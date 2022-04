Osvaldo Gros fue de los primeros chefs pasteleros latinoamericanos que se hicieron internacionalmente famosos cuando despegaron los canales de cocina.



Gros tenía una facilidad para explicar los postres más complicados y el público lo amó, más cuando les puso a la mano recetas que asociaban con grandes y especializadas pastelerías.



Han pasado décadas desde que lo vimos en Utilísima y después en el canal El Gourmet. Ahora, lleno de experiencia, Gros vuelve a Colombia para participar este 27 y 28 de abril en Xocoart, feria que tendrá lugar en el hotel Windham, en Bogotá. Vendrá a hacer lo que más le gusta: compartir conocimiento con la gente.



“Es lo que más me emociona, las clases -dice el argentino que estudió química-. Cada vez más gente busca enterarse de la pastelería, probar recetas. No se cansan sino que están más ávidos de aprender y hacer las cosas en su casa”.

La pastelería es estricta en sus fórmulas, ¿esa similitud con la química influyó en que la eligiera en vez de la cocina de sal?



Para mí, el pastelero es como un concertista de piano, tiene una partitura que tiene que seguir nota a nota. Él le da el ritmo, la emoción, la cadencia, la forma de hacer las notas más suaves o agresivas. En cambio, el cocinero es como un jazzista, porque puede escaparse, ir, volar, improvisar. El pastelero no puede improvisar, sí puede crear recetas, pero respeta las recetas hechas. La pastelería clásica que hago se basa en fórmulas, entonces, viene bien la formación anterior.

Uno de sus libros se titula 'Los clásicos de Osvaldo Gros'. ¿Qué los hizo clásicos suyos?

​

Se hicieron clásicos muchos postres de mis primeras temporadas en televisión. En Utilísima hice un montón de tortas y pasteles que uno veía en pastelerías y confiterías y no sabía la receta o no creía que pudiera hacerla en casa. Entonces, ir develando que sí se podía fue parte del encanto. Yo hacía pastelería de Europa: alemana, austriaca, del norte de Italia y francesa. Fue como ir revelando secretos en la televisión: la selva negra es un clásico mío, el strudel. La gente no se imaginaba como hacerlo. Y está todo lo que tenía que ver con la masa de los profiteroles, o el saint honoré. Ahora tengo otros clásicos, como el cheesecake japonés. La gente no se imagina cómo lograr esta esponja que se ve tan simple.



¿Qué presentará en Xocoart?

​

Como el tema es el chocolate y las frutas del país, en principio elegí hacer productos de mini pastelería, como varias petits gâteaux (pequeñas tortas), para presentar tres técnicas. Una mini gateau de peras, chocolate, vainilla. También una de crema de chocolate sobre base crocante con un baño que deja colores brillantes. Y, por último, una torta simple húmeda de hojaldre, sin gluten, y frutas.

¿Por qué las escogió?

​

Voy a hacer distintos tipos de técnicas, cada una es una masa para una tarta y busco enseñar cómo combinar cada masa con un relleno o cómo trabajar los rellenos. Mis recetas se basan siempre en el objetivo de enseñar a hacer algo rico, más que en hacer cosas de lucimiento personal. La idea es transmitir siempre el mensaje de que estoy dando una base técnica.

¿Cómo descubrió ese gusto por enseñar?

​

Cuando empecé a estudiar química, había una amiga de la familia que enseñaba en la universidad. Yo asistía a sus clases y me gustó la forma como ella se dedicaba a la enseñanza. Un día me dijo que fuera su asistente en la cátedra. Ya daba clases de inglés para mantener mis estudios, pero esto exigía aprender pedagogía. Y me di cuenta que podía transmitir bien lo que aprendía. Cuando llegó el momento de dar clases de pastelería, al principio las daba como si fueran de química, era muy de terror, pero después las fui haciendo más divertidas.

¿Qué inquietudes tienen en común las personas que llegan a sus clases?

​

En general, siempre coinciden en preguntar sobre el uso de los hornos, cómo reemplazar una batidora, preguntan si se puede reemplazar mantequilla por margarina o por aceite. Siempre surgen cosas del abecé de la pastelería.



¿Qué tendencias ve en la pastelería actual?

​

Se ha hecho un gran avance en la viennoiserie, en los hojaldres y productos como el pan de chocolate, las caracolas de canela, las masas laminadas. Se pusieron de moda en todas las vitrinas. Cada vez la masa de hojaldre dará formas más diversas y preparaciones. También hay mucho uso de cítricos como el limón meyer o el limón yuzu, que van siendo moda. Ahora que estaremos en una feria de chocolate, vemos también avances en este producto, con sus variedades y formas a evaluar a través de la acidez. Hoy por hoy, creo que la moda tiene que ver más con la levadura que con la pastelería, hoy la moda es tener tres o cuatro productos como un croissant diferente, un buen pan de chocolate.

¿Qué proyectos tiene para el futuro inmediato?



En principio, después de estos dos años, lo primero es volver a mis clases en distintos lugares. Por suerte, de a poco, se abren fronteras. El hecho de visitar Colombia después de tanto tiempo es parte de esto. Ya fui a Uruguay y me han llamado de otros países. También tengo mi cargo de director de pastelería en el Instituto Argentino de Gastronomía . Y edité un libro en septiembre pasado, así que está fresco. Aún no hay ninguna señal por parte de canales de TV.



¿Cuál era la temática de este libro?

​

Fue en realidad mi primer libro, el que lancé en marzo del 2.000. Salió y se vendió durante año y medio. Pero la editorial dejó de sacarlo. Entonces, quise retomar este trabajo de hace 20 años, reeditarlo, corregirlo, aumentar un poco las recetas para mostrar también una nueva Pastelería sin secretos.

