El vino tiene su protocolo. No se abre una botella de vino como una lata de cerveza ni se sirve como una coca-cola. Algunos piensan que es esnobismo, y a primera vista podría parecer que efectivamente así lo es, pero hay razones importantes detrás de esto y entramos a enumerarlas.

Empecemos por las copas. Deben ser transparentes, ojalá de un buen cristal, para poder apreciar el color del vino de la mejor forma posible.

Las copas de colores, por bonitas que sean –y con el perdón de los abuelos y sus clásicas copas de Baccarat o Val Saint Lambert de colores varios– impiden ver el líquido y por eso están vetadas (salvo que se usen en la mesa para el agua).



Además, cada vino tiene su copa, no por capricho, sino porque su diseño está hecho especialmente para poder apreciar mejor sus aromas y conservar sus cualidades. Muy básicamente: no es lo mismo una copa de vino blanco que una de tinto, ni una de espumoso que una de oporto. Cada una cumple su función. Y va un aviso: las copas tipo flauta para los espumosos, aunque permitan disfrutar mejor, visualmente, de esa fina cadena ascendente de burbujas, están mandadas a recoger. En este caso específico, los enólogos recomiendan copas más anchas en boca, tipo tulipán, para poder apreciar mejor los aromas del espumoso, llámese champagne, prosecco, cava o burbujas del nuevo mundo, da igual.



Le puede interesar leer: 'De los puntajes, las medallas y las estrellas en el vino' / Una copa



Las copas no se sirven a reventar: es de muy mala educación. Siempre menos de la mitad, e incluso a un cuarto, si la copa es ancha en su base. ¿Por qué? Porque si sirve demasiado, el vino se va a calentar en la copa y nadie quiere eso; y, además, porque no se ve bien: se trata de degustar y apreciar, no de cantidad. Y cabe anotar que las copas de blanco son más pequeñas no por casualidad, pues este tipo de vinos se deben beber frescos –no helados–, y por eso se sirven en copas de menor tamaño (menos cantidad), razón por la cual pueden ir, dependiendo de la copa, hasta la mitad de la misma. Otra excepción a la regla es la copa tipo flauta, que debe ir a tres cuartos. Pero como ya dijimos, están de salida.



En términos muy esquemáticos, la norma dicta: la copa tipo Burdeos o tulipán, a un tercio; la copa tipo Borgoña (más grande y amplia en su base), a un cuarto; la tipo flauta, a dos tercios, y la Chardonnay, a la mitad.

Otra cosa importante, y error muy común, es que la copa no se toma por el cáliz, sino por el tallo, ya que con lo primero nuestra mano ayuda a calentar el vino, y todos sabemos que a mayor temperatura, más volatilidad de alcohol y, por tanto, más presencia del mismo tanto en nariz como en boca, lo cual tapará muchas de las capas olfativas y gustativas de ese vino que estamos probando.



Y, a propósito, un aspecto que suele ser motivo de burlas es que se cuide la temperatura de servicio. ¡Qué exagerado y esnob! Dirán algunos. Especialmente si al anfitrión o al sommelier se le ocurre sacar un termómetro para medir la temperatura del vino. Pero no se confundan: esa persona lo que está haciendo es cuidando su experiencia. En un vino tinto por encima de la temperatura de servicio indicada (encuentran las tablas en internet) se disparará la sensación de alcohol; y en un blanco demasiado frío, se encapsularán los sabores y aromas. Y la prueba de que no son exageraciones es el ejercicio que ya les he pedido hacer en esta columna anteriormente: tomen un mismo vino y degústenlo simultáneamente a diferentes temperaturas, la correcta, una baja y otra por encima de lo recomendado... Tendrán la sensación de estar probando tres vinos distintos.



Cabe también no olvidar la presentación de cada vino: no hay que derramarse en prosa ni sacar de la biblioteca la última edición del Atlas mundial del vino, de Hugh Johnson y Jancis Robinson, para explicar el vino, su origen y su historia; pero una breve, amable y concisa explicación de qué se va a beber, y por qué, siempre será bien recibida.

Dicho esto, el orden de los vinos debe ir siempre acorde con los platos, y servirse en el momento indicado y a la temperatura apropiada.



Y poco más. El resto son florituras.



Ahora, nada de lo anterior implica que uno no se pueda tomar un vino de ‘combate’ en un vaso de Nutella… ¡Faltaría más! Pero no olviden que los protocolos no se hicieron para molestar a nadie, sino precisamente para lo contrario. Y en este caso específico, para aumentar nuestro placer. ¡Salud!



Víctor Manuel Vargas Silva

Editor Jefe de la Edición Domingo de EL TIEMPO y periodista de vinos

En instagram: @vicvar2