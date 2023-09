Desde que existen los ‘Máster’, festivales gastronómicos iniciados por Tulio Zuloaga, el de hamburguesas siempre ha sido el más esperado, el que arrasa en cifras de participantes, de número de ciudades integradas y, por supuesto, en ventas.

Al Burger Máster, que ocurre por lo general en el primer semestre del año, le seguían, en el segundo semestre el Sushi Máster y el Pizza Máster, cada uno con sus propias fechas. Pero este año, Zuloaga -conocido también como Tulio Recomienda, por el nombre de su aplicación y redes sociales- decidió unir estos dos mundos: Sushi y Pizza Máster tendrán diez días, en las mismas fechas, para deleitar a los fanáticos de estas dos preparaciones.



“Muchas personas no entienden la razón y me preguntan por qué los está juntando -le confesó Tulio Zuloaga a EL TIEMPO-. Pero hay una razón un poco más democrática”.



Para entenderlo hay que saber que ninguno de los Máster ha tenido una versión virtual o a domicilio, porque desde su creación, su filosofía era convertirlos en una herramienta de mercadeo que le permitiera a los restaurantes ofrecer una experiencia en el lugar, que la gente saliera de sus casas y pudiera vivir el ritual de ir y consumir un platillo determinado en su contexto, para generar ganas de volver después.

Sushi número 5 de los ganadores del Sushi Máster En Bogotá. Foto: @Oye.pez

“Una de las cosas que me preocupaba con respecto al Sushi Máster -explicó Tulio-, es que aunque en Colombia el tema del sushi se está abriendo con fuerza, entre los más jóvenes. Es aún algo que mucha gente no conoce y no se atreve a probar.



Es una cocina foránea que no identifican mucho o que identifican solo diciendo: “Ay, no, cocina cruda” y se abstienen de probarlo. Es algo que tuve la oportunidad de vivir con mi propia familia. Entonces, la idea es sacar un poquito a la gente también, que tengan la posibilidad de compartir. Que quienes no conozcan el sushi tengan la oportunidad de probarlo y quienes quieran comer pizza, también, pero que salgan a las calles”.



Tulio expresó que le preocupaba mucho ver que las personas que salen al Sushi Máster salen poco. “La idea básica es que salgan a las calles y les vamos a dar una oportunidad más fuerte. El Sushi Máster ha sido un festival sobre todo de los jovencitos, desde niños de 5 hasta jóvenes de 23 años. En esa edad tiene una fuerza importante. Y antes, tenían que salir solitos. Ahora, pueden ir en familia, porque los lugares participantes están muy cerca y mientras unos están comiendo pizza, los otros estarán comiendo sushi a media cuadra. Realmente la idea es que salgan en familia, como pasa con el Burger Máster”.



Por otro lado, explicó que el fenómeno del Burger Master es tan grande, que quiere hacer la prueba del impacto que puedan tener el sushi y la pizza unidos. “Quiero generar un gran fenómeno para ellos -indicó-, porque si sumas el número de visitantes, participantes y otras cifras de los dos festivales, juntos son el 60 por ciento de lo que el Burger Máster es. En una ciudad pequeña, si encuentras 20 hamburgueserías, pero encontrarás cinco o seis sitios de sushi y unas 15 pizzerías. Entonces, se busca invitar a más gente y que todo el mundo tenga festival, también lo alargamos más tiempo, durará 10 días”.

Así, este encuentro, que lleva el slogan de “la batalla de los dos mundos”, se realizará en octubre.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin