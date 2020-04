PANdemia / El condimentario

No hay polvo de hornear, no hay levadura, no hay harina. Tres ingredientes que permanecían casi que estáticos en los pasillos de los supermercados, pero que hoy, a raíz de la cuarentena, están escasos. ¿Por qué? Con el encierro está pasado un fenómeno que, incluso en medio de la crisis, es maravilloso: la gente está horneando pan en casa.

Estamos redescubriendo que un alimento tan básico nos da más alegría de la que imaginamos. El pan casero es sanador. FACEBOOK

Encuentro en Google que, desde marzo, se pegó una subida descomunal la curva de tendencia de búsqueda de recetas para hacer pan. Calificado como un hecho histórico.

The Economist afirma que las familias británicas volvieron a la década de los 50, y lo ilustra con un gráfico en el que actividades como armar rompecabezas y hacer pan son el furor mundial.



Colombia no se queda atrás, muchos han descubierto su panadero interior. El pan casero se volvió la joya de los hogares, esa que se muestra con orgullo y es compartida y anunciada, sacando pecho, con la frase “hice pan”.



Ahora valoramos lo más simple y primario: harina, levadura, agua y sal, ingredientes que

al combinarlos se convierten en el primer alimento natural que llena de dicha los días de

confinamiento. Estudios han demostrado que las pequeñas actividades que implican creatividad, como cocinar y, puntualmente, hornear, hacen que las personas florezcan y

se sientan mejor, aliviando angustias.



Para muchos es su primera incursión en la panadería, y han encontrado que esta aventura requiere paciencia, tiempo y cariño. La gran recompensa llega cuando se abre la puerta del horno.



La variedad que encontramos y que se puede pedir a domicilio, seguramente con mejor técnica y resultado, es enorme. Pero la verdad es que en esta difícil coyuntura apreciamos más las cosas que producen satisfacción como el pan hecho por nosotros para compartir con quienes más queremos.



Nadie sabe cuándo terminará esta crisis de salud ni si volveremos a nuestra vida de antes. Muchos han revelado o reencontrado el placer de cocinar y dar cariño a través de la comida. Pero hacer pan es otro cantar,

es magia.



Complace ver crecer una masa hecha con las manos que se transforma en alimento, vida y amor. El aroma de pan caliente, que inunda la casa, es reconfortante y cálido. Conecta con emociones íntimas y placenteras, tan necesarias en estos duros

tiempos que afrontamos.



Imaginando a quienes están amasando, llega a mi memoria un bello fragmento del libro 'Mamá', de Carol Oates. “¡No luches con la masa! Empuja, aprieta, estira la masa, empuja,

aprieta, estira la masa, así es, cariño, encuentra el ritmo, no tienes que precipitarte, utiliza tu instinto, tómate tiempo, amasar es felicidad, cuando amasas pan entras en una

zona de felicidad, cuando observas que el pan sube es felicidad, cuando hueles el pan al

cocerse es felicidad, cuando se enfría el pan es felicidad, cuando compartes el pan con

otros es felicidad y es una felicidad que te mereces, Nikki, no tristeza… ¡Hacer pan es divertido, Nikki! No como la vida, que a veces se vuelve demasiado

seria”. Buen provecho.



Margarita Bernal

Para EL TIEMPO

ww.elcondimentario.com