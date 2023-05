Comenzó el Burger Máster 2023. Los hamburgueseros están listos para atender filas de comensales que buscarán seducir con su receta de hamburguesa. La meta no es solo vender alocadamente, sino que los comensales conozcan nuevos lugares y, si se enamoran, se conviertan en clientes fieles.

Esta fase de la competencia irá hasta el 22 de mayo. Será la oportunidad para sentirse un poco "crítico gastronómico" y calificar a las favoritas, elegirlas y poner su propio veredicto a favor de estas en la aplicación de Tulio Recomienda. Como dijo el influencer, esta vez habrá más concursantes en municipios del país a donde el Burger Máster antes no había llegado. Y esto se puede apreciar con solo el listado de los participantes en Bogotá y alrededores.



Hay propuestas de Choachí, Villeta, ZIpaquirá, Mosquera, Tabio y Ubaté. Así que los comenales tienen más lugares nuevos que conocer. Hay tiempo para darse un psaeo por allí en busca de la hamburguesa perfecta. A continuación la lista de participantes en Bogotá y los mencionados municipios de Cundinamarca.

Este es el listado de hamburguesas participantes del Burger Máster 2023 en Bogotá y Alrededores

Participantes en Bogotá

Casona Burger



Cerdotk



Vatra



Downtown Burger



La Cervecería D.C.



Ovejo



Mulata Burger



Sir Frank



Star Burger



Holy Burger



Fronteras Casual Food



Hache de Hamburguesa



Botero Burgers



El Cebollero



Sirloin & The Meat House



Jimmy Burger



Bubu Burger



Frencheese Burger



Media Res Steak House



Andrés Carne de Res



Nine Fifty Resto Bar



La Hamburguesa Mecánica



Gula



Soul BUrger



Sioux Urban Grill



El Chori Charrúa



Bozgos Gastronomy Burgers



Brego Burger Bar



Reyna



Waldo



Porko Burger



Gratin Burger



XL Gourmet



Camacho’s Hamburguesería



Lobo Feroz



Longos



Prime Burgers



The Grill Station Burger



Rústica D.C.



Angus Azul Burger



Golden Burger



Los Valientes a Fuego



Burger’s



Burger Town



Heaven Burgers



La Apuesta by Rausch



Burger Depot



Slabon Burgers



Origen Burgers & Fries



Misaki



Bicono



Pecado Capital



Hat-Trick Burgers



La Hamburguesería

Hamburgueserías en los alrededores

Pepe’s Burger and Beer (Madrid)



La Cocina de V (Choachí)



1919 Bistro Coffe Time (Villeta)



Dulcinea Bar y Josper (Villeta)



Bandido Burger Bar (Ubaté)



Manos Buenas (Chía)



Artisan Burger (Chía)



The Corner Burger (Chía)



Hamburguesería Zeta (Chía)



Restaurante Chata (Cajicá)



Oveja Negra Hamburguesería (Tabio)



El Máster Gastro Pub (Tabio)



Gorila Burgers (Zipaquirá)



La Oveja y el Lobo (Zipaquirá)



Fatbro (Zipaquirá)



The Family House (Mosquera)

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET