Hace no mucho pasé por la agradable tienda de Vinos del Río en el Paseo La Cabrera, ese pasaje peatonal que ‘conecta’ al Andino con la 85. Se las recomiendo, pues son los importadores de Viña Cobos, la bodega que fundó Paul Hobbs en Luján de Cuyo, y de los vinos de Mauricio Lorca, dos estandartes del vino argentino; entre otras bodegas, desde luego. Y, además, tienen una muy buena selección de destilados.

Al entrar al local me encontré con la sorpresa de que varios sommeliers amigos estaban reunidos allí. Abrimos un vino y empezamos a conversar. En medio de la charla uno de los presentes me hizo una pregunta que me dejó helado: ‘¿y tú cómo estudias?’. Respondí que mis columnas y artículos periodísticos sobre el vino me obligaban a investigar bastante y que, de hecho, mi biblioteca de vinos es cada vez más grande y consultada. Pero la verdad es que mientras caminaba de vuelta a casa me fui pensando que en realidad no tenía un método de estudio sistemático y consistente, y que tenía que hacer algo al respecto. Como he escrito ya varias veces, la fórmula para aprender de vinos tiene más de estudio que de degustación, y en una relación de al menos un 60-40, en términos porcentuales.



Pues bien, el cuento viene a que, tras algunos altibajos y el oscuro tiempo de la pandemia, está de vuelta en Colombia The Wine School. Y eso es una gran noticia para todos los que amamos el vino. Hablamos de una franquicia autorizada de la prestigiosa Wine & Spirit Education Trust (WSET) de Londres, que no solo es donde se forman los venerados masters of wine, sino que ofrece un programa y un método de aprendizaje y estudio que es reconocido como uno de los mejores del mundo, si no el mejor. No en vano tener un certificado del WSET es una carta de presentación a nivel internacional.



Reiniciaron labores en el segundo semestre del 2022; en junio volverán a dictar los niveles 1 y 2 y en agosto ofrecerán el nivel 3 con un rock star del vino: Ferran Centelles, responsable de la carta de vinos de elBulli durante 13 años, uno de los mejores sommeliers de España y colaborador de Jancis Robinson.



Camila Chacana, enóloga chilena y directora de The Wine School, explica que los cursos “no están dirigidos solo a la gente del rubro, sino también a los apasionados del vino”. Agrega que “no cabe duda de que el vino se entiende y aprecia mejor cuanto más comprendemos de él, y por eso formarse es clave” y se declara “sorprendida por las ganas de capacitarse y aprender de la gente en Colombia, especialmente de sus jóvenes”.



No son cursos baratos. Pero en The Wine School subrayan que tanto por la metodología y rigor de los mismos (hay que estudiar bastante), como por los vinos que se usan en las clases y la certificación internacional, son una buena inversión.



Por último, Chacana destaca que uno de los propósitos centrales de la ‘nueva temporada’ de The Wine School Colombia es el aprendizaje continuo: “No solo que hagan los niveles 1, 2 y 3 del WSET, sino ofrecer cursos de distintos temas permanentemente, para que nuestros alumnos siempre puedan estar ampliando sus conocimientos; porque si hay algo claro en esto del mundo del vino, es que uno no termina nunca de aprender”. Prueba de ello son las dos master class que Centelles dará durante su paso por Bogotá: una sobre el cava y otra sobre los vinos de Jerez.



¡Salud por el regreso The Wine School a Colombia y por dejarme sin excusas para hacer el nivel 3!



Informes: Por WhatsApp: +56991836441. O en: ventas@thewineschool.com.co



VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

Editor Jefe de la Edición Domingo

@vicvar2