Si uno imagina que el paraíso es un lugar de belleza deslumbrante, con un ambiente propicio para el reposo, y en donde –¡por supuesto!– se come muy bien, probablemente este lugar es el hotel Sofitel en Barú.

A una hora de Cartagena, el Caribe exhibe en la isla de Barú unas de las playas más encantadoras y tranquilas… playas de postal en las cuales se pueden practicar algunos deportes náuticos y contemplar el horizonte mientras se disfruta una cerveza muy fría o una copa de vino blanco.



Y como el paraíso es un lugar del cual uno no quisiera salir, en el Hotel Calablanca Sofitel todo está dado para el gozo sin necesidad de cruzar la frontera de sus predios, enmarcados por una vegetación exuberante en la que destacan unas palmas encantadoras que ofrecen sombra al bañista.

Y cuando un glotón como Sancho dice que todo está dado para el placer, es porque allí se encuentra una oferta gastronómica que podría describirse con tres adjetivos: variada, exigente y tentadora. Y a la cabeza de esa exigencia está el chef francés Patrice Guaus, un apasionado de este oficio en el cual el objetivo primordial es hacer sentir muy felices a los visitantes.



Para empezar, el desayuno es una puesta en escena de la generosidad del trópico en sabores y texturas, y una invitación a salirse de las rutinas y atreverse a ir más allá. Y, por qué no, a empezar el día con una inolvidable mimosa de corozo.

El food truck El Manglito, del Sofitel Barú Calablanca, tiene esta exitosa entrada. Foto: Cortesía Sofitel Barú Calablanca

Un par de restaurantes de especialidades muy distintas –Humo y Bahía– dan cuenta de recetas de gran aliento. El primero, en el que probé makis inéditos, tiene acento nikkei, y el segundo es un derroche de sabores caribes y marinos en el que comí un arroz de mariscos muy bien logrado y un pargo crocante por fuera y tierno por dentro –con patacones, como corresponde–, que me devolvió a una infancia feliz.



Pero no es la comida servida a manteles lo único que cuenta en este rincón de Barú. Tuvieron la muy buena idea de instalar un food truck en medio de la playa. Se llama Manglito y de ahí salen tacos, quesadillas y uno de los mejores perros calientes que he probado en mi vida… y los comensales llegan allí en traje de baño, sin etiquetas, para perder el menor tiempo posible de playa.

Genial la propuesta de este Sofitel, al que dan ganas de volver muy pronto.

SANCHO

Crítico Gastronómico

Elcalderodesancho@yahoo.com.co