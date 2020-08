El vino es un sentimiento / Columnista invitada

Esta realidad en la que existimos está tan llena de cosas y experiencias que una vida entera no nos alcanzaría para conocerlas en su totalidad. Y si bien la literatura y el cine, entre otras artes que nos informan, son maneras efectivas de acumular

conocimiento e instruirnos, la única forma de saber de verdad de qué se trata algo es viviéndolo.

No es poca la bibliografía que basada en evidencia científica demuestra cómo cada ser humano percibe las cosas de manera diferente, siendo esta la razón principal por la cual no basta con leer o investigar acerca de algo para saber de qué se trata en realidad. Por ejemplo, ver una película de Manhattan no es lo mismo que estar en Manhattan. En la película te pierdes de sensaciones como los olores de los puestos de perros calientes que hay en casi todas las esquinas o de las repentinas olas de calor que salen del suelo por las rejillas de ventilación del metro subterráneo. En la película no sientes a Manhattan, solo la ves. Y lo que es muy triste, lo haces a través de los sentidos de quien la escribió o la dirigió, dejando por fuera tu propia capacidad de percepción.



Sucede lo mismo con el vino. Leer de vinos, escuchar a un enólogo describir el vino que acaba de elaborar o ver programas en televisión acerca de una bodega o una

región vitivinícola es interesante, pero jamás te va a permitir sentir el vino y mucho menos entenderlo. Y la verdad es que si no lo sientes y no lo entiendes, difícilmente te podrás apasionar por él.

El vino hay que beberlo. Punto. Y hay que hacerlo con disciplina y constancia porque cuantos más vinos pruebes, mayor será tu conocimiento y tu entendimiento y mejor tu criterio para identificarlo, desglosarlo y disfrutarlo.

Un acto de seducción