Claves para vivir el Sushi Master, una idea impulsada por los jóvenes

Los restaurantes están listos, son 151, repartidos en 12 ciudades de Colombia. Cada uno eligió o diseñó un maki o rollo de sushi (de 8 a 10 bocados) para venderlo, solo durante una semana a un precio de 13.000 pesos.



Por la experiencia que dejó el año pasado el primer Sushi Master, saben que habrá filas de comensales y que tendrán que atender con rapidez. Saben también que esa vez algunos lugares se quedaron sin ingredientes y que la logística es agotadora.

Además, entienden que no pueden descuidar la calidad, pues ese público será su jurado y votante, el que después de probar los rollos concursantes pondrá en sus redes sociales su top 5 de favoritos por ciudad. Clasificar en el top final será la gloria, porque estas competencias gastronómicas –Burger, Pizza y Sushi Master– salvaron a más de un restaurante.



Se acerca el evento. Será del 12 al 19 de agosto. El creador de los ‘Master’, Tulio Zuloaga –conocido por su marca, Tulio Recomienda– ha difundido hasta videos tutoriales de cómo comer sushi, para el público que, mediante esta oferta, quiera aproximarse a este bocado icónico del Japón.

También ha confesado que le tenía temor al Sushi Master. “Desde el comienzo quería que el Burger Master fuera el primer semestre y el Pizza Master, en el segundo –le dijo a EL TIEMPO–. No quería hacer más porque lo último que quería era invadir el año de Masters de diferentes comidas. Hubo muchas peticiones en redes sociales: que se haga el de chicharrón, el de costillitas, el de café, el Alitas Master. Pero lo que más pedían era sushi”.

Entonces, ¿por qué el temor?

Porque es una cultura lejana, aunque haya plantado raíces en Colombia. Creía que faltaba acercamiento con el gran público. Pensé que no sería un fenómeno grande, pero no había visto que llegaba a un público distinto: gente de 6 a 16 años se convirtió en su motor. Por eso digo que el sushi es una comida rebelde, la de los jovencitos.



Cuando empezó el Sushi Master imaginé que daría ventas normales. Pero vendió 600.000 makis. Los jovencitos arrastran a las familias a acompañarlos en sus recorridos de sushi. Entonces, conocieron nuevos restaurantes y, por otro lado, un público que no se había acercado a este tipo de comida llegó a él por primera vez gracias a sus hijos, sobrinos y nietos. Los jovencitos hicieron el Sushi Master.

¿Es posible que haya otros Master en el futuro?



Me han propuesto hasta el Hotel Master o el Viajes Master. Los gremios lo ven como una salida de mercadeo. Pero el concepto no cabe en todo. Nació en Medellín, con el Burger, para ayudar a hamburgueserías artesanales que no tenían cómo mostrarse. El Master fue la respuesta.



Si se hicieran masters todos los meses, creo que, en cambio de aportarle al sector, se terminaría afectando. Para votar, una persona prueba 10 o 15 opciones. Gasta un dinero importante haciendo el recorrido.



Entonces, hay un precio especial, pero se invierte dinero. Si cada 15 días hubiera uno, la gente de pronto dejaría de ir a uno para esperar el siguiente. Aunque hay públicos diferentes, no sería raro que hubiera un bajón.



Con otros productos haremos otros proyectos que puedan ayudar. Por ejemplo, hicimos algo con el pan de chocolate y un proyecto con el Gobierno para ayudar a Villavicencio.

¿Cómo se eligen los sitios del del Sushi Master?



Hace tres meses empezamos a preguntar en redes: ¿cuáles son los sushis que quieres ver competir en tu ciudad? Una persona tabulaba las respuestas. Como el público los nombra, los dueños llaman y, si no, los buscamos y los invitamos a participar. No cualquiera participa. Entran los que la gente pide. Era la idea desde el principio: que la gente eligiera a los participantes y, después, a los mejores.



El sistema de votación fue un éxito para la democracia...



Nos aseguramos de que voten personas normales a través de cuentas reales. Al final de cada Master, las personas deben subir sus listados con sus cinco favoritos.



Se vendieron 2 millones de hamburguesas. Se recibieron entre 11.000 y 12.000 votos. Fueron válidos unos 6.000. Uno dice que es una proporción pequeña. Pero es enorme, porque es un jurado que no se deja afectar externamente. No sabemos quién es y sale a la calle a probar y a votar con la mayor justicia del mundo.



Entonces, hablamos de 6.000 personas que normalmente coinciden en los primeros lugares y probaron los sushis por los que votaron. No son votos fantasma, ni de la familia o los amigos.

Hay sitios que confiesan que les cambió la vida..



El Master no sucede solo durante una semana. Cobra sentido después de terminar. Llegan cartas de agradecimiento que derriten el corazón: dicen que su restaurante iba a cerrar y que no solo no cerró sino que tiene dos locales nuevos. Otros multiplican sus ventas. Realmente, acelera sueños.



Los restaurantes se esfuerzan porque esto es un concurso, queda en las manos de las personas. Si tiene buen producto, se reflejará después. La gente me da las gracias y suelo responder que soy la persona que difunde. Pero quienes generan el cambio son los 300.000 o 400.000 colombianos que se mueven alrededor de cada master. Son los que le dicen a un restaurante, “listo, te apoyamos” y le dan la oportunidad de continuar creciendo. Es un proyecto de la gente para la gente.

Una competencia nacional

En el primer Sushi Master, el año pasado, 95 restaurantes sirvieron 613. 679 rollos de sushi. Es decir, se vendió un promedio 6.400 rollos por establecimiento. Más alto que el del Burger Master 2018 (vendió 1’009.478 hamburguesas en 210 restaurantes), que fue de 4.800 hamburguesas por sitio.



Este año, el Sushi Master contará con 151 participantes de 12 ciudades. Bogotá lidera el número, con 45 opciones en competencia. En Medelín, son 30. Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Cartagena cuentan con 10 competidores. Manizales, Pereira, Ibagué, Montería, Cúcuta y Villavicencio tendrán siete cada uno.

Así se vota y así se escoge a los ganadores

Una vez terminada la semana, el público tendrá varios días para subir a redes sociales su top 5 de rollos preferidos con la etiqueta #sushimasterco.



El equipo de Tulio Recomienda revisará cada voto que tenga esta etiqueta y verificará que la cuenta de Facebook, Instagram o Twitter correspondiente haya subido, con la misma etiqueta, las fotos de sus ‘makis’ preferidos. Solo así el voto será válido y cada votante sabrá si fue aceptado al recibir un visto bueno por parte de la organización. Esto permite que incluso los mismos restaurantes puedan verificar sus votos.



Informes de los sitios, direcciones y descripción del sushi en competencia, en la aplicación Tulio Recomienda.

