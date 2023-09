Las pizzerías italianas Masanielli, de Francesco Martucci (Caserta), y 10 Diego Vitagliano" (Nápoles) empataron en la primera posición en los premios 50 Top Pizza World 2023, donde Una Pizza Napoletana, (Nueva York) quedó segunda y "Sartoria Panatieri (Barcelona), en tercera posición.

Según dio a conocer la considerada como la más influyente guía en el mundo de la pizza, en segunda posición está Una Pizza Napoletana, en Nueva York, propiedad de Anthony Mangieri; y la barcelonesa (España) Sartoria Panatieri asciende este año hasta el tercer escalón del podio tras ocupar el puesto 21 en 2022.



En el cuarto puesto se sitúa The Pizza Bar on 38th (Tokio), dirigida por Daniele Cason; en el quinto puesto I Tigli, en San Bonifacio (Verona, italia), propiedad de Simone Padoan y el sexto puesto es para Seu Pizza Illuminati (Roma), propiedad de Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo.



El séptimo puesto fue para 50 Kalò (Nápoles), propiedad de Ciro Salvo; el octavo para Bottega (Pekín); el noveno para 180g Pizzeria Romana (Roma), propiedad de Jacopo Mercuro; y cierra el "Top Ten" la italiana I Masanielli, de Sasà Martucci, en Caserta (Campania, Italia).



El Premio al pizzero del Año 2023 fue para Michele Pascarella con su creación "Napoli on The Road" (Londres), y el Premio a la Pizza del Año 2023 se lo llevó la pizza llamada "Culatello" de Crosta Pizzeria, en Makati (Filipinas) y realizada con cerezas negras de Tasmania marinadas en Marsala, crema de gorgonzola, mozzarella y vinagre balsámico.

EFE​