Central (Lima)

Central, de Lima, recuperó el primer lugar que consiguió por primera vez hace seis años.

Redacción de Cultura

