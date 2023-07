El mundo del whisky ofrece una gama de opciones que van desde las botellas comunes y corrientes hasta las ediciones exclusivas y lujosas.



Sin embargo, hay ciertos whiskys cuyo precio lo convierte en exclusivo y solo pueden acceder los bolsillos más privilegiados.



Aquí le contamos cuáles son los cinco whiskys más caros del mundo, y que se han sumado a las bodegas de coleccionistas, según la plataforma expansión.

The Macallan Fine and Rare Collection 1926

Macallan 1926. Foto: The Macallan.

En una subasta realizada en 2019, esta botella destilada en barril en 1926 alcanzó un precio impresionante de 1,7 millones de euros. Este whisky escocés de lujo fue reposado en barricas de jerez durante 60 años y solo se produjeron 40 botellas en total, informó la página citada.



The Macallan 1967

Macallan 1967. Foto: The Macallan.

Continuando con la tradición de The Macallan, la página mencionada asegura que, la colección especial 'Anecdote of Agnes' presenta una selección de 13 botellas de whisky single malt de 1967 con etiqueta diseñada por Sir Peter Blake, un renombrado artista británico.



Una de estas botellas se subastó en 2018 por la sorprendente suma de 366.000 euros.



The Macallan in Lalique Cire Perdue

Uno de los whiskys más caros. Foto: Sibarritisimo.

Otra obra maestra de la destilería Macallan, The Macallan in Lalique Cire Perdue es una botella única fabricada por la prestigiosa cristalería francesa Lalique. Esta edición especial se creó en conmemoración del 150 aniversario de la fundación de Lalique.



En 2010, esta botella de whisky se subastó por la asombrosa cifra de 430.000 euros, convirtiéndola en una pieza de colección altamente deseada por los conocedores, señala Expansión.

Old Pure Pot Still Whiskey The Macallan

El Old Pure Pot Still Whiskey The Macallan es la última botella producida en la fábrica de Nun's Island en Irlanda antes de su cierre en 1913. Esta botella histórica alcanzó un precio de 143.000 euros en una subasta, informó Expansión.



Dalmore 64 Trinitas

El Dalmore 64 Trinitas es un whisky escocés del que solo se produjeron tres botellas de esta edición limitada, cada una madurada durante un impresionante período de 140 años, informó la página especializada.

Uno de los whiskys más caros del mundo. Foto: Amura World

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS