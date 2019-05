La filosofía detrás de 'Los néctares de Leo Cocinero'

Cuando Los néctares de Leo Cocinero estaba listo, su autor, Leonardo Morán, quería aparecer en la portada con los brazos abiertos, “como diciéndole a la gente: ‘Mire todo lo que tiene’ ”.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se mencionan las frutas, se suele pensar en piña, papaya y fresas al desayuno. “Una persona me dijo que todos los días desayuna con piña –cuenta–. ¿En serio? En Paloquemao hay más de 200 clases de frutas. En Colombia hay más de 400, para que la gente compre siempre las mismas”.



El llamado de Leo Cocinero en su libro es a llenar la nevera de colores y a escuchar el cuerpo y lo que pide. Lo hace basado en su experiencia personal.



El cucuteño, que se graduó de diseñador industrial, se fue detrás de un amor, primero a Ecuador y luego a México. En este último país, admite, no sabía qué hacer con su vida. Y un día, su hermana le propuso hacerse cocinero con la etiqueta que después se convirtió en su nombre: Leo Cocinero.



“En el camino vi que la vida es otra cosa, que debía buscar lo que me hiciera feliz –dice–. Empecé a entender mucho de la vida por medio de la alimentación y la nutrición. Encontré un maestro espiritual, devoto de los Hare Krishna. Mi hermana se volvió vegana y comencé a leer libros de Yogananda, que mi papá me comentaba”.

¿El cambio se dio desde la alimentación?



Empecé a entender por qué mi maestro ve el alimento como la misericordia de Dios. La mía es una historia diferente a la del cocinero que piensa en la comida para hacer negocio. Mi guía relacionaba lo bonito, lo bacano, lo chévere con la palabra ‘néctar’. “¡Uy, qué néctar!”. Después entré al restaurante del templo de los néctares, los jugos, en México. La bebida que ofrecían con el menú era “néctar”. Eso trae una connotación poderosa, la del néctar de las flores, la sustancia más pura y poderosa.



¿Qué pasó después?



Volví a Colombia a presentarme en Master Chef. Gané, y después de un año me llamaron a hacer un magazín en el canal 1, Aquí entre nos. Y el director me dice: “¿Por qué no hace uno de esos néctares?”. Y todo encajó. Me buscó después la gente de Intermedio para el libro que ya me pedía la gente. Ese fue Los néctares de Leo Cocinero.

¿Cuál es el mensaje del libro?



Es el aprendizaje de cómo entendí, probé y vivo con la nutrición. Veo cómo se entiende mi cuerpo con las frutas, plantas, semillas y cereales, que son, para mí, la estructura de una buena alimentación. No hablo de comida, sino de alimento.



Mi maestro tiene una frase: ‘Vida simple, pensamiento elevado’. Yo la modifiqué en el libro; puse: ‘Alimentación simple, nutrición elevada’. El alimento es simple: abres un banano o una pitaya, y es simple y elevado porque no necesitas más. Más que un libro de recetas, Los néctares de Leo Cocinero son un mensaje para que la gente tome conciencia de alimentarse y sentirse bien. No propongo dietas ni detox. La gente que se quiere ver bien tiene antes que sentirse bien.



¿Cómo?



Hay que darle al cuerpo lo que necesita, la energía que viene de la tierra. Los elementos de la naturaleza están impresos en un lulo o una granadilla o un coco que te da de beber y de comer. Soy un cocinero que lleva un mensaje de conciencia por medio de la alimentación. Cuando tienes una relación de respeto y aceptación con tu cuerpo, de tratarlo bien, quererlo y admirarlo, esto cambia.

¿Cómo es su temática de alimentos por colores?



Entendí todo por colores. Vamos desde la transparencia, la pureza. Reúno una planta, una semilla y una fruta. La planta es la sábila, el aloe vera. Agarras semillas de chía y le echas agua; te da un gel transparente. Después, una pitaya, y todo esto va a la licuadora. Si quiero algo blanco, mezclo banano, guanábana, avena y manzana.



¿Cómo distingue entre el hambre real y la ansiedad?



Una niña de 17 años me dijo: “Vivo ansiosa”. Le dije: “¿Qué te tiene así? ¿Tu novio, tu trabajo, tu familia?”. Respondió: “Las tres”. Entonces esto no se resuelve con un néctar, sino tomando decisiones. Todos sabemos qué decisiones tomar, pero nadie las toma. Uno pone de lado la culpa y la tapa con comida.



¿Qué opina de comer de todo?

​

Si quieres una hamburguesa, cómetela. Negocia con la ansiedad. La gente piensa: “A este man no le da ansiedad”. Claro que me da, pero se puede manejar; si uno quiere perro caliente se lo come, lo disfruta, es feliz. Al otro día dice: ‘Ok, te lo comiste, ahora vas a comer sano’. La gente asocia la buena alimentación con algo horrible, pero comer es un placer. Cuando te sientas a comer hay que disfrutarlo. Se nos olvidó sentir el alimento. La raíz de cocinar es maravillosa. Hay una intención del alimento: te cura, te purifica, te dignifica, te da vida.



¿Cuál es la responsabilidad de un gurú del alimento?

​

La responsabilidad es mostrar lo real. Por eso me quité los títulos veganismo, vegetarianismo, dietas, fit, fitness. No soy vegano ni vegetariano, no soy nada y soy todo a la vez. Si me preguntas si como carne, prefiero evitarla, pero me como una hamburguesa. No todo tiene que ser prohibición.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@Lilangmartin