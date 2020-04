‘Sabes, es que yo no sé de vinos’ / Una copa

Escucho la frase desde hace tiempo. Pero me inquieta que me la topo con cada vez más frecuencia. Gente de todas las edades me la dice con voz baja y algo de vergüenza, como si fuera un gran pecado.

El ‘sabes, es que yo no sé de vinos’ suele surgir cuando llega la hora de pedir una copa o una botella en un sitio (todo esto antes del coronavirus, por supuesto) y uno le pregunta a la gente que está en la mesa qué les gustaría beber con el plato que eligieron o qué vino pedimos para que nos funcione más o menos bien a todos. O cuando llegan como invitados a cenar a tu casa y te explican que no se atrevieron a traer una botella porque les dio miedo quedar mal, traer algo que no estuviera ‘al nivel’.



El vino, uno de los grandes placeres de la vida, se ha vuelto un tema muy intimidante. Demasiado. Y eso no puede ser. Mucha gente piensa que este es un tema solo para un selecto grupo de elegidos que poseen una nariz y una boca privilegiadas que les permite identificar y sentir cosas que el resto jamás podrá experimentar, por mucho que estudien o se esfuercen. Y eso, desde luego, es completamente falso.

La culpa es, sin duda, de la comunicación del vino, en general, y de los que escribimos de vinos, en particular (aunque hay otros culpables).

Nos hemos puesto tan supremamente exquisitos en nuestras descripciones de cata, variedades, climas, regiones, terruños, añadas, mezclas, estilos… en fin, que la gente ya tiene la impresión de que beberse un sauvignon blanc y no detectar esas ‘evidentísimas notas a espárrago’ los coloca en una suerte de analfabetismo sumamente incómodo. Y como el vino supuestamente da estatus, es cosa de ‘gente educada y refinada’, pues mucho peor.

Hoy inauguro esta columna como un mea culpa por eso. Porque aunque mi oficio de periodista, y más concretamente de editor, me ha enseñado que uno no escribe para dárselas de inteligente o para contar los avatares de su minúscula existencia, sino para tratar de informar de la manera más clara, completa y profesional posible, seguro que más de una vez he pecado. Seguro que más de una vez me las he dado de que ‘yo sí sé de vinos’, para que estamos con historias...





Tonterías decantadas, vamos al fondo de esta botella: lo primero y único que debe tener claro es si le gusta el vino, es decir, si le agrada disfrutar de una copa o si tiene claro que esta bebida potencia sus experiencias gastronómicas más que cualquier otra. No es más. Punto. Pida lo que le gusta y bébalo como le gusta.



El bichito del vino hará el resto. Picará su curiosidad, y poco a poco, de la mano, suavecito, lo irá llevando por países, regiones, uvas, estilos enológicos, tipos de vinos, etc. Lo único que necesita llevar en su maleta para este viaje es la claridad de saber que el vino le hace mejor la vida y tener la mente abierta para ir descubriendo todo lo que hay detrás de las infinitas ventanas que el vino le abrirá. El resto son cuentos. ¡Salud!



Víctor Manuel Vargas Silva

Editor de la Edición Domingo de EL TIEMPO

Instagram: vicvar2