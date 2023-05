ElCielo de Miami, al igual que el de Washington hace algunos meses, ratificó su estrella Michelin por un año más.

ElCielo Miami fue el primer restaurante que el chef Juan Manuel Barrientos abrió en Estados Unidos, hace alrededor de ocho años. Desde allí, el chef antioqueño comenzó a conocer el mercado estadounidense y a abrirse camino para llegar a conquistar el sueño de alcanzar algún día una estrella Michelin.



En ese entonces, Miami no era un territorio que tuviera su propia guía Michelin, pero otras ciudades en Estados Unidos sí la tenían. Y Washington fue el nuevo destino de ElCielo. Su sede en la capital estadounidense le dio al chef Juan Manuel Barrientos la primera estrella Michelin para su propuesta culinaria, en el 2021.



Pero la Guía Michelin no tardó mucho en desplegar sus alas en Miami y allí estaba lista la propuesta del chef, con más años de experiencia. Así, cuando el año pasado, 2022, la Guía estrenó su edición Florida, con sus famosas puntuaciones de una, dos y tres estrellas, ElCielo estaba entre los establecimientos que inauguraron la lista.



Y en ese momento, no fue el único chef colombiano cuyo restaurante ganaba una estrella Michelin en Miami. Junto con Barrientos, Sebastián Vargas del restaurante Los Félix también celebró haber conseguido su primera estrella.



A mediados de este mes, para alegría de los chefs colombianos, en la segunda edición de la guía Michelin de Florida (que abarca restaurantes de Miami, Orlando y Tampa) ratificó las estrellas obtenidas el año pasado.



Ahora, la composición de restaurantes con estrellas Michelin en Miami aumentó a 19 establecimientos. Solo uno, L’Atellier de Joel Robuchon, en su sede de Miami, alcanzó a conseguir la categoría de dos estrellas. Los demás, siguen con una estrella. Aún Florida no tiene ningún restaurante que se alce con el máximo puntaje de tres estrellas, pero sí aumentaron en cuatro los establecimientos reconocidos.



Lista de restaurante con una estrella Michelin en Florida 2023

Tambourine Room de Tristan Brandt (Miami) (Guía 2023)



Ariete (Miami)



Boia De (Miami)



Cote Miami (Miami)



Le Jardinier Miami (Miami)



Elcielo Miami (Miami)



Hiden (Miami)



Los Félix (Miami)



Stubborn Seed (Miami)



The Den en Azabu Miami Beach (Miami)



The Surf Club Restaurant (Miami)



Capa (Orlando)



Kadence (Orlando)



Knife & Spoon (Orlando)



Soseki (Orlando)



Rocca (Tampa) (Guía 2023)



Koya (Tampa) (Guía 2023)



Lilac (Tampa) (Guía 2023)

