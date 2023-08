El primer viernes de agosto se celebra el día internacional de la cerveza, tradición que tiene como origen la ciudad de Santa Cruz, Estados Unidos.



La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y las que más se valora en la actualidad, según el portal ‘Día Internacional de’.



Esta celebración ha tenido una gran acogida alrededor del mundo en más de 50 países, 207 ciudades y 6 continentes.

(Le puede servir: Yina Calderón reveló la millonada que perdió al quitar su spa de cerveza en Bogotá).

Según la página mencionada, la cerveza ha estado acompañando a la humanidad desde el momento que pasó de ser nómada a sedentaria y comenzaron a constituirse las primeras civilizaciones humanas.



El primer rastro de esta bebida alcohólica se registró en la civilización de Sumeria, en la región de Mesopotamia 4.000 A.C. a la vez que se fue expandiendo alrededor del mundo.



Por eso hoy en día, la cerveza es una de las bebidas para embriagarse más populares del mundo, tanto así que EL TIEMPO le preguntó a la inteligencia artificial ChatGPT cuáles eran las mejores cervezas del mundo. Esta es su respuesta:

(Le puede ayudar: Uhuru: así es la marca de cerveza artesanal en Cajicá que combina sabores del mundo).

- WestVletren 12: A menudo considerada una de las mejores cervezas del mundo, esta trapense belga es conocida por su sabor complejo y equilibrado



- Pliny the Elder: Una cerveza IPA producida por Russian River Brewing Company en los Estados Unidos, que ha sido muy elogiada por su aroma y sabor a lúpulo.



- Trappistes Rochefort 10: Otra cerveza trapense belga, conocida por su rica profundidad de sabor y alta graduación alcohólica.



- Westtmalle Trippel: Una cerveza trapense belga con un carácter frutal y especiado.



- The Alchemist Heady Topper: Una IPA estadounidense que ha ganado mucha popularidad en la escena de la cerveza artesanal.



- Three Floyds Dark Lord: Una cerveza imperial stout que ha generado un culto de seguidores en los Estados Unidos.



- Cantillon’ Fou’ Foune: Una cerveza belga de lambic con albaricoque que ha sido ampliamente elogiada por su complejidad.

(Le puede gustar: ¿Las recuerda? Brava, Leona, y otros tragos que dejaron de existir en Colombia).

Según Chat GPT, los conocimientos que tiene van hasta Septiembre de 2021, aclarando que no tiene preferencias personales , por lo cual no puede entregar información actualizada al año 2023.

Hablemos de cervezas alemanas

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

​REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Saldrá al mercado una cerveza inspirada en 'The Witcher'

Elon Musk sorprende al mostrar su 'habilidad' destapando una cerveza

Video: papá e hijo crean novedosa innovación, una moto que usa cerveza como combustible