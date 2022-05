Somos animales de costumbres. Nos asusta el cambio, lo novedoso o lo que nos saca de la zona de confort. Nos da miedo elegir lo nuevo y diferente, porque –como dicen– es mejor malo conocido que nuevo/bueno por conocer. Se requiere una dosis de valentía y coraje para elegir algo distinto, para querer innovar.

(Vea también: Leonor Espinosa: así se elige cada año a la mejor chef del mundo).

Dice Mark Zuckerberg que el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Y es que al momento de ir a un restaurante, la mayoría de los clientes prefiere la certeza de ordenar el plato de siempre, ir a la fija, por el miedo a fracasar ensayando otro.



Ese susto es muy válido, ya que no solo está en juego complacer el paladar y el apetito, sino que también hay que cuidar el bolsillo. Es que es muy doloroso y frustrante cuando toca pagar altos precios por comida que no nos gustó. Y peor aún si nos deja con hambre. Da mucha piedra.



Permanentemente, los restaurantes están buscando seducir y sorprender al comensal con nuevas recetas, pero ojo cocineros: no les metan mano a los clásicos. El éxito de una carta es que sus preparaciones estén estandarizadas y que siempre salgan igual, porque nada más maluco que llegar con un antojo y encontrarse con que le han hecho alguna variación al plato favorito.

(Vea también: La gastronomía tendrá su propio diccionario panhispánico).

Últimamente ando muy abierta al cambio, a oír propuestas, a conocer otras opciones y a dar oportunidades a nuevos sabores. Quiero experimentar, ensayar y darles chance a otras posibilidades. Estoy optimista.



Es importante tener presente estos consejos para elegir bien y no fracasar y lamentarse al momento de ordenar y probar algo nuevo. Primero, pregunte el tamaño de la porción. Algunas veces puede ser grande como para compartir y otras apenas un par de bocados como para dejar con el antojo. Como popularmente se dice: que no llena ni una muela.



Segundo, cuando el mesero ofrece un plato nuevo o el especial de la semana, es importante que dé una descripción precisa, incluidos ingredientes y técnica de preparación. Algunas cartas traen una breve explicación que no siempre es suficiente. Seguimos lamentándonos por el insoportable código QR que ha deteriorado tanto el servicio; no obstante, es función del mesero contarnos con detalle las novedades.

(Vea también: Restaurante Yanuba: 75 años consintiendo el paladar bogotano).

Tercero, no hay que comer cuento y dejarse descrestar por nombres y descripciones rimbombantes. Nada como los menús claros, concisos y sin jerga confusa. Qué pereza los nombres petulantes por tirárselas de elegantes.



He llegado a toparme con algunos que se las dan de poetas, con ridículas descripciones que son más publicitarias y de marketing que apetitosas. Si no entiende, pregunte sin pena. Al final es usted el que se tiene que comer lo servido y pagarlo. Su plata sí vale.



Hay que perderle el miedo al cambio y abrir la mente, las puertas y el paladar a nuevas propuestas. Pero ojo, es muy importante saber elegir, con conocimiento, con suficiente información, con certezas y, por supuesto, con la intuición, las ganas, el corazón y el estómago, para después no tener que lamentarse por una equivocada decisión. Buen provecho.

Sígame en mis redes @MargaritaBernal y conversemos.



www.elcondimentariodemargarita.com



MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO