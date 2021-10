Leo, el restaurante número 46 del mundo

Llegó por fin la ceremonia más esperada del mundo de la restauración: la publicación, en conteo regresivo, de ‘Los 50 mejores restaurantes del mundo’. Y Leo, el restaurante de Leonor Espinosa en Bogotá, es uno de ellos.

Era una presencia anunciada. Dos años atrás, en el 2019, Leo hizo historia al entrar en el listado, en la posición número 49. Ha sido el único establecimiento colombiano en llegar a esta instancia.



Durante la pausa que se tomó la lista mundial (no hubo votación ni premiación en el 2020 debido a la pandemia), el restaurante de Leonor Espinosa cambió de sede y subió tres posiciones: del lugar 49 al 46.

La lista se fue revelando en una ceremonia realizada en Amberes (Bélgica), y tanto la chef Leonor Espinosa como su hija y sommelier Laura Hernández estuvieron presentes.



Por Colombia, también estaba el chef Álvaro Clavijo, de El Chato, que aunque no clasificó entre los 50 estrenó un lugar en el listado que va del 51 al 100, en el puesto 80 (lo que ojalá signifique una futura escalada en listas venideras).

Por lo pronto, Leonor Espinosa, vía comunicado, expresó: “Siento una gran satisfacción por este logro que no es personal sino colectivo, un reconocimiento que funciona como plataforma no solo para reconocer al restaurante, sino porque es una buena oportunidad para que la cocina colombiana se vuelva más visible y de interés para un público exterior que aún no concibe el país como destino culinario”.



Ser destino culinario –no solo como restaurante, sino como país– ha sido uno de los objetivos de Leonor Espinosa a través de Leo y FunLeo durante casi 16 años.

Su restaurante, que también hace parte del top 10 de la lista latinoamericana de los ‘50 Best’, estrenó nueva cara a mediados de este año. En un local más grande, dividido ahora en La Sala de Leo y La Sala de Laura.

En el primero hay un menú de pasos que explora la riqueza de la biodiversidad colombiana y la pone en bocados con maridaje que puede ser alcohólico (no necesariamente todas las copas son vinos) o no alcohólico (con diferentes bebidas que tienen una fuerte relación con los territorios colombianos).



En el segundo, la Sala de Laura, más informal, el restaurante da platos para pedir a la carta, pero que en gran parte pueden ser compartidos por los comensales. Este espacio tiene un énfasis en la coctelería y el uso de bebidas artesanales.

“El menú de la Sala de Leo es producto de la investigación, la observación y la experimentación de más de una década conviviendo territorios –expresó la chef sobre la evolución de su propuesta–. Lo difícil fue crear el menú de la Sala de Laura, que continuara la filosofía sin perder continuidad y coherencia y sin caer en repeticiones y monotonías. Eso fue la segunda parte del proceso creativo. Tuve tiempo para pensar en cómo quería plasmarlo. Así que me senté con papel y lápiz en mano, a activar la memoria de todos los sentidos, casi un proceso similar a una meditación profunda”.

El nuevo número uno

El nuevo número uno resultó ser un ‘antiguo’ primer lugar: Noma, de Copenhague (Dinamarca).



Algo curioso, porque desde hace pocos años el listado decidió que el establecimiento que llegara a la primera posición pasaba a una selección de ‘eternos’ número uno, The Best of The Best, para darles paso a otras propuestas. Por eso, esta vez están ausentes los números uno anteriores (Mirazur, en Francia; Osteria Francescana, de Italia, o El Celler de Can Roca, de España). Noma vuelve al listado, porque tuvo un cierre, una reinvención y un regreso.

Redacción de Cultura

@CulturaET